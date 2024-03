Pronostic Sturm Graz Lille - Ligue Europa Conference 07/03/2024 : Le LOSC marque dans les deux mi-temps et David buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Sturm Graz Lille, comptant pour les 8e de finale aller de Ligue Europa Conference.

Sturm Graz - Lille : pronos, contexte, compos

Pour ce 8e de finale de Conférence League, le LOSC se déplace en Autriche, dans l’espoir de bien commencer cette phase finale. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Sturm Graz - Lille, avec une rencontre qui devrait être très serrée en Autriche.

Les meilleurs paris pour Sturm Graz - Lille

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

2e de Bundesliga (Autriche) après 21 journées, le Sturm Graz n’en finit plus de finir à cette place qui va finir par devenir maudite pour la formation. 2e en 2021-2022 puis en 2022-2023, l’équipe autrichienne n’arrive pas à dépasser son rival, le Red Bull Salzbourg. Cette saison, avec 45 points, contre 47 pour Salzbourg, les joueurs d’Ilzer ont une véritable chance de finir à la tête du championnat. En Ligue Europa, les Graziens ont échoué dans un groupe relevé composé de l’Atalanta et du Sporting Lisbonne. Avec une 3e place à la clef, les Autrichiens ont pu se qualifier pour les barrages de la Conférence League, où ils ont affronté le Slovan Bratislava (Slovaquie) qui avait affronté Lille en poule. Au final, les Graziens se sont largement imposés à l’issue des deux confrontations (victoires 4-1 et 0-1). Cette victoire va leur permettre d’affronter le LOSC en 8e de finale de cette compétition. Ils pourront notamment compter sur leur nouvelle recrue : Mika Biereth, 21 ans, qui est en pleine bourre ces derniers temps. Avec quatre buts et une passe décisive lors de ses six premiers matches, l'attaquant danois sera l’un des hommes forts de cette formation autrichienne.

Du côté de Lille, les résultats sont mitigés ces derniers temps. Avec deux défaites (Toulouse 3-1, PSG 3-1) et deux victoires (Le Havre 3-0 et Reims 0-1) en championnat, les Lillois ont été sortis de la Coupe de France, après s’être inclinés 2-1 contre l’Olympique Lyonnais. Avec une 4e place au classement, les joueurs de Paulo Fonseca sont à cinq petits points de la 2e place en Ligue des Champions, synonyme d’une belle saison. Un exercice 2023-2024 parfait également en Europe, où les Français ont réalisé quatre victoires et deux nuls pour se hisser sans problème en 8e de finale. Avec le retour de Jonathan David en pleine forme (six buts lors des six derniers matches) et les très bonnes performances de Yusuf Yazici en Conférence League (quatre buts et une passe décisive), Lille sera un vrai candidat à la victoire finale de cette compétition.

Les compos probables pour Sturm Graz Lille

La composition probable de Sturm Graz :

Jaros – Gazibegovic, Affengruber, Lavalée, Schnegg – Horvat, Johnston, Prass – Sarkaria, Kiteishvili, Biereth.

La composition probable de Lille :

Chevalier – Thiago Santos, Diakité, Yoro, Gudmundsson – Gomes, André – Zhegrova, Yazici, Haraldsson – David.

Pari 1 : Jonathan David buteur à 2,58 sur Betsson

Six buts lors des six derniers matches (doublé contre Clermont 4-0, triplé contre Le Havre 3-0 et buteur à Reims 0-1), le bilan de Jonathan David est exceptionnel ces derniers temps. Face au Sturm Graz, il ne serait pas étonnant de voir le buteur canadien poursuivre sa folle série, lui qui n’a marqué qu’à une reprise dans la compétition cette saison.

Pari 2 : Le LOSC marque dans les deux périodes à 3,30 sur Betsson

En six matches de Conférence League, les Lillois ont marqué à trois reprises lors des deux périodes (Klaksvik 3-0, Ljubljana 0-2 et 2-0). Pour ce duel chez les Autrichiens, Lille, qui possède la 6e attaque de Ligue 1 avec 1,4 but marqué par match, pourra compter sur ses buteurs pour trouver le chemin des filets lors des deux périodes.

Pari 3 : Match nul ou Lille et plus de 2,5 buts dans le match à 2,99 sur Betsson

Pour ce duel entre deux formations prolifiques ces derniers temps (12 buts en cinq matchs pour le Sturm Graz et 7 pour les Lillois), on pourrait voir une rencontre serrée entre ces deux formations avec de nombreux buts. Un match pouvant également tourner en faveur des Lillois, qui devrait être mieux armés que leurs adversaires.

