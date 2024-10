Pronostics de la Liga - Aperçu des paris de la 11e journée

Pronostics Liga - Journée 11

La 11ème journée de Liga espagnole offre au leader Barcelone une excellente opportunité d'étendre son avance. Pendant ce temps, le Real Madrid sera désespéré de renouer avec la victoire contre un Valence en difficulté. Les cinq pronostics de Liga de cette semaine sont basées sur la forme récente, les données et l'expertise pour vous aider à trouver des paris à valeur.

Les cotes sont fournies par Parions Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Nos pronostics pour la 11ème journée de Liga

Majorque gagne un point : Alaves vs Majorque

Date : 01/11/2024

Coup d'envoi : 21h00

Notre conseil : Majorque repartira d'Alaves avec un point durement gagné @2.90 avec Parions Sport. (Correct au 29/10/24)

Alaves a un bilan respectable à domicile avec 1,40 point par match, tandis que Majorque a pris en moyenne 1,80 point par match à l'extérieur. Cela suggère que les deux équipes seront probablement à égalité vendredi soir.

Majorque a démarré la saison de manière impressionnante, amassant deux fois plus de points qu'à la même époque la saison dernière. Cependant, Alaves n'est pas un adversaire facile à domicile. Ils ont marqué en premier dans 60% de leurs matchs à domicile jusqu'à présent cette saison, et ont gardé leur cage inviolée dans 40% de leurs rencontres à domicile. Cependant, un match nul est plus probable étant donné la bonne forme de Majorque à l'extérieur.

Osasuna gagne à nouveau à domicile : Osasuna vs Real Valladolid

Date : 02/11/2024

Coup d'envoi : 14h00

Notre conseil : Los Rojillos l'emporteront à nouveau devant leurs propres supporters en battant le Real Valladolid @1.60 avec Parions Sport. (Correct au 29/10/24)

Osasuna a gagné quatre et fait match nul dans un de ses six matchs à domicile jusqu'à présent cette saison, tandis que le Real Valladolid a perdu quatre de ses cinq déplacements. L'impressionnante forme à domicile d'Osasuna, avec une moyenne de 2,17 points par match, pourrait les mettre en lice pour une place dans le top 6.

Valladolid a perdu sept de ses 11 matchs de championnat, ce qui suggère que ce pourrait être une longue et difficile saison pour eux pour éviter la relégation. Osasuna a infligé à Barcelone sa seule défaite de la saison avec une impressionnante victoire 4-2 à domicile fin septembre, donc Valladolid n'intimidera pas Los Rojillos.

Le Real rebondit : Valence vs Real Madrid

Date : 02/11/2024

Coup d'envoi : 21h00

Notre conseil : Le Real Madrid se remettra de sa défaite dans le Clasico en gagnant à Valence @1.45 avec Parions Sport. (Correct au 29/10/24)

Après leur surprenante déroute face à Barcelone, le Real Madrid est sous pression pour retrouver rapidement le chemin de la victoire lors de son prochain match contre Valence. Les hôtes n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq matchs à domicile cette saison, tandis que le Real reste invaincu à l'extérieur.

Le Real a remporté plus d'un tiers (36%) de ses matchs à l'extérieur sans encaisser de but. Avec Valence marquant en moyenne seulement 1,20 but par match devant ses propres supporters, l'équipe de Carlo Ancelotti a de bonnes chances d'obtenir une nouvelle victoire avec une cage inviolée.

Une autre démonstration du Barça : Barcelone vs Espanyol

Date : 03/11/2024

Coup d'envoi : 16h15

Notre conseil : Barcelone gagnera confortablement contre ses rivaux locaux de l'Espanyol @1.12 avec Parions Sport. (Correct au 29/10/24)

Barcelone a pris six points d'avance en tête de la Liga avec son impressionnante victoire dans le Clasico face au Real. Ils ont un autre derby ce week-end contre leurs rivaux de la ville, l'Espanyol, au Camp Nou. Le Barça n'a pas perdu contre l'Espanyol lors de leurs 11 dernières rencontres en Liga.

Fait intéressant, dans deux de leurs trois dernières confrontations, les deux équipes ont fini avec un carton rouge. C'est la preuve que la rivalité entre les deux clubs est toujours aussi intense. L'Espanyol prend en moyenne 0,20 point par match à l'extérieur cette saison, récoltant un point en cinq déplacements. Marquer des buts a été le plus gros problème à l'extérieur, avec une moyenne de 0,40, contre 1,33 à domicile.

Le Celta gagne : Celta Vigo vs Getafe

Date : 04/11/2024

Coup d'envoi : 21h00

Notre conseil : Le Celta profitera pleinement de la terrible forme de Getafe à l'extérieur et gagnera @1.90 avec Parions Sport.

Getafe est dans une situation similaire à celle de l'Espanyol, avec une moyenne de seulement 0,40 point par match à l'extérieur. La forme à domicile du Celta Vigo est ce qui les maintient actuellement à l'écart de la zone de relégation, avec trois victoires et un match nul en six matchs à domicile.

Récemment, cette confrontation a favorisé Getafe, qui reste invaincu lors de leurs cinq dernières rencontres. Ils ont également été les premiers à marquer dans ces cinq matchs. Cette saison, Getafe a eu du mal à l'extérieur, étant mené dans ses cinq matchs à l'extérieur. Ils ont également marqué en moyenne seulement 0,60 but par match loin de l'Estadio Coliseum.

Conclusion

En résumé, nos pronostics pour la 11ème journée de Liga incluent des victoires à domicile pour Osasuna, Barcelone et le Celta Vigo. Nous anticipons également que le Real Madrid rebondira après son humiliation dans le Clasico, avec une victoire à Valence.

Enfin, la forme solide de Real Majorque à l'extérieur devrait leur assurer au moins un point lors de leur déplacement à Deportivo Alaves.

N'oubliez pas de parier sur la Liga de manière responsable en respectant vos limites de mise et de perte pour que vos paris sur le football restent amusants.