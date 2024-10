Pronostics Premier League - Aperçu des paris de la 10e journée

Pronostics Premier League - Journée 10

La 10ème journée de Premier League voit Chelsea se déplacer à Manchester United sans entraîneur, tandis qu'Arsenal vise à maintenir son impressionnant bilan face-à-face contre Newcastle. Les cinq pronostics de Premier League de cette semaine sont basées sur la forme récente, les données et l'expertise pour vous aider à dénicher des paris à valeur.

Les cotes sont fournies par Parions Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez du premier pari remboursé jusqu’à 100€, qu’il soit gagnant ou perdant sur Parions Sports lors de votre inscription. Bénéficiez des meilleures cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo Parions Sport :

Nos pronostics pour la 10ème journée de Premier League

(2 novembre 2024) Arsenal bat Newcastle @1.90 avec Parions Sport, représentant 52,63% de chances que les Gunners battent les Magpies.

(2 novembre 2024) Match nul entre Nottingham Forest et Wolves @3.40 avec Parions Sport, représentant 29,41% de chances que les Hammers ramènent un point à l'est de Londres.

(2 novembre 2024) Ipswich bat Leicester @2.15 avec Parions Sport, représentant 46,51% de chances que Town l'emporte sur les Foxes.

(3 novembre 2024) Chelsea gagne à Manchester United @2.45 avec Parions Sport, représentant 40,82% de chances que les Blues gagnent à Old Trafford.

(4 novembre 2024) Fulham bat Brentford @1.95 avec Parions Sport, représentant 51,28% de chances que les hôtes remportent le derby de l'ouest londonien.

Les Gunners maintiennent leur bon bilan contre Newcastle : Newcastle United vs Arsenal

Date : 02/11/24

02/11/24 Coup d'envoi : 13h30

: 13h30 Notre conseil : Victoire d'Arsenal à l'extérieur contre Newcastle @ 1.90 avec Parions Sport.

Arsenal, 3ème, se déplace chez Newcastle, 12ème, pour le match de samedi midi, en quête de leur 6ème victoire en 10 matchs. Leur match nul 2-2 contre Liverpool les maintient à 5 points du sommet de la Premier League. Cependant, les Gunners restent optimistes pour leur déplacement dans le Tyneside, ayant remporté 24 de leurs 32 dernières confrontations toutes compétitions confondues.

La saison de Newcastle d'Eddie Howe a jusqu'ici été marquée par l'inconstance. Ils n'ont marqué en moyenne qu'un but par match à domicile et sont restés muets lors de leur dernière défaite à domicile contre Brighton. L'absence de Sven Botman sur blessure a été un gros coup dur pour la défense de Newcastle, et la baisse de forme de Kieran Trippier a également affecté leur harmonie défensive.

Match nul entre deux équipes en forme : Nottingham Forest vs West Ham

Date : 02/11/24

02/11/24 Coup d'envoi : 16h00

16h00 Notre conseil : Match nul entre Forest et West Ham au City Ground @ 3.40 avec Parions Sport.

Nottingham Forest est 6ème après n'avoir perdu qu'un match lors de ses 9 premières rencontres. Les hommes de Nuno Espirito Santo ont la deuxième meilleure défense du championnat, n'ayant encaissé que 7 buts cette saison. Cependant, ils n'ont pris en moyenne que 1,25 point par match au City Ground jusqu'à présent cette saison, leur style de jeu en contre-attaque s'avérant plus efficace à l'extérieur.

West Ham a également pris en moyenne 1,25 point par match loin du London Stadium. Les 5 matchs à domicile de Forest se sont tous terminés avec moins de 2,5 buts, et 40% de leurs matchs à domicile se sont terminés avec moins de 1,5 but. Avec les Hammers marquant en moyenne seulement 1,25 but par match à l'extérieur, nos pronostics de Premier League suggèrent que cela ne ressemble pas à un match à haut score.

Les Tractor Boys sont lancés : Ipswich Town vs Leicester City

Date : 02/11/24

02/11/24 Coup d'envoi : 16h00

16h00 Notre conseil : Ipswich remporte sa première victoire en Premier League depuis 2022 @ 2.15 avec Parions Sport.

Ipswich reçoit Leicester samedi après-midi dans un choc entre les équipes nouvellement promues. Les Tractor Boys n'ont pas encore gagné en Premier League cette saison, mais il y a toutes les chances qu'ils enregistrent leurs trois premiers points - à condition qu'ils marquent en premier.

Leicester a pris en moyenne 2 points par match lorsqu'ils ont marqué en premier cette saison, contre 0,71 point par match lorsqu'ils ont encaissé en premier. L'adversaire a marqué en premier 78% du temps contre les Foxes, donc l'Ipswich de Kieran McKenna visera à sortir rapidement des starting-blocks. Town est au milieu d'une crise de blessures, mais plusieurs de leurs joueurs de second plan attendent patiemment leur chance de briller au niveau de la Premier League - y compris l'ancien attaquant de Leicester, George Hirst.

Les Blues gagnent chez United sans entraîneur : Manchester United vs Chelsea

Date : 03/11/24

03/11/24 Coup d'envoi : 17h30

17h30 Notre conseil : Victoire de Chelsea à Old Trafford @ 2.45 avec Parions Sport.

Chelsea est 5ème, prenant presque deux points par match actuellement. C'est largement grâce à leur belle forme à l'extérieur, avec trois victoires en quatre matchs. Les Blues ont déjà cinq points de plus qu'à la même époque la saison dernière. Ils marquent également en moyenne 2,75 buts par match loin de Stamford Bridge.

C'est une image très différente à Old Trafford, avec United assis quatre points derrière où ils étaient à la même époque la saison dernière, conduisant au récent limogeage de l'entraîneur, Erik ten Hag. United a permis aux équipes visiteuses de marquer en premier dans 75% de leurs matchs à domicile. Pendant ce temps, le premier but de United à domicile est généralement arrivé à la 87ème minute. Tout cela augure bien d'une victoire de Chelsea dans ces pronostics de Premier League.

Fulham remporte le derby de l'ouest londonien : Fulham vs Brentford

Date : 04/11/24

04/11/24 Coup d'envoi : 21h00

21h00 Notre conseil : Les Cottagers battent leurs voisins de Brentford @ 1.95 avec Parions Sport.

Les Bees font le court déplacement à travers l'ouest de Londres pour affronter leurs voisins de Fulham lundi soir. Malgré leur position dans la première moitié du tableau, Brentford a perdu ses quatre matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison, encaissant 2,25 buts par match en moyenne.

Fulham n'a qu'un point de retard sur Brentford au classement. Les Cottagers préfèrent également le confort de leur domicile, ayant marqué en premier dans tous leurs matchs à domicile jusqu'à présent cette saison. Ils ont également mené pendant plus de la moitié (54%) du temps cumulé de leurs matchs à domicile.

Conclusion

Nos pronostics de Premier League anticipent qu'Arsenal s'appuiera sur son match nul contre Liverpool en gagnant à Newcastle. Nous prévoyons également une victoire historique pour Ipswich à domicile contre Leicester, ainsi qu'une victoire dans le derby pour Fulham contre leurs rivaux de l'ouest londonien Brentford.

L'autre équipe de l'ouest londonien Chelsea devrait également prendre les trois points chez un Manchester United ébranlé par le limogeage d'Erik ten Hag. Pendant ce temps, il y aura peu de choses pour séparer les équipes en forme de Nottingham Forest et West Ham United.

N'oubliez pas de parier sur la Premier League de manière responsable en respectant vos limites de mise et de perte pour que vos paris sur le football restent amusants.