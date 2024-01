Pronostic Tunisie Namibie 16/01/2024 : La Tunisie remporte les deux mi-temps et Skhiri buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Tunisie Namibie, comptant pour le groupe E de la CAN 2024, ce mardi à 18h

Les meilleur paris pour Tunisie - Namibie

La Namibie ne marque pas à 1,48 sur Betclic, soit 67% de chances que les Namibiens restent muets dans ce match.

que les Namibiens restent muets dans ce match. La Tunisie gagne les deux mi-temps à 2,99 sur Betclic, soit 33% de chances que les Aigles de Carthage dominent entièrement la rencontre.

que les Aigles de Carthage dominent entièrement la rencontre. Ellyes Skhiri buteur à 5,20 sur Betclic, soit 19% de chances que le joueur marque.

Les cotes sont fournies par Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Quart de finaliste en 2022 et troisième de son groupe de la dernière Coupe du monde, la Tunisie lance sa CAN 2024 face à la Namibie, qui dispute la 4eme CAN de son histoire. Nos experts football voient une victoire de la Tunisie (1,37) pour lancer la compétition des Aigles de Carthage.

20 ans après son seul sacre, la Tunisie fait partie des outsiders de cette CAN. Malheureusement, elle fera sans sa pépite Hannibal Mejbri (20 ans, Manchester United), qui a expliqué au sélectionneur Jalel Kadri qu’il ne se sentait pas prêt pour cette CAN, en raison de sa situation difficile en club. La Tunisie compte plusieurs habitués de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec Mouez Hassen dans les buts, Ali Abdi (Caen), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Angers) et Elyes Skhiri.

La Namibie et son sélectionneur Collin Benjamin disputent leur première CAN depuis 2019 ou ils avaient joué le premier tour. Huit joueurs sont issus du championnat namibien, neuf chez le voisin sud-africain, dont l’attaquant phare Deon Hotto (33 ans). Les Brave Warriors se sont démarqués en qualifications en battant le Cameroun 2-1.

Les compos probables pour Tunisie Namibie

La composition probable de la Tunisie en 3-4-3 :

Dahmen - Meriah, Ghandri, Talbi - Kechrida, Shkiri, Laidouni, Maaloul - Ben Slimane, Khazri, Ben Romdhane.

La composition probable de la Namibie en 4-4-2 :

Kazapua - Hanamub, Nyambe, Haoseb, Horaeb - Hotto, Papama, Ketjijere, Shitembi - Kamatuka, Shalulile.

Quelques chiffres à retenir

La Namibie n'a remporté qu'une seule de ses 8 dernières rencontres et elle n'a jamais dépassé la phase de groupe en 3 participations.

Pari 1. La Namibie ne marque pas à 1,48 avec Betclic

Avec Skhiri au milieu, la Tunisie possède une résilience défensive forte. L’ex Montpelliérain a battu un record de distance parcourue pour un joueur de Bundesliga en une saison. La Tunisie n’a pas concédé de but sur ses quatre dernières rencontres et on les voit continuer cette série pour leur entrée dans cette CAN.

Pari 2. La Tunisie gagne les deux mi-temps à 2,99 avec Betclic

La Tunisie avait battu la France, future finaliste lors de la Coupe du monde 2022. Un exploit qui peut mettre les Aigles de Carthage en confiance quant à leurs capacités lors de cette CAN. La Tunisie a marqué dans les deux mi-temps lors de son match de préparation contre la Cap Vert, on les voit en faire de même pour leur entrée contre la Namibie.

Pari 3. Ellyes Skhiri buteur à 5,20 avec Betclic

L’ex milieu montpelliérain a une cote intéressante pour marquer dans ce match. Cadre de la sélection et auteur de 5 buts TTC cette saison avec Cologne, on le voit buteur dans cette rencontre.

