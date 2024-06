Pronostic Turquie Géorgie - Euro 2024 18/06/2024 : Les Turcs gagnent et Calhanoglu buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Turquie Géorgie, premier match du groupe F de l'Euro 2024, ce mardi à 18h.

Pronostic Turquie Géorgie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Turquie Géorgie : probabilités et cotes

Turquie vainqueur ⭐ avec une cote de @1.72 sur Parions Sport, ce qui équivaut, selon notre algorithme, à une probabilité de 57% pour l'équipe de Montella de l'emporter.

pour l'équipe de Montella de l'emporter. Hakan Calhanoglu buteur ⭐ avec une cote de @3.80 sur Winamax, indiquant une probabilité de 26% pour le milieu de terrain de marquer.

pour le milieu de terrain de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @2.02 sur Betclic, représentant une probabilité de 49% pour que les deux nations trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Turquie et la Géorgie lancent les hostilités dans le Groupe F et une victoire est d'une importance capitale car des matchs plus difficiles les attendent.

Les Turcs ont bien performé dans leur groupe de qualification. Ils ont réussi à terminer devant la Croatie, l'équipe qui a fini troisième à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sous la direction de Vincenzo Montella, l'équipe a montré qu'elle pouvait se hisser à la hauteur des grands moments. La Turquie espère poursuivre cette tendance mardi. Les hommes de Montella viseront la 2e place du groupe, le Portugal étant le grand favori pour décrocher la première place. La Turquie a perdu son dernier match 2-1 contre la Pologne et sait qu'elle doit réagir rapidement pour avoir une chance d'atteindre les phases éliminatoires.

La Géorgie arrive dans ce duel après une impressionnante victoire 3-1 au Monténégro. Les Géorgiens ont été battus par des équipes comme la Norvège, l'Écosse et l'Espagne dans leur groupe de qualification. Ils ont terminé avec huit points en autant de matches, mais leur performance en Ligue des Nations leur a donné une autre chance de se qualifier, qu'ils ont saisie. Khvicha Kvaratskhelia est la star de la Géorgie. L'ailier talentueux a été exceptionnel avec le Napoli ces dernières saisons, mais il est question qu'il quitte l'Italie cet été. Willy Sagnol espère que cela ne lui servira pas de distraction.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Turquie Géorgie

La composition probable pour la Turquie :

Cakir; Celik, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Kahveci, Akturkoglu, Yildiz; Yilmaz.

La composition probable pour la Géorgie :

Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

Les paris à prendre pour Turquie Géorgie

Turquie vs Géorgie Pari 1 : Victoire de la Turquie @1.72 sur Parions Sport

La Turquie a eu du mal lors de ses récents matchs amicaux, ne réussissant pas à enregistrer une victoire lors de ses quatre derniers matchs. Cependant, les rencontres compétitives ont été une toute autre histoire. L'équipe a récolté 14 points lors de ses six derniers matchs de qualification. L'équipe de Vincenzo Montella a marqué en moyenne deux buts par match sur cette période, donc nous misons sur eux pour obtenir la victoire lors de leur premier match de groupe contre la Géorgie. La Géorgie a passé de justesse la Grèce pour atteindre son premier championnat d'Europe. Elle est 75e au classement FIFA, le plus bas de toutes les équipes participant au tournoi. Ces équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2012, la Turquie remportant le match 3-1.

⭐ Gagnez 172€ en pariant sur une victoire de la Turquie avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Turquie vs Géorgie Pari 2 : Hakan Calhanoglu buteur @3.80 sur Winamax

La Turquie placera beaucoup de ses espoirs en Hakan Calhanoglu. Le milieu de terrain de l'Inter sera clé pour gagner la bataille du milieu de terrain et apporter de la créativité. La saison dernière à l'Inter, Calhanoglu avait une xG sans penalty combinée et des passes décisives attendues de 0,26 par 90 minutes jouées. Cela signifiait qu'il se classait dans le 77e percentile à cet égard par rapport aux milieux de terrain des cinq meilleurs championnats européens. Hakan est également redoutable sur coups de pied arrêtés. Il assumera le rôle de tireur de pénalty pour la Turquie. Le milieu de terrain est également capable de trouver le filet sur coup franc.

⭐ Gagnez 380€ en pariant sur Hakan Calhanoglu buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Turquie vs Géorgie Pari 3 : Les deux équipes marquent @2.02 sur Betclic

Les matchs de qualification de la Géorgie ont vu une moyenne de 3,2 buts. Le match nul 0-0 contre la Grèce en finale des playoffs a été la seule fois où ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Ils possèdent une solide ligne d'attaque avec Khvicha Kvaratskhelia comme star. Les Géorgiens ont en moyenne marqué 1,4 but par match lors de ces 10 qualifications pour l'Euro 2024, donc miser sur les deux équipes pour marquer semble être un bon pari ici. La Turquie est favorite et a marqué en moyenne 1,75 but par match lors des qualifications. Cependant, elle a rencontré plus que sa part de problèmes défensifs en 2024. Elle a concédé en moyenne 2,25 buts par match cette année civile.

⭐ Gagnez 202€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !