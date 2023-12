Pronostic West Ham - Manchester United: Match nul et Hojlund buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour West Ham Manchester United en Premier League ce dimanche

Nos experts football voient un match nul riche en buts dans un match ouvert.

Les meilleur paris pour West Ham - Manchester United

Match nul à 3,50

Score exact 3-3 (2-2 à 9,50)

Hojlund buteur à 3

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avant sa défaite en League Cup à Anfield cette semaine (1-5), West Ham restait sur une seule défaite (0-5 à Fulham) sur ses cinq derniers matchs de Premier League. Les Hammers se sont notamment imposés 2-1 à West Ham, 2-1 à Burnley et 3-2 contre Nottingham Forest. David Moyses et ses hommes restent 8emes de Premier League malgré leur inconstance et ne devraient être privés que de leur buteur Michail Antonio pour cette rencontre.

Manchester United arrive sans Dalot, Maguire, Amadou Diallo, Lisandro Martinez, Malacia et Casemiro. Ils comptent sur le retour de Bruno Fernandes, et sur la fraîcheur affichée par certains jeunes contre Liverpool, comme Kobe Mainoo, Hannibal Mejbri, Garnacho, Antony et Hojlund.

Les compos probables pour West Ham Manchester United

La compo probable de West Ham United en 4-2-3-1:

Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson ; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen.

La compo probable de Manchester United en 4-2-3-1:

Onana; Shaw, Varane, Evans, Wan-Bissaka; Mctominay, Mainoo' Garnacho, Fernandes, Antony; Höjlund.

Les chiffres à retenir

Les Hammers peuvent remporter des matchs consécutifs de Premier League contre United pour la deuxième fois, après une série de trois entre 2006 et 20007.

Pari n° 1 Match nul à 3,50 avec PMU Sport

Deux équipes inconstantes s’opposent ce samedi 23 décembre. Malgré un effectif brillant (Paqueta, Edson Alvarez, Ward-Prowse, Bowen…), West Ham a du mal a enchainer les résultats, mais reste 8eme de Premier League, en embuscade derrière Manchester United. On a vu a quelle point la réussite peut leur sourire comme à Tottenham, où ils avaient joué les coups à fond et avaient marqué deux fois sur quasiment leurs deux occasions du match (2-1). Manchester United a réussi à tenir bon à Liverpool (0-0) et s'est montré dangereux en fin de match.

Pari n° 2 Score exact 3-3 (2-2 à 9,50) avec PMU Sport

Ce match sera très ouvert. Les deux équipes possèdent des individualités et habitudes de jeu pour être dangereux offensivement à tout moment, même quand elles ne sont pas en forme. Ces deux équipes ne sont pas dépendantes d’un système particulier et aiment juste attaquer au moment où leur adversaire se découvre, avec des joueurs comme Bowen, Benrahma, Paqueta et surtout Kudus côté West Ham, ou Garnacho, Antony, Rashford et surtout Bruno Fernandes côté United. On peut risquer un match nul prolifique.

Pari n° 3 Hojlund buteur à 3 avec PMU Sport

Le buteur danois attend toujours de marquer son premier but en championnat avec Manchester United, bien qu’il ait fini meilleur buteur de la phase de poule de Ligue des champions (5 buts). Il essaiera de peser sur la défense Aguerd-Zouma et West Ham, qui est capable d’exploser comme contre Fulham (0-5). Erling Haaland avait marqué son premier but en Premier League au London stadium de West Ham, on prédit ici une ouverture du compteur pour Rasmus Hojlund avant les fêtes.









