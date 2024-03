Pronostic Rennes Marseille 17/03/2024 : L'OM vainqueur et Pierre-Emerick Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Rennes Marseille, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h05.

Pronostics Rennes - Marseille : paris, contexte et compos

Le septième et le huitième s'affrontent dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Rennes - Marseille.

Les meilleur paris pour Rennes - Marseille

Marseille vainqueur ⭐ à 2,06 sur Betsson soit 36 % de chances que l'OM l'emporte.

que l'OM l'emporte. Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ à 2,44 sur Betsson soit 40 % de chances que l'attaquant gabonais star marque.

que l'attaquant gabonais star marque. Plus de 3,5 buts ⭐ à 2,91 sur Betsson, soit 34 % de chances que le match soit particulièrement prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’attaque marseillaise tourne à plein régime et la formation phocéenne reste sur trois larges victoires en Ligue 1, plus une qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa malgré une défaite 3-1 lors du match retour face à Villarreal. Ces neuf points pris en trois matchs ont permis à l’OM de remonter à la septième place, à seulement trois points de Lens, 5e, et six points de Monaco, 3e. S’ils parvenaient à confirmer leurs progrès, les Marseillais pourraient vraiment regarder vers le haut du classement alors qu’il reste une douzaine de rencontres à disputer en Ligue 1, plus un alléchant quart de finale de Ligue Europa. Du côté de l’infirmerie, Samuel Gigot est toujours blessé à l'épaule et sera absent, tout comme Amir Murillo et Bilal Nadir toujours convalescents de leurs blessures respectives.

Le Stade Rennais est sur une trajectoire récente inverse, puisque les hommes de Julien Stéphan restent sur une élimination en Ligue Europa (face à l’AC Milan) et sur trois matchs sans victoire en Ligue 1. Ce passage à vide pourrait coûter cher aux Rennais dans l’optique d’une qualification pour les joutes européennes de la saison prochaine, même s’ils peuvent quand même se projeter sur une belle demi-finale de Coupe de France à venir face au PSG.

Les compos probables pour Rennes Marseille

La composition probable du Stade Rennais :

Mandanda - G.Doué, Wooh ou Omari, Theate, Truffert - Matusiwa, Gouiri ou Terrier, Santamaria - Bourigeaud, Blas ou D.Doué, Kalimuendo.

La composition probable de l’OM :

Lopez - Jonathan Clauss ou Méïté, Mbemba, Balerdi, Merlin - Harit, Gueye, Veretout - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

Pari 1. Marseille vainqueur à 2,06 avec Betsson

La tâche sera ardue pour les sudistes, mais nous les voyons s’imposer à l’extérieur, confirmant ainsi leur bonne forme du moment. Les Marseillais ont semblé usés de leur match retour européen, mais l’essentiel ayant été accompli au match aller (victoire 4-0), il n’est pas toujours facile de rester mobilisé dans ce genre de rencontres.

Pari 2. Pierre-Emerick Aubameyang à 2,44 avec Betsson

Arrivé libre de Chelsea en juillet 2023, l’attaquant a déjà inscrit 23 buts toutes compétitions confondues. Il a notamment fait parler son expérience en Ligue Europa (9 buts en 9 matchs) et vient d’inscrire 5 buts sur les 3 derniers matchs de son équipe en Ligue 1.

Pari 3. Plus de 3,5 buts à 2,91 avec Betsson

L'attaque marseillaise étant de plus en plus rodée, et Rennes restant sur une série de 9 matchs de Ligue 1 avec au moins un but inscrit, on peut s’attendre à voir du spectacle entre ces deux équipes. Cette rencontre est cruciale pour la qualification européenne et pourrait tourner au feu d’artifice offensif si l’une des deux formations marque tôt.

