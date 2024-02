Pronostic Union Berlin Borussia Dortmund 02/03/2024 : Match nul et Volland buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Union Berlin Borussia Dortmund, comptant pour la 23e journée de Bundesliga.

Pronostic Union Berlin - Dortmund : paris, contexte et compos

L’Union Berlin reçoit le Borussia Dortmund a l’Olympia stadion, pour le compte de la 24eme journée de Bundesliga. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Union Berlin - Dortmund, avec un match nul (3,50 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Union Berlin - Dortmund

Match nul ⭐ à 3,50 sur Betsson soit 28% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Plus de 3,5 buts ⭐ à 2,40 sur Betsson soit 41% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Volland buteur ⭐ à 3,50 sur Betsson soit 28% de chances que l'attaquant allemand marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Décevant cette saison alors qu’il était qualifié en Ligue des champions, l’Union Berlin est bloqué à la 14eme place de Bundesliga. A une distance raisonnable de la zone de barrages pour la relégation (8 points), mais encore plus loin de la zone Europe (9 points). Encore engagé en huitièmes de finale sur la scène européenne, Dortmund est quatrième en championnat et veut se maintenir dans la course à la LDC, eux qui ne comptent qu’un point d’avance sur le cinquième Leipzig.

L’Union Berlin ne compte que deux victoires sur ses cinq derniers matchs, avec un nul contre Heidenheim (2-2), une victoire sur le terrain d’Hoffenheim (1-0) et contre Wolfsburg (1-0). Les hommes de Nenad Bjelica sont donc sur quatre matchs sans défaite avant de recevoir l’un des géants du championnat.

Dortmund est justement tombé à domicile contre Hoffenheim le week-end dernier (2-3), eux qui étaient invaincus jusque là en 2024. Leur dernière défaite remontait au 9 décembre à domicile contre Leipzig (2-3), qui leur souffle dans le dos au classement. Le BVB sera privé de Kobel, Nmecha, Duranville et Haller.

Les compos probables pour Union Berlin Borussia Dortmund

Union Berlin : Rønnow - Leite, Vogt, Doekhi - Khedira - Juranović, Tousart, Schäfer, Roussillon - Volland, Hollerbach

Dortmund : Meyer - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho, Reus, Brandt - Füllkrug

Pari 1. Match nul à 3,50 avec Betsson

Dortmund ne se déplace pas dans la capitale avec une meilleure forme que son adversaire. Les hommes d’Edin Terzic restent sur une série de trois matchs sans victoire, tandis que l’Union Berlin se met à l'abri de la zone rouge sur cette deuxième partie de saison. En difficulté ces derniers temps, le BVB pourrait souffrir à l'Olympiastadion et repartir sans les trois points.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 2,40 avec Betsson

L’Union Berlin reste sur un match à 4 buts contre Heidenheim (2-2). De son côté, Dortmund garantit quasi automatiquement un festival de buts lors de ses sorties en championnat. Avec sa défaite contre Hoffenheim (2-3), ses victoires contre Fribourg (3-0), Bochum (3-1), Cologne (4-0) … Dortmund offre beaucoup de buts et de spectacle lors de ses rencontres. On voit donc beaucoup de buts et d’occasions lors de cette rencontre.

Pari 3. Volland buteur à 3,50 avec Betsson

Kevin Volland revient de suspension après avoir été suspendu contre Heidenheim, pour cumul de cartons jaunes. S’il ne compte que deux buts en Bundesliga cette saison, on voit l’Allemand de 31 ans retrouver le chemin des filets contre Dortmund pour son retour, et participer au festival de buts dans ce match.

