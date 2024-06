Pronostic Slovaquie Ukraine - Euro 2024 21/06/2024 : Victoire de l'Ukraine et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Slovaquie Ukraine, deuxième journée du groupe E de l'Euro 2024, ce vendredi à 15h.

Pronostic Slovaquie Ukraine : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Slovaquie Ukraine : probabilités et cotes

Victoire de l'Ukraine ⭐ @2,10 sur Parions Sport, représentant une probabilité de 47,62% pour les Ukrainiens de gagner.

pour les Ukrainiens de gagner. Les deux équipes marquent ⭐ @1,86 sur Winamax, représentant une probabilité de 54% pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ @2,06 sur Betclic, représentant une probabilité de 48,54% pour que le match compte trois buts ou plus.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec l'Ukraine subissant une défaite lourde et inattendue contre la Roumanie et la Slovaquie remportant une victoire choc 1-0 contre une Belgique apathique, ce deuxième tour de matchs du Groupe E est crucial pour les deux nations.

L'entraîneur de l'Ukraine, Sergey Rebrov, cherchera désespérément la formule gagnante pour revenir sur le chemin de la victoire contre la Slovaquie. L'Ukraine a dominé la possession contre la Roumanie, mais a été prise en défaut à trois reprises en raison de moments de brillance individuelle.

Rebrov pourrait se fier aux données sous-jacentes et faire confiance à ses joueurs les plus expérimentés pour les aider à se qualifier à Düsseldorf.

La Slovaquie était probablement l'équipe la moins favorisée du Groupe E au début de la compétition. Cependant, elle a réussi la plus grande surprise du tournoi en battant la Belgique 1-0 à Francfort.

Ivan Schranz a enthousiasmé les fans slovaques avec un but précoce après seulement sept minutes. Malgré l'intervention de la VAR dans plusieurs décisions clés en faveur de la Slovaquie, ils ont tenu bon pour décrocher une victoire monumentale, garantissant pratiquement leur place en phase à élimination directe.

Les effectifs probables pour Slovaquie Ukraine

La composition probable de la Slovaquie en 4-3-3 :

Dubravka ; Pekarik, Hancko, Vavro, Skriniar ; Kucka, Duda, Lobotka ; Schranz, Haraslin, Bozenik.

La composition probable de l'Ukraine en 4-2-3-1 :

Lunin ; Zinchenko, Matviienko, Zabarnyi, Konoplia ; Stepanenko, Shaparenko ; Sudakov, Mudryk, Tsyhankov ; Dovbyk.

Les meilleurs paris à prendre pour Slovaquie Ukraine

Pronostic Slovaquie vs Ukraine 1 : Victoire de l'Ukraine @2,10 avec Parions Sport

À première vue, la défaite 3-0 de l'Ukraine contre la Roumanie a été dommageable lors de leur premier match de groupe. Cependant, une analyse plus approfondie des données suggère que les Ukrainiens ont été pris en défaut par des moments de brillance individuelle.

L'Ukraine a dominé la possession avec plus de 70% du ballon contre la Roumanie. S'ils le font contre la Slovaquie, ils devraient être en mesure d'étouffer l'opposition et de créer plus d'opportunités de but.

Fournir plus de services à Dovbyk sera d'une importance capitale pour les chances de victoire de l'Ukraine contre la Slovaquie, qui sera plus détendue après sa victoire contre les Belges.

Pronostic Slovaquie vs Ukraine 2 : Les deux équipes marquent @1,86 sur Winamax

En regardant les données des 25 derniers matchs pour la Slovaquie et l'Ukraine, les deux équipes n'ont pas réussi à marquer dans moins d'un quart (24%) de leurs matchs compétitifs.

Avec l'Ukraine devant affronter la Belgique lors de leur dernier match de groupe, seuls trois points ici seront suffisants pour aider leurs perspectives de qualification.

Le jeu devrait s'ouvrir après une ouverture de 10-15 minutes tendue.

Pronostic Slovaquie vs Ukraine 3 : Plus de 2,5 buts @2,06 sur Betclic

Les données préliminaires couvrant les 25 derniers matchs compétitifs montrent également que les deux équipes ont en moyenne marqué 1,64 but par match et concédé en moyenne entre 0,84 et 0,96 but par match.

Tout cela suggère que la barre des plus de 2,5 buts est en danger d'être franchie. Un but précoce pour l'une ou l'autre équipe pourrait ouvrir les vannes alors que l'équipe perdante tente le tout pour le tout.

Avec l'Ukraine souffrant déjà d'une différence de buts de -3, les buts seront définitivement à l'ordre du jour contre la Slovaquie.

