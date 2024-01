Pronostic Sénégal Gambie 15/01/2024 : Le Sénégal marque plus d'1,5 buts et Mané buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sénégal Gambie, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce lundi à 15h

Le tenant du titre sénégalais lance sa CAN face à la Gambie, quart de finaliste en 2022. Nos experts football voient une victoire du Sénégal (1,24) pour lancer la CAN des Lions de la Teranga.

Les meilleur paris pour Sénégal - Gambie

Le Sénégal marque plus de 1,5 but à 1,52 sur PMU Sport, soit 65% de chances que les Sénégalais marquent plusieurs buts.

Sadio Mané buteur à 2,20 sur PMU Sport, soit 45% de chances que l'attaquant star marque.

Nicolas Jackson buteur à 2,40 sur PMU Sport, soit 41% de chances que la jeune pépite africaine marque.

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Sénégal remet sa couronne en jeu en Côte d’Ivoire, deux ans après avoir remporté sa première CAN au Cameroun en 2022. Les Lions de la Teranga débutent leur compétition face aux Scorpions de la Gambie, qui ont connu une énorme frayeur lors de leur voyage en avion, puisqu’ils ont dû faire demi-tour en plein trajet vers la Côte d’Ivoire en raison d'oxygène manquant dans leur cabine d’avion.

Huitième de finaliste de la Coupe du monde 2022 après avoir battu le Qatar et l’Equateur en phase de groupe, le Sénégal demeure le favori de cette CAN pour les bookmakers. Les Lions de la Teranga ont conservé leur sélectionneur Aliou Cissé, et plusieurs cadres comme Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly, en défense, Idrissa Gueye et Nampalys Mendy au milieu, Sadio Mané et Ismaila Sarr en attaque, même si une partie d’entre eux ont mis les voiles sur l’Arabie Saoudite l'été dernier. De nouvelles figures ont émergé comme Moussa Niakhate (Nottingham Forest) et Ismail Jakobs (Monaco) en défense, Pape Matar Sarr (Tottenham) au milieu ou Nicolas Jackson (Chelsea) en attaque

La Gambie se présente avec deux visages familiers à la France, à savoir le milieu de terrain du FC Metz Ablie Jallow, et Abdoulie Sanyang de Grenoble.

Les compos probables pour Sénégal Gambie

La composition probable du Sénégal en 4-4-1-1 :

Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jokobs - Diatta, Ciss, Mendy, Sarr - Ndiaye, Dia.

La composition probable de la Gambie en 4-4-2 :

Gaye - Sonko Sundberg, Gomez, Colley, Modou Jagne - Touray, Marreh, Bobb, Janko - Barrow, Badamosi.

Quelques chiffres à retenir

Le Sénégal est tenant du titre de la CAN. La Gambie a encaissé 9 buts lors de ses 4 derniers matchs.

Pari 1. Le Sénégal marque plus de 1,5 but à 1,52 avec PMU Sport

La Gambie a encaissé au moins deux buts lors de cinq de ses six derniers matches, et sept buts lors de ses trois derniers à l'extérieur. En tant que favori de la compétition, le Sénégal voudra démarrer en trombe. On peut s’attendre à les voir scorer au moins deux fois.

Pari 2. Sadio Mané buteur à 2,20 avec PMU Sport

Sadio Mané a marqué 40 fois pour le Sénégal. A 31 ans, l’attaquant d’Al-Nassr est un des favoris pour le titre de meilleur buteur de la compétition, même s’il n’avait score “que” trois fois lors de la CAN victorieuse du Sénégal en 2022. Tireur de penalty attitré du Sénégal, on le voit bien ouvrir son compteur pour ce match d'entrée des Lions de la Teranga.

Pari 3. Nicolas Jackson buteur à 2,40 avec PMU Sport

Tentons de trouver l’autre buteur de ce match et misons sur l’avant-centre de Chelsea Nicolas Jackson. Critique depuis son arrivée en Angleterre cet été, l’avant-centre de 22 ans s’impose quand même par sa combativité et a quand même signé 8 buts et 2 passes décisives TTC. Il a la lourde tâche de succéder à Faram Diedhiou, avant-centre du Sénégal lors de la CAN 2022 et à Boulaye Dia, titulaire lors de la Coupe du monde 2022. Jackson veut devenir l’avant-centre de toute une génération pour le Sénégal, on le voit se mettre en jambes d'entrée face à la Gambie.

