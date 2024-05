Pronostic Roma Juventus 05/05/2024 : Les Romains vainqueurs et Paulo Dybala buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Roma Juventus, comptant pour la 35e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Roma Juventus : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre la Roma et la Juventus avant leur affrontement en Serie A le dimanche 5 mai.

Les meilleurs paris pour Roma Juventus

Victoire de la Roma ⭐ avec une cote de 2.78 sur Betsson, ce qui signifie une probabilité de 36 % pour que les Romains l'emportent.

pour que les Romains l'emportent. La Juventus marque moins de 0.5 buts ⭐ avec une cote de 3.00 sur Betsson, soit une probabilité de 33.3 % que les Turinois ne trouvent pas le chemin des filets.

que les Turinois ne trouvent pas le chemin des filets. Paulo Dybala buteur ⭐ avec une cote de 3.80 sur Betsson, soit une probabilité de 26.3 % que l'Argentin marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux places et six points séparent la Roma et la Juventus avant leur rencontre au Stadio Olimpico. La Roma n'est qu'à quatre points de la quatrième place avant le match de Bologne vendredi, mais doit également gérer les engagements en Ligue Europa.

L'équipe locale a fait match nul avec Naples lors de sa dernière sortie. Elle a deux points d'avance sur l'Atalanta et doit probablement gagner au moins trois de ses quatre derniers matchs pour rattraper Bologne ou la Juventus dans la course au top quatre.

Après avoir semblé pouvoir prétendre au titre plus tôt dans la saison, la Juventus n'a que trois victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas gagné lors de leurs sept derniers matchs à l'extérieur et seront sous une forte pression s'ils perdent cette rencontre. Max Allegri est peu susceptible de conserver son poste si la Vieille Dame ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

C'est l'une des plus grandes rivalités du football italien, et sera au centre de nombreux pronostics de Serie A ce week-end. Il y a tellement en jeu avec les deux équipes en quête de qualification pour la Ligue des champions – attendez-vous à une ambiance hostile dans la capitale.

Les compos probables pour Roma Juventus

La composition probable de la Roma :

Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

La composition probable de la Juventus :

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Pronostic 1 : Victoire de la Roma @ 2.78 avec Betsson

Seuls Bologne et l'Inter ont plus de points que la Roma depuis début février. Seules quatre équipes ont récolté moins de points que la Juventus pendant cette période. Le pronostic suggère une victoire à domicile. Jouer le jeudi soir pourrait rendre certains parieurs réticents à soutenir la Roma ici, et c'est compréhensible. Cependant, depuis le début des phases à élimination directe de la Ligue Europa, la Roma a gagné trois de ses cinq matchs de championnat suivant leurs sorties européennes. La Roma a remporté cette rencontre la saison dernière et n'a perdu que 1-0 lorsqu'ils ont joué contre la Juve à Turin plus tôt cette saison. Nous pensons qu'il y a une bonne valeur à parier sur une victoire à domicile à 2.78, la Roma ayant gagné trois de ses quatre derniers matchs à domicile en championnat.

Pronostic 2 : Juventus marque moins de 0.5 buts @ 3.00 avec Betsson

Si vous envisagez de parier sur Roma Juventus ce week-end, il vaut la peine de considérer la Juventus pour ne pas marquer à 3.00. La Juve n'a pas marqué lors de quatre de ses huit derniers matchs. Avant d'affronter Bayer Leverkusen jeudi, la Roma a gardé trois clean sheets lors de ses cinq derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Cette défense fait partie des six meilleures de Serie A en termes de buts attendus concédés, et ils ont empêché la Juventus de marquer lors de trois de leurs six dernières rencontres dans la capitale. Étant donné l'inefficacité de l'attaque de la Juventus, il est surprenant de voir de si longues cotes sur les visiteurs pour ne pas marquer. C'est un pari à prendre, même avec l'inquiétude inévitable quant à la fatigue de la Roma.

Pronostic 3 : Paulo Dybala buteur @ 3.80 avec Betsson

Paulo Dybala est le meilleur buteur de la Roma avec 13 buts en Serie A. Seuls quatre joueurs dans l'élite du football italien ont enregistré plus de buts attendus par 90 minutes que Dybala. L'Argentin a marqué contre Naples, Milan, Atalanta et Brighton en seconde partie de saison. C'est un homme pour les grandes occasions. Cela sera nécessaire si la Roma veut obtenir une victoire cruciale sur la Juventus dimanche. Il y a beaucoup d'options à considérer dans les marchés des buteurs à tout moment. C'est notre choix – Dybala pour trouver le filet à 3.80 représente une grande valeur pour quiconque souhaite parier sur Roma Juventus dimanche.

