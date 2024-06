Pronostic Slovénie Serbie - Euro 2024 20/06/2024 : La Serbie vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Slovénie Serbie, deuxième journée du groupe C de l'Euro 2024, ce jeudi à 15h.

Pronostic Slovénie Serbie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Slovénie Serbie : probabilités et cotes

Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,90 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 52,6% pour un match avec plus de deux buts.

pour un match avec plus de deux buts. Victoire de la Serbie ⭐ avec des cotes de @1,80 sur Winamax, indiquant une probabilité de 55,5% que les Serbes prennent les trois points.

que les Serbes prennent les trois points. Multi Buts : 2 ou 3 buts ⭐ avec des cotes de @1,90 sur Betclic, représentant une probabilité de 52,6% pour qu'un ou deux buts maximum soient marqués.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que l'Euro 2024 entre dans sa deuxième série de matchs de phase de groupes, la Slovénie et la Serbie s'affrontent à l'Allianz Arena de Munich dans une rencontre cruciale qui pourrait définir leurs aspirations dans le tournoi. Les deux équipes cherchent à s'appuyer sur leurs performances d'ouverture : la Slovénie ayant obtenu un match nul acharné contre le Danemark, et la Serbie ayant été battue de justesse par l'Angleterre.

Sous la direction de Matjaž Kek, la Slovénie a montré de la résilience contre le Danemark, se battant tardivement pour sauver un point grâce à une frappe déviée d'Erik Janža.

Pendant ce temps, la Serbie, dirigée par Dragan Stojković, a démontré sa ténacité malgré une défaite étroite contre l'Angleterre. Le passage tactique à une formation 5-3-2 en seconde mi-temps a mis en évidence leur adaptabilité et leur potentiel offensif, mené par Dušan Vlahović et Aleksandar Mitrović.

Les effectifs probables pour Slovénie Serbie

La composition probable de la Slovénie en 4-3-1-2 :

Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin; Mlakar; Šporar, Šeško.

La composition probable de la Serbie en 3-4-1-2 :

Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Gudelj, Mladenović; Tadić; Mitrović, Vlahović.

Les meilleurs paris à prendre pour Slovénie Serbie

Slovénie vs Serbie Pari 1 : Plus de 2,5 buts @1,90 sur Parions Sport

Le match promet une lutte intéressante sur le terrain. L'organisation défensive de la Slovénie, orchestrée par des vétérans comme Jaka Bijol et l'infatigable Jan Oblak dans les buts, sera cruciale pour contenir les menaces offensives dynamiques de la Serbie.

D'un autre côté, le duo de milieux de terrain robuste de la Serbie, Sergej Milinković-Savić et Nemanja Gudelj, visera à dicter le jeu et à fournir des services à leur puissante force de frappe.

Le duel entre la star montante de la Slovénie, Šeško, et les défenseurs serbes, Milenković et Pavlović, sera également décisif. La capacité de Šeško à exploiter les espaces et à créer des opportunités de marquer pourrait poser des problèmes pour la ligne arrière de la Serbie, tandis que Mitrović et Vlahović chercheront à capitaliser sur toute faille défensive de la Slovénie.

Slovénie vs Serbie Pari 2 : Victoire de la Serbie @1,80 sur Winamax

Suite au premier match de l'Euro 2024, les deux entraîneurs, Kek et Stojković, ont souligné l'importance de la discipline tactique et de la saisie des moments clés dans leurs préparations. Réfléchissant à la résilience de la Slovénie contre le Danemark, Kek a mis en avant la confiance et l'unité croissantes de l'équipe, visant à capitaliser sur les coups de pied arrêtés et les contre-attaques contre le style agressif de la Serbie.

D'un autre côté, Stojković a souligné la nécessité pour la Serbie d'être clinique dans la finition et solide défensivement pour obtenir leur première victoire du tournoi. Avec des joueurs clés comme Dušan Tadić qui devraient jouer un rôle important, la Serbie visera à convertir leur puissance offensive en une victoire cruciale contre leurs voisins.

La configuration défensive compacte de la Slovénie et la puissance offensive de la Serbie suggèrent un affrontement équilibré. Cependant, la profondeur et l'expérience de la Serbie au niveau international pourraient leur donner un léger avantage, en particulier en exploitant les opportunités sur coups de pied arrêtés et lors des transitions défensives.

Slovénie vs Serbie Pari 3 : Multi Buts - 2 ou 3 buts dans le match @1,90 sur Betclic

Avec les espoirs de qualification en jeu, attendez-vous à une affaire tendue et férocement compétitive alors que les deux nations s'efforcent de faire un pas significatif vers les phases à élimination directe.

La Slovénie est de retour à l'Euro 24 ans après sa première apparition, mais ne doit pas être sous-estimée. Portée par son solide dispositif défensif et la forme prometteuse de Benjamin Šeško en attaque, elle méritait pleinement le match nul 1-1 contre le Danemark et vise à capitaliser sur son élan.

Avec des talents comme Andraž Šporar et la présence imposante de Jan Oblak dans les buts, les Slovènes peuvent certainement poser un défi.

Étant donné les talents offensifs des deux côtés et leurs ambitions de sécuriser une victoire cruciale, parier sur des buts semble raisonnable. La Slovénie voudra s'appuyer sur la résilience démontrée contre le Danemark, tandis que la Serbie sera désireuse de convertir ses chances en buts après une prestation prometteuse en seconde mi-temps contre l'Angleterre.

Avec les deux équipes susceptibles d'adopter une approche ouverte, il pourrait y avoir des opportunités pour plusieurs buts à l'Allianz Arena.

