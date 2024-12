Pronostic Saint-Etienne Marseille - Ligue 1 08/12/2024 : L'OM gagne en marquant au moins 2 buts !

Saint-Étienne vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour St-Etienne Marseille, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Saint-Étienne Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Saint-Étienne Marseille

Victoire de Marseille ⭐ avec une cote de @1,61 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 60 % en faveur des Olympiens.

en faveur des Olympiens. Plus de 1,5 but pour Marseille ⭐ avec une cote de @1,57 sur Unibet, indiquant une probabilité de 59 % que les visiteurs marquent au moins deux buts.

que les visiteurs marquent au moins deux buts. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de @1,84 sur Unibet, représentant une probabilité de 51 % qu’une seule des deux équipes trouve le chemin des filets.

Marseille est attendu pour une victoire nette contre Saint-Étienne, avec un score final probable de 0-3.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La prochaine confrontation en Ligue 1 entre Saint-Étienne et Marseille oppose une équipe en lutte pour le maintien à un prétendant au titre.

Avec Saint-Étienne en 15e position et Marseille bien installé à la 2e place, ce match reflète une bataille entre survie et ambition. Au Stade Geoffroy-Guichard, cette rencontre pourrait sembler déséquilibrée sur le papier, mais l’imprévisibilité du football laisse toujours place à des surprises.

Les effectifs probables pour Saint-Étienne Marseille

La composition probable de Saint-Étienne en 5-4-1 :

Larsonneur ; Petrot, Batubinsika, Ekwah, Abdelhamid, Appiah ; Davitashvili, Bouchouari, Mouton, Stassin ; Sissoko.

La composition probable de Marseille en 3-4-2-1 :

Rulli ; Kondogbia, Murillo, Balerdi ; Garcia, Højbjerg, Rongier, Henrique ; Greenwood, Rabiot ; Maupay.

Les meilleurs paris à prendre pour ASSE OM

Pronostic Saint-Étienne vs Marseille 1 : Victoire de Marseille @1,61 sur Unibet

Les performances de Marseille à l’extérieur sont impressionnantes : six victoires sur sept matchs, avec 21 buts marqués et seulement 7 encaissés. Cette différence de buts témoigne de leur avantage stratégique.

Face à une équipe de Saint-Étienne qui lutte en bas de tableau, les probabilités de victoire penchent fortement en faveur de Marseille.

Saint-Étienne a récemment subi une lourde défaite 5-0 contre Rennes, révélant une fragilité mentale et une incapacité à résister à une pression soutenue.

L’équipe de Roberto De Zerbi arrive avec une confiance clinique et semble plus redoutable en déplacement, là où elle a brillé, contrairement à ses performances plus modestes à domicile.

Pronostic Saint-Étienne vs Marseille 2 : Plus de 1,5 but pour Marseille @1,57 sur Unibet

Les statistiques de Marseille en matière de buts à l’extérieur sont exceptionnelles : 21 buts en sept rencontres, soit une moyenne de trois buts par match.

Sur leurs 13 matchs cette saison, les Marseillais ont marqué 29 buts, témoignant d’une constance offensive remarquable, même si leurs résultats à domicile sont moins probants.

Notamment, 6 de leurs 7 matchs à l’extérieur ont vu plus de 2,5 buts inscrits, ce qui souligne leur tendance aux matchs à haut score.

L’approche agressive de De Zerbi, axée sur des mouvements rapides et des transitions offensives, est particulièrement efficace face à la défense vulnérable de Saint-Étienne, qui a déjà encaissé 30 buts en 13 matchs.

Les performances récentes de Marseille montrent une capacité à briser des défenses solides, avec des séquences de buts multiples devenant leur marque de fabrique.

Pronostic Saint-Étienne vs Marseille 3 : Les deux équipes ne marquent pas @1,84 sur Unibet

Saint-Étienne présente une particularité statistique intéressante : seules 1 de leurs 6 rencontres à domicile ont vu les deux équipes marquer.

Cela suggère une forte probabilité de clean sheet ou une limitation drastique des opportunités pour l’équipe à domicile. Avec seulement 11 buts marqués en Ligue 1 cette saison, Saint-Étienne détient l’une des pires attaques du championnat.

De son côté, Marseille a démontré une grande solidité défensive à l’extérieur, encaissant seulement 7 buts lors de ses déplacements. Leur discipline tactique et leur approche structurée réduisent considérablement les opportunités de leurs adversaires.

Les statistiques plaident fortement pour un match à sens unique. La faible capacité offensive de Saint-Étienne, combinée à la rigueur défensive de Marseille, suggère une victoire des visiteurs sans encaisser de but.

