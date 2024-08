Pronostic West Ham Manchester City - Premier League 31/08/2024 : Les Citizens gagnent et Haaland buteur

West Ham vs Manchester City

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour West Ham Manchester City, comptant pour la 3e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic West Ham Manchester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour West Ham Manchester City : probabilités et cotes

Les deux équipes marquent dans le match ⭐ avec des cotes de @1.63 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 61,5% que les deux clubs trouvent le chemin des filets durant la rencontre.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets durant la rencontre. Victoire de Manchester City et plus de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de @1.80 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 55,6% que les Citizens l'emportent.

que les Citizens l'emportent. Erling Haaland buteur ⭐ avec des cotes de @1.73 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 57,9% que le géant norvégien marque contre les Hammers.

Manchester City est pronostiqué pour gagner 3-1 contre West Ham samedi.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City, en tête du classement, se déplace au sud pour affronter West Ham au London Stadium lors du match de samedi soir.

West Ham a gagné un match et en a perdu un autre jusqu'à présent. Une défaite à domicile contre Aston Villa a été une déception, mais ils se sont rattrapés avec une victoire à l'extérieur contre Crystal Palace. L'été a été mouvementé à l'est de Londres, avec Julen Lopetegui remplaçant David Moyes et de nombreuses signatures intéressantes.

Les Hammers seront satisfaits de trois points après deux matchs, mais le test de ce week-end est le plus grand que la Premier League puisse offrir, avec Manchester City sortant de victoires consécutives pour commencer la saison.

Après avoir été mené par Ipswich le week-end dernier, City a renversé la situation pour l'emporter 4-1. Erling Haaland est déjà en forme étincelante, avec quatre buts en deux matchs, dont un triplé contre les Tractor Boys.

L'équipe de Pep Guardiola a tendance à démarrer lentement les saisons, mais cela ne semble pas être le cas cette fois-ci. City a remporté ses quatre derniers matchs contre West Ham et devrait en faire cinq de suite ce week-end.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour West Ham Manchester City

La composition probable de West Ham :

Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Rodriguez, Alvarez; Bowen, Soucek, Kudus; Antonio.

La composition probable de Manchester City :

Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Silva, De Bruyne, Doku; Haaland.

Les meilleurs paris à prendre pour West Ham Manchester City

West Ham vs Manchester City Pari 1 : Les deux équipes marquent durant le match @ 1.63 sur Vbet

Les deux équipes ont marqué lors des deux confrontations entre ces équipes la saison dernière. City a concédé contre Ipswich lors de son dernier match et aurait facilement pu encaisser un but contre Chelsea à l'extérieur. Les Blues ont réussi 10 tirs – ils ont été inefficaces dans le dernier tiers.

Au cours des deux premières semaines de la saison, seulement quatre équipes ont accumulé plus de buts attendus que West Ham. L'équipe de Julen Lopetegui a trouvé le chemin des filets lors de ses deux sorties cette saison.

Oui, ce prix peut sembler un peu court, mais une probabilité implicite dans la région de 60% est relativement faible ici. West Ham a le talent offensif pour créer des occasions contre City en contre-attaque, et il est presque garanti que les visiteurs marqueront au moins une fois.

⭐ Gagnez 163€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

West Ham vs Manchester City Pari 2 : Victoire de Manchester City et plus de 2,5 buts au total @ 1.80 sur Vbet

Manchester City a assuré des victoires 3-1 lors des deux rencontres de cette confrontation la saison dernière, en encaissant le pari de la victoire et plus de 2,5 buts à chaque fois. City vient de remporter une victoire 4-1 contre Ipswich, tandis qu'il y a eu un total de cinq buts lors des deux premiers matchs de West Ham.

Avec des métriques attendues déjà au top pour City et une forme impériale dans leurs victoires contre Chelsea et Ipswich, il est difficile de ne pas voir une victoire de City dans ce match. Malheureusement, il n'y a pas de valeur à parier directement sur les champions, étant donné à quel point ils sont favoris.

C'est pourquoi nous combinons une victoire de City avec plus de 2,5 buts au total. Si nous soutenons les deux équipes à marquer, il est logique de parier également sur plus de 2,5 dans un pari séparé. Après tout, West Ham a concédé le cinquième plus grand nombre de buts attendus jusqu'à présent, donc City pourrait atteindre ce total à eux seuls.

⭐ Gagnez 180€ en pariant que les Citizens l'emportent avec 3 buts ou plus dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

West Ham vs Manchester City Bet 3 : Erling Haaland buteur @ 1.73 sur Vbet

Un été de repos et de récupération semble avoir été parfait pour Erling Haaland. Alors que beaucoup d'autres jouaient à l'Euro, en Copa America ou aux Jeux Olympiques, Haaland n'avait aucun engagement de ce type.

Il est revenu en action en Premier League dans une forme impressionnante, marquant quatre fois lors des deux premiers matchs. Haaland est déjà en tête de la Premier League pour les buts attendus. Rodrigo Muniz est le seul joueur avec plus de tirs dans la surface de réparation (huit contre sept pour Haaland).

Encore une fois, les cotes sont courtes, mais nous continuons de miser sur Haaland. Les parieurs considéreront inévitablement de prendre le Norvégien pour marquer plusieurs buts ou de le soutenir comme premier buteur. Il y a certainement de la valeur ici avec la façon dont Haaland a commencé la saison 2024-25.

⭐ Gagnez 173€ en pariant sur Erling Haaland avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !