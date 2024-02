Pronostic Rennes Lorient 03/03/2024 : Les deux équipes marquent et Bourigeaud buteur

Pronostic Rennes Lorient : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et pronostics pour Rennes Lorient avant leur affrontement en Ligue 1 ce dimanche à 17h05.

Les meilleurs pronostics pour Rennes Lorient

Plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, suggérant une chance de 58 % de voir trois buts ou plus.

de voir trois buts ou plus. Benjamin Bourigeaud buteur ⭐ avec des cotes de 3,40 sur Betsson, indiquant une probabilité de 29,4 % pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, représentant une chance de 50 % pour les deux clubs de trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rennes reçoit Lorient alors que les hôtes visent à se rapprocher d'une place européenne. Pendant ce temps, leurs visiteurs, Lorient, essaient d'échapper à la zone de relégation.

Malgré une victoire contre l'AC Milan, Rennes a été éliminé de la Ligue Europa et a presque réalisé une incroyable victoire contre le PSG. Cependant, un penalty de dernière minute a évité l'humiliation des Parisiens. De retour à domicile, Rennes est sur une série de victoires et les attentes sont élevées.

Bien que Lorient soit actuellement dans la zone de relégation, ils se sont donné une chance de se battre avec deux victoires importantes ces dernières semaines. Ce match s'annonce bien plus difficile, alors qu'ils s'efforcent de sécuriser leur place en Ligue 1 la saison prochaine.

Les compos probables pour Rennes Lorient

La composition probable de Rennes :

Mandanda ; Truffert, Theate, Omari, Doue, Santamaria, Bourigeaud, Terrier, Gouiri, Kalimuendo.

La composition probable de Lorient :

Mvogo ; Toure, Talbi, Adjei, Le Bris, Bakayoko, Abergel, Kalulu, Ponceau, Kari, Bamba.

Rennes Lorient Pronostic 1 : Plus de 2,5 Buts @ 1,70 avec Betsson

Rennes a actuellement la meilleure forme en Ligue 1 sur les cinq derniers matchs, remportant quatre victoires et faisant un match nul. L'équipe de Julien Stéphan a également marqué dix buts et en a encaissé cinq, montrant qu'elle sait comment marquer. Ils ont remporté leurs trois derniers matchs à domicile, marquant huit buts au passage et démontrant une réelle détermination offensive devant le but. Cependant, la défense de Rennes s'est révélée vulnérable. Même s'ils ont gagné, ils ont encaissé des buts dans quatre de leurs cinq derniers matchs à domicile, et cela devrait inquiéter leurs supporters.

La bonne série de Lorient s'est arrêtée contre Nantes lors de leur dernier match. Cependant, une victoire 3-1 contre Strasbourg et un succès 2-1 contre Metz à l'extérieur montrent qu'ils s'améliorent alors qu'ils continuent de se battre pour rester dans la ligue. Avec les deux équipes marquant facilement, plus de 2,5 buts dans le match semble être un bon pari.

Rennes Lorient Pronostic 2 : Benjamin Bourigeaud Buteur @ 3,40 avec Betsson

À un prix généreux, le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud vaut la peine d'être soutenu pour trouver le chemin des filets dans celui-ci. Le joueur de 30 ans a marqué un triplé lors de son dernier match contre l'AC Milan en Ligue Europa, ce qui était très impressionnant dans un match aussi important.

Il a également marqué un but lors de leur victoire 6-1 contre Sochaux, avant de marquer le seul but lors d'une victoire 1-0 contre Le Havre à l'extérieur.

Avec 10 buts à son actif dans toutes les compétitions, Bourigeaud réalise actuellement une saison phénoménale devant le but. Il est tout à fait capable d'ajouter à son total ce week-end.

Rennes Lorient Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 2,00 avec Betsson

Avec des buts attendus, il est logique de parier sur les deux équipes marquant. Comme mentionné précédemment, Rennes est en forme incroyable à domicile, mais ils n'ont gardé qu'une seule feuille blanche lors de leurs 10 derniers matchs.

Bien qu'ils aient perdu 1-0 lors de leur dernier match, Lorient avait marqué lors de leurs quatre matchs précédents. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont marqué au moins deux buts dans chacun de ces matchs, dont trois contre Le Havre à domicile.

Ils se sont améliorés à l'extérieur et cette victoire 3-1 contre Strasbourg a été l'une de leurs meilleures performances de la saison. Se battant pour leur survie, ils sont capables de trouver le chemin des filets contre une faible défense de Rennes.

