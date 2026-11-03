Pronostic AEK Athènes vs Real Madrid 04/11/2026 : le Real trop fort pour l'AEK

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid s'impose à Athènes sans pour autant garder sa cage inviolée.

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Les meilleurs paris pour AEK Athènes vs Real Madrid

1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,25 sur Winamax

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,75 sur Winamax

Total de buts (1ère mi-temps) - plus de 1 but à la cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AEK Athènes 1-3 Real Madrid

Pronostic des buteurs : AEK Athènes - Jovic ; Real Madrid - Mbappé, Vinicius, Güler

Le Real Madrid de José Mourinho se déplace à Athènes mercredi soir, avec l'objectif de poursuivre son début de parcours invaincu en phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27.

L'AEK Athènes occupe la 29e place du classement, avec seulement trois points pris lors de ses trois premiers matches. Sa campagne européenne avait pourtant bien débuté avec une victoire 1-0 à domicile face au LASK Linz. Depuis, le club a subi deux défaites à l'extérieur, contre le Shakhtar Donetsk et Manchester City. À l'approche de cette rencontre, l'AEK a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Les défaites face au PAOK (3-1) et à Panathinaïkos (2-0) en championnat ont fait mal à l'AEK. Les hôtes sont par ailleurs privés de leur gardien titulaire, Thomas Strakosha, cette semaine en raison d'une blessure au poignet. Lazaros Rota et João Mário, tous deux touchés par la maladie, sont incertains et pourraient également manquer la rencontre.

Ces dernières semaines ont été favorables à l'équipe de Mourinho. Le Real a remporté le premier Clasico de la saison au Camp Nou et reste invaincu en phase de ligue de la Ligue des Champions. Le club a également inscrit en moyenne 3,4 buts par match lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues.

Vinicius Jr. retrouve le onze de départ après avoir purgé une suspension de quatre matches en championnat. Le Real a récemment décroché sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues avec un succès 3-0 à Racing Santander, avant ce déplacement à Athènes.

Les effectifs probables pour AEK Athènes vs Real Madrid

Composition attendue de l'AEK Athènes : Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Le Real favori malgré une défense toujours prise en faute

Le Real Madrid a été parfait jusqu'ici en phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27. Les Merengue ont remporté chacune de leurs rencontres, mais ont également encaissé un but à chaque fois. Les Madrilènes ont battu l'Inter 2-1 et le RB Leipzig 4-1 au Bernabéu, avant de livrer un déplacement très spectaculaire à Rome, conclu sur un succès 4-3.

L'AEK a elle aussi marqué au moins une fois lors de ses trois sorties en phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison. Le club a perdu ses deux derniers matches, mais a tout de même montré sa capacité à concrétiser ses occasions.

Le Real dispose d'une puissance offensive telle qu'encaisser un but ne l'empêche généralement pas de remporter ses matches de Ligue des Champions. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Jude Bellingham dans son effectif, l'équipe peut marquer facilement. Une victoire du Real sans clean sheet affiche une probabilité implicite de 44,4 %.

Pronostic 1 AEK Athènes vs Real Madrid : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,25 sur Winamax

Athènes s'attend à une nouvelle soirée prolifique en Ligue des Champions

Tout porte à croire que la rencontre de mercredi soir sera, elle aussi, riche en buts. Les trois premiers matches du Real Madrid en phase de ligue de la Ligue des Champions ont produit 15 buts, soit une moyenne de 5,0 buts par match. On a même compté sept buts lors de sa victoire mouvementée sur l'AS Roma au Stadio Olimpico.

Les matches européens de l'AEK ont quant à eux généré 11 buts, soit une moyenne de 3,6 buts par rencontre. Sur ses trois premiers matches, le club a encaissé neuf buts. Si la logique est respectée, le Real pourrait inscrire trois buts à lui seul, l'AEK n'ayant besoin que d'en marquer un pour dépasser la ligne des plus de 3,5 buts.

La probabilité implicite de voir plus de 3,5 buts s'élève à 57 %. C'est le pari qui nous semble offrir le plus de valeur dans ce pronostic AEK Athènes vs Real Madrid. 66 % des matches de l'AEK ont compté quatre buts ou plus, et 100 % de ceux du Real ont dépassé cette ligne.

Pronostic 2 AEK Athènes vs Real Madrid : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes ont pris l'habitude de démarrer fort

Deux tiers, soit 66 %, des matches de l'AEK en phase de ligue de la Ligue des Champions ont compté au moins deux buts en première période. C'est également le cas pour le Real. Pourtant, les marchés de paris n'accordent étonnamment qu'une probabilité de 52 % à ce scénario ce soir.

Seuls cinq des 15 buts marqués par le Real sont effectivement survenus en première période. Toutefois, l'AEK a également marqué avant la pause lors de deux de ses trois matches. Mourinho cherchera idéalement à faire le travail dès la première période, ce qui lui permettrait d'offrir du repos à Mbappé et Bellingham, très sollicités cette saison.

Le Real a également démarré très fort lors de son dernier match de Liga contre Racing Santander, prenant une avance de 3-0 avant la mi-temps, démontrant sa capacité à étouffer ses adversaires d'entrée. Miser sur au moins deux buts en première période est un choix qui nous séduit ici.

Pronostic 3 AEK Athènes vs Real Madrid : Total de buts (1ère mi-temps) - plus de 1 but à la cote de 1,90 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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