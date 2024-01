Pronostic Tanzanie RD Congo 24/01/2024 : Le RD Congo vainqueur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Tanzanie RD Congo, comptant pour le groupe F de la CAN 2024, ce mercredi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Tanzanie – RD Congo

RD Congo vainqueur – à 1,54 en pariant sur Betclic, soit 64% de chances que les Congolais l'emportent.

que les Congolais l'emportent. Moins de 2,5 buts – à 1,62 en pariant sur Betclic, soit 61% de chances qu'il y ait peu de buts durant la rencontre.

qu'il y ait peu de buts durant la rencontre. Les deux équipes marquent : Non - à 1,59 en pariant sur Betclic, soit 62% de chances qu'il n'y ait pas de buts de chaque côté.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Tanzanie – RD Congo en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match de la troisième et dernière journée du Groupe F.

Fin de la phase de groupe de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec la dernière rencontre du Groupe F entre la Tanzanie et la RD Congo. Un match décisif pour les deux sélections, qui peuvent toutes les deux espérer obtenir une place en huitièmes de finale et continuer la compétition en cas de victoire mercredi soir à 21 h au stade Amadou Gon Coulibaly.

Dernière du groupe F avec un seul point, la situation se complique pour la Tanzanie. Après un match d’ouverture perdu sur le score de 3-0 face au Maroc, les Taifa Stars ont obtenu un nul contre la Zambie, 1-1, malgré une supériorité numérique pendant toute la seconde période. Les hommes d’Adel Amrouche sont dans l’obligation de s’imposer pour se qualifier pour des huitièmes de finale qu’ils n’ont jamais connus en Coupe d’Afrique des Nations.

La RD Congo se trouve quant à elle à la deuxième place de ce groupe avec deux points au compteur, à égalité avec la Zambie, après un nul en match d’ouverture face aux Chipolopolos 1-1, et un autre accroché en fin de rencontre sur le même score face au Maroc. Les joueurs de Marcel Tisserand sont en position favorable pour obtenir leur place en huitièmes, mais ils devront au moins obtenir un match nul pour espérer continuer la compétition en se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes.

Les compos probables pour Tanzanie RD Congo

La composition probable de la Tanzanie en 4-4-2 :

Manula - Mwamnyeto, Mnoga, Husseini, Hamad - Salum, Samatta, Msuva, Yassin - Kibu, Mkami.

La composition probable de la RD Congo en 4-1-4-1 :

Mpasi - Masuaku, Inonga, Mbemba, Kalulu - Moutoussamy - Wissa, Pickel, Kakuta, Bongonda - Bakambu.

Quelques chiffres à retenir

La RD Congo avait facilement dominée la dernière confrontation entre les deux pays (0-3). D'autant que la Tanzanie a perdu 2 de ses 3 derniers matchs.

Pari n° 1 : RD Congo vainqueur : 1,54 avec Betclic

La qualification pour la RD Congo. Malgré deux matchs nuls lors de cette phase de groupe de cette CAN 2024, la RD Congo semble être un ton au-dessus de la Tanzanie. Leurs belles partitions face à la Zambie et au Maroc, où Cédric Bakambu a manqué un penalty, auraient même pu leur offrir leur première victoire dans la compétition. La Tanzanie, elle, a entamé cette Coupe d’Afrique des Nations sur une défaite 3 buts à 0 face au Maroc, et n’a ensuite pas réussi à s’imposer à 11 contre 10 face à la Zambie. Les coéquipiers de Simon Msuva n’ont remporté qu’une de leurs 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et sont susceptibles de s’incliner face à une RD Congo qui semble supérieure.

Pari n° 2 : Moins de 2,5 buts : 1,62 avec Betclic

Peu de buts entre les deux formations. Lors des 10 dernières rencontres de la Tanzanie, seulement une, celle contre le Maroc, s’est terminé avec plus de 2,5 buts. Les Taifa Stars marquent peu, avec seulement 5 buts inscrits lors de ces 10 derniers matches, et cette confrontation face à la RD Congo ne devrait pas faire exception. Même rengaine pour les Léopards, où seulement une rencontre a vu plus de 2,5 buts inscrits, avec un bilan de 8 buts inscrits pour les coéquipiers de Yoane Wissa. Il devrait donc y avoir peu de buts mercredi soir à Korhogo.

Pari n° 3 : Les deux équipes marquent - Non : 1,59 avec Betclic

Clean sheet pour une des deux formations. L’une des équipes peut espérer garder ses cages inviolées pendant cette rencontre. En effet, les deux équipes ont marqué lors de seulement 2 des 10 derniers matches toutes compétitions confondues de la Tanzanie, et une seule fois au cours de 6 dernières confrontations entre la RD Congo et les Taifa Stars. Avant cette CAN, les deux formations ont réussi à trouver le chemin des filets à seulement 2 reprises en 16 rencontres de la RD Congo. Alors pour aller chercher une place en huitièmes, l’une des deux formations devra montrer sa solidité défensive.

