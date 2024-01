Pronostic Sénégal Cameroun 19/01/2024 : Nul à la mi-temps et victoire finale du Sénégal

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sénégal Cameroun, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce vendredi à 18h

Les meilleur paris pour Sénégal - Cameroun

Moins de 1,5 but à 2,20 sur Betclic, soit 45% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Mi-temps / fin de match : Nul / Sénégal à 4,10, soit 24% de chances que les deux équipes se neutralisent en première période avant que le Sénégal ne presse le dessus en seconde mi-temps.

que les deux équipes se neutralisent en première période avant que le Sénégal ne presse le dessus en seconde mi-temps. Nicolas Jackson buteur à 4,00 sur Betclic, soit 25% de chances que la jeune pépite de Chelsea marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux des favoris de la CAN 2024 s’opposent dans ce choc du groupe C. Le Sénégal, tenant du titre et vainqueur de son premier match, et le Cameroun, vainqueur en 2017 et accroché en ouverture. Nos experts football voient une victoire du Sénégal (1,89) qui va confirmer son bon début de CAN.

Pas de repos dans la Coupe d'Afrique des Nations ! Placé dans un groupe avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, le Sénégal a battu cette dernière 3-0 lors de son premier match, grâce à des buts de Pape Gueye et un doublé de Lamine Camara. Le Sénégal est en position de force pour se qualifier dès le premier tour, et pourrait sceller l’affaire dès ce deuxième match contre le Cameroun.

Le Cameroun, quant à lui, a connu un échec cuisant lors du tournoi qu’il organisait il y a deux ans, en s'inclinant aux tirs au but face à l'Égypte en demi-finale. Les Camerounais se sont repris et ont décroché la troisième place, toujours aux tirs au but. Mais cette génération met son honneur en jeu cette année en Côte d’Ivoire. Cinq fois champions d’Afrique, le Cameroun a commencé son parcours dans la Coupe d'Afrique des Nations de manière décevante. Menés en première période par la Guinée et, bien que leurs adversaires aient été réduits à dix à la mi-temps, ils n'ont arraché qu'un match nul (1-1) grâce à un but de Franck Magri. Bien que la troisième place puisse être qualificative dans cette CAN, le Cameroun pourrait payer cher une éventuelle défaite face au Sénégal.

Pari 1. Moins de 1,5 but à 2,20 avec Betclic

Les matchs entre ces deux équipes ont été extrêmement serrés ces derniers temps, au grand désarroi de leurs fans et des amateurs de matchs ouverts. La dernière rencontre en date du 16 octobre 2023, s'est soldée par une victoire 1-0 du Sénégal, avec un but inscrit par Sadio Mané sur penalty. A noter que les deux équipes restaient sur deux matches sans marquer avant cette rencontre. Sur les neuf derniers Sénégal - Cameroun, six buts ont été marqués, dont un seul avec plus d'un but.

Pari 2. Mi-temps / fin de match : Nul / Sénégal à 4,10 avec Betclic

Comme nous l'avons dit, il ne faut pas s’attendre à de nombreux buts. Au moins une équipe n'a pas marqué lors des neuf derniers matches entre ces deux équipes. Invaincu lors de ses quatre derniers matchs, le Sénégal a ses chances face au Cameroun. Mais un succès pourrait attendre la deuxième période pour se dessiner, puisque deux des trois buts qu'ils ont inscrits lors de leur victoire sur la Gambie ont été après la mi-temps.

Pari 3. Nicolas Jackson buteur à 4,00 avec Betclic

Avec le but de Pape Gueye et le double de Lamine Camara, ce sont les milieux qui ont débloqué la situation en ouverture. Remplaçant au premier match, Nicolas Jackson est entré en jeu et sa cote intéressante nous donne envie de miser sur le numéro 15 de Chelsea pour cette rencontre face au Cameroun.

