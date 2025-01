Pronostic Tottenham Newcastle - Premier League 04/01/2025 : Match nul et Isak marque !

Tottenham vs Newcastle

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Tottenham Newcastle, pour la 20e journée de Premier League, ce samedi à 13h30.

Pronostic Tottenham Newcastle : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham Newcastle

Match nul ⭐ cote à 3,95 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 25 % que le match se termine sur un score de parité.

que le match se termine sur un score de parité. Alexander Isak buteur ⭐ cote à 1,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 56 % que l'attaquant trouve le chemin des filets.

que l'attaquant trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent & Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,74 sur Unibet, représentant une probabilité de 57 % que les deux clubs marquent et qu'au moins quatre buts soient inscrits dans le match.

Tottenham et Newcastle devraient tous deux contribuer à un match divertissant qui se terminera sur un match nul 2-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Tottenham affronte un Newcastle en grande forme samedi, dans le but de relancer sa course à la qualification pour la Ligue des Champions.

L’équipe d’Ange Postecoglou a échoué de peu à se qualifier pour le top 4 la saison dernière, mais elle aura besoin d’une nette amélioration de sa forme pour atteindre ces sommets cette saison. Les Spurs abordent ce match avec huit points de retard sur leurs adversaires, actuellement cinquièmes.

Les Spurs n’ont pu faire mieux qu’un match nul 2-2 à domicile contre Wolverhampton lors de leur dernier match. Ce résultat signifie qu’ils n’ont remporté que deux de leurs 10 derniers matchs officiels. L’équipe de Postecoglou doit encore affronter plusieurs adversaires coriaces dans les semaines à venir.

De son côté, Newcastle a impressionné en première mi-temps de sa victoire 2-1 contre Manchester United à Old Trafford lundi soir. L’équipe est désormais à trois points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Sous la direction d’Eddie Howe, Newcastle, absent des compétitions européennes la saison dernière, semble bien positionné pour y faire son retour à mi-parcours de la saison. Les Magpies ont remporté leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, marquant 16 buts au passage.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Tottenham Newcastle

La composition probable de Tottenham :

Gardien : Forster

Défenseurs : Porro, Dragusin, Gray, Reguilon

Milieux : Bissouma, Bentancur, Kulusevski

Attaquants : Son, Johnson, Solanke

La composition probable de Newcastle :

Gardien : Dubravka

Défenseurs : Livramento, Schar, Burn, Hall

Milieux : Guimarães, Tonali, Joelinton

Attaquants : Murphy, Isak, Gordon

Les meilleurs paris à prendre pour Tottenham Newcastle

Pronostic Tottenham vs Newcastle 1 : Match nul @ 3,95 sur Unibet

Les Spurs ont connu des résultats mitigés à domicile cette saison. Leur manque de constance est un problème récurrent, ce qui nous pousse à opter pour le match nul dans le premier de nos pronostics Tottenham vs Newcastle.

Tottenham n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs à domicile en Premier League. Deux de ces rencontres se sont soldées par un match nul, tandis que deux défaites ont été infligées par des prétendants au titre, Liverpool et Chelsea. L’équipe de Postecoglou montre une puissance offensive, mais ses failles défensives lui coûtent cher.

Newcastle est en grande forme, mais l’équipe a subi une lourde défaite 4-1 lors de ce même déplacement la saison dernière. Cette fois, les dynamiques sont différentes, mais un match nul semble probable.

⭐ Gagnez 434€ en pariant que les deux équipes se neutralisent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Tottenham vs Newcastle 2 : Alexander Isak buteur @ 1,80 sur Unibet

Alexander Isak a poursuivi son excellente forme en marquant dès la 4ᵉ minute lors de la victoire à Old Trafford. Nous misons sur le Suédois pour trouver à nouveau le chemin des filets ici.

L’attaquant suédois a marqué lors de chacun de ses six derniers matchs de Premier League, inscrivant un total de huit buts. Ses statistiques à long terme sont également exceptionnelles, avec une moyenne de 0,74 but hors penalty par 90 minutes sur les 12 derniers mois. Cela le place dans le top 3 % des attaquants des cinq grands championnats européens sur cette période.

Avec sa puissance physique et ses capacités techniques, Isak est bien placé pour exploiter les faiblesses défensives de Tottenham et marquer dans ce match.

⭐ Gagnez 198€ en pariant sur Alexander Isak buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Tottenham vs Newcastle 3 : Les deux équipes marquent & Plus de 3,5 buts dans le match @ 1,74 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics pour Tottenham vs Newcastle est un pari sur les deux équipes qui marquent et plus de 3,5 buts dans le match.

Ange Postecoglou prône un football offensif. Son équipe de Tottenham est la deuxième meilleure attaque de Premier League cette saison, avec une moyenne de 2,16 buts par match, mais elle a également montré des faiblesses défensives. Les 10 matchs à domicile des Spurs en championnat ont vu une moyenne de 4,4 buts.

Newcastle, de son côté, est également en grande forme devant le but, avec 16 buts inscrits lors de leurs cinq derniers matchs officiels. Les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq derniers affrontements directs avec Tottenham.

Dans leur quête pour se rapprocher des places de Ligue des Champions, Tottenham a besoin d’une victoire contre Newcastle. Les deux équipes sont capables de se créer de nombreuses occasions, alors attendez-vous à un match spectaculaire.

⭐ Gagnez 191€ en pariant que les deux équipes marquent au moins 4 buts dans le match avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !