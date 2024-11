Pronostics de la cinquième journée de la Ligue des Champions

Lisez les pronostics de nos experts pour la cinquième journée de la Ligue des champions, alors que Liverpool tentera de conserver sa place de leader

Pronostics des matchs de la cinquième journée de la Ligue des Champions

Après quatre tours d'action en Ligue des champions, la nouvelle ligue commence à prendre forme. Pour certaines équipes, le contrôle de la qualification est bien en place, tandis que d'autres se battent déjà pour leur place au tour suivant. Notre expert en football vous propose cinq conseils qui méritent d'être soutenus, basés sur leur forme actuelle et leurs joueurs clés.

Matchs Pronostics Cotes % de victoire Inter vs Leipzig Inter 1.50 66% Bayern vs PSG Bayern 1.55 64% Sporting vs Arsenal Sporting 3.00 33% Liverpool vs Real Madrid Liverpool 2.00 50% Celtic vs Club Bruges Celtic 2.00 50%

Inter vs Leipzig : Victoire routinière pour les géants italiens

Date : 26/11/2024

26/11/2024 Coup d'envoi : 21:00

Victoire des champions italiens à domicile @1.50

L'Inter aborde cette rencontre avec le moral au beau fixe après avoir écrasé Vérone 5-0 en Serie A. Il en va tout autrement pour leurs adversaires, qui ont subi leur troisième défaite lors de leurs cinq derniers matches et restent sans victoire lors de leurs quatre derniers.

Non seulement ils perdent, mais ils concèdent aussi de nombreux buts. Leipzig a encaissé trois buts lors de sa défaite contre Celtic en Ligue des champions, tandis que Hoffenheim leur en a mis quatre lors de leur dernière rencontre.

Au San Siro, l'équipe locale devrait s'imposer facilement.

Bayern vs PSG : Bayern continue sa série de victoires

Date : 26/11/2024

26/11/2024 Coup d'envoi : 21:00

Les hôtes continuent de gagner @1.55

Depuis leur défaite 4-1 contre le FC Barcelone en Ligue des champions, le Bayern a su rebondir et retrouver son niveau de jeu. De plus, ils ont remporté leurs six derniers matches sans encaisser le moindre but - juste la réaction que Vincent Kompany espérait de son équipe.

Le PSG domine la Ligue 1, mais ses performances en Ligue des champions racontent une histoire différente. Une victoire chanceuse à la dernière minute contre Girona a masqué leurs problèmes. Les défaites suivantes contre Arsenal et l'Atletico Madrid soulignent leurs difficultés face aux meilleures équipes d'Europe.

Sporting vs Arsenal : La star suédoise abat les Gunners

Date : 26/11/2024

26/11/2024 Coup d'envoi : 21:00

Le Sporting peut infliger une défaite à Arsenal @3.00

Le Sporting est l'une des quatre équipes à avoir battu Manchester City ces dernières semaines. Ils ont été très impressionnants, marquant quatre buts contre l’équipe sans défense de Pep Guardiola.

Viktor Gyokeres est l'homme dont tout le monde parle, et son triplé contre Manchester City n'est pas un événement exceptionnel pour l'attaquant suédois.

Le jeune homme de 26 ans ne cesse de marquer. Avec 16 buts en 11 matchs de championnat, cinq en quatre apparitions en Ligue des champions et cinq lors de la dernière fenêtre, Arsenal pourrait bien être la prochaine victime de son incroyable talent de buteur.

Le Sporting a remporté ses neuf derniers matches consécutifs, mais il se retrouve à nouveau sous-estimé en Ligue des champions.

Liverpool vs Real Madrid : Slot pour maintenir un record de 100%

Date : 27/11/2024

27/11/2024 Coup d'envoi : 21:00

Les leaders de la Premier League pour s'imposer à nouveau @2.00

Liverpool réalise des performances exceptionnellement bonnes, s'imposant à la fois en Premier League et dans le nouveau format de la Ligue des champions. Ayant remporté tous leurs quatre matchs, n'encaissant qu'un seul but, on pourrait soutenir que le Real Madrid sera leur plus grand test à ce jour.

Cependant, l'équipe de Carlo Ancelotti peine à impressionner après quatre matchs, enregistrant des défaites contre Lille à l'extérieur et AC Milan à domicile lors de leurs dernières sorties. Les Italiens se sont facilement imposés (3-1) au Bernabeu.

Mo Salah sera une fois de plus le joueur à surveiller, ayant marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, y compris le but décisif le week-end dernier contre Southampton.

Une soirée de Ligue des champions à domicile pour Liverpool est toujours spéciale, surtout lorsque des équipes de haut niveau rendent visite. Avec Liverpool sur une série de sept victoires consécutives, le Real Madrid pourrait ne pas apprécier le voyage froid à cette période de l'année.

Celtic vs Club Bruges : Les Écossais frappent à nouveau à domicile

Date : 27/11/2024

27/11/2024 Coup d'envoi : 21:00

Les Écossais enregistrent une nouvelle victoire à domicile @2.00

Bien que le Celtic ne puisse pas acheter une victoire à l'extérieur en Europe, ils affichent un excellent bilan à domicile. Après leur victoire 3-1 contre Leipzig, ils comprennent l'importance de sécuriser des points à domicile pour progresser au prochain stade de la compétition.

Deux victoires en deux matches, huit buts marqués, Celtic Park sera en ébullition lorsque le Club Brugge viendra de Belgique. Les visiteurs n'ont pas été convaincants lorsqu'ils ont perdu 3-1 contre l'AC Milan à l'extérieur. Avec le Celtic invaincu lors de 10 matches, il sera difficile de repartir avec des points. Bien qu'ils aient enregistré une victoire 7-0 le week-end dernier, le Celtic est un adversaire beaucoup plus coriace que St. Truiden, et le Club Brugge pourrait rencontrer des difficultés dans un environnement hostile.

Conclusion

Il semble y avoir de nombreux favoris à domicile lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, avec des équipes comme l'Inter et le Bayern attendues pour battre leurs adversaires mardi soir. Cependant, le Sporting peut provoquer une nouvelle surprise lorsque Arsenal se déplacera, avant que Liverpool ne remette le Real Madrid à sa place à Anfield. Pendant ce temps, le Celtic vise à prolonger sa série de victoires contre le Club Brugge et à maintenir son solide bilan à domicile. N'oubliez pas de jouer de manière responsable lors de vos paris sur la Ligue des champions.