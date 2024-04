Pronostic Torino Juventus Turin 13/04/2024 : La Vieille Dame vainqueur et Dusan Vlahovic premier buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Torino Juventus Turin, comptant pour la 32e journée de Serie A, ce samedi.

Pronostic Torino Juventus Turin : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Torino et Juventus avant leur affrontement en Serie A le 14 avril.

Les meilleurs pronostics pour Torino Juventus

Victoire pour la Juventus ⭐ avec des cotes de 2.22 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 45% que la Juve remporte la victoire.

que la Juve remporte la victoire. 1re Mi-Temps - Score Correct : 0-0 ⭐ avec des cotes de 2.40 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 42% qu'il n'y ait pas de buts dans la première mi-temps.

qu'il n'y ait pas de buts dans la première mi-temps. Dusan Vlahovic premier buteur ⭐ avec des cotes de 5.00 sur Betsson, donnant une chance de 20% que l'attaquant serbe ouvre le score.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Peu importe la position dans le classement ou la forme, le Derby Della Mole est toujours un affrontement très disputé. Turin s'arrête tandis que tous les yeux se concentrent sur le Stadio Olimpico di Torino et sur lequel des rivaux locaux sortira vainqueur de la dernière bataille.

Après des victoires successives, Torino arrive à ce match après une défaite dans une rencontre à cinq buts. Malgré deux retours au score, ils ont finalement perdu contre Empoli, qui a remporté le match avec un but en toute fin de temps additionnel. Les Granata n'ont pas su profiter de la défaite de l'Atalanta contre Cagliari et restent à six points derrière leur sixième rival. Une campagne irrégulière est soulignée par un bilan qui affiche 11 victoires, 11 matchs nuls et neuf défaites.

Malgré leur position en troisième position, la Juventus est à 20 points des leaders, l'Inter Milan. Le seul but de Federico Gatti contre la Fiorentina le week-end dernier a non seulement assuré les trois points, mais a également mis fin à une série de quatre matchs sans victoire. Massimiliano Allegri voudra que son équipe continue sur sa lancée. L'objectif n'est pas seulement une question de fierté locale, mais aussi de marquer des points avant que l'attention ne se tourne vers le match retour de leur demi-finale de Coppa Italia contre la Lazio.

Les compos probables pour Torino Juventus

La composition probable du Torino en 3-4-1-2 :

Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Linetty, Ricci, Bellanova, Vlasic, Sanabria, Zapata.

La composition probable de la Juventus en 3-5-2 :

Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa.

Pronostic 1 : Victoire pour la Juventus @ 2.22 avec Betsson

Les victoires successives en Serie A contre Monza et Udinese avaient suscité l'espoir de décrocher une place en Europe. Par conséquent, la défaite de la semaine dernière aurait été amère. Les résultats récents dans le Derby Della Mole ne susciteront pas beaucoup d'optimisme parmi les supporters de Torino non plus. Les Granata ont réussi à battre leurs rivaux locaux féroces qu'une seule fois lors des 37 dernières éditions, perdant 28 de ces matchs.

De plus, l'équipe d'Ivan Jurić a un bilan terrible contre les cinq premiers du classement cette saison. Un match nul à domicile contre l'AS Roma en septembre était leur seul point obtenu en six tentatives jusqu'à présent. Après quatre matchs sans victoire, la Juventus a maintenant enchaîné deux victoires. Leur victoire 1-0 contre la Fiorentina le week-end dernier a suivi de près une impressionnante victoire 2-0 contre la Lazio en demi-finale aller de la Coppa Italia.

Pronostic 2 : 1re Mi-Temps - Score Correct : 0-0 @ 2.40 avec Betsson

Betsson a fixé les cotes pour moins de 2,5 buts au total dans ce match à une valeur restrictive de 1.50. Cela a du sens étant donné que ce match oppose deux des défenses les plus solides de Serie A.

Torino a gardé cinq fois sa cage inviolée lors de ses six derniers matchs de championnat à domicile, où il affiche un faible total de huit buts encaissés. Dans 3 de leurs 14 matchs à domicile, il y a eu trois buts ou plus, un autre total conjointement faible dans la ligue. En revanche, ils se démarquent dans tous les stades, avec 22 de leurs 31 matchs comptant moins de 2,5 buts, ce qui en fait un scénario rentable pour les parieurs.

La Juventus se classe quatrième, avec 18 de ses matchs comptant deux buts ou moins. Cependant, dans un match où peu de buts sont attendus, il y a une opportunité à un prix très intéressant. 12 des 15 matchs à domicile de Torino en championnat cette saison ont été à égalité à la pause, ce qui peut être soutenu à des cotes de 1.95. Cependant, j'aime la valeur un peu plus élevée dans le score correct à 0-0, qui est coté à 2.40. C'est le score à la mi-temps dans 11 de ces 12 matchs, dont chacun des cinq derniers.

Pronostic 3 : Dusan Vlahovic premier buteur @ 5.00 avec Betsson

Bien que ce match soit censé produire un nombre de buts très faible, il y aura probablement deux des meilleurs buteurs de Serie A dans les compositions de départ. Duvan Zapata a marqué 12 buts en championnat pour Torino, ce qui ne doit pas être pris à la légère alors qu'ils n'en ont que 31 au total.

Cela place le Colombien dans le top quatre du classement des buteurs de la saison. Cependant, avec trois buts de plus à son actif, Dusan Vlahovic occupe la deuxième place, ne devançant que Lautaro Martinez, qui peut dépasser les Serbes avec 15 buts en championnat cette saison.

Le jeune de 24 ans a marqué neuf buts lors de ses dix dernières apparitions pour la Juve. Compte tenu du faible nombre de buts attendus dans le match, il vaut la peine de prendre la plus grosse valeur de 5.00 pour que Vlahovic ouvre le score. Pour ceux qui préfèrent une stratégie moins risquée, les cotes de 2.88 pour marquer à tout moment offrent beaucoup de valeur.

