Pronostic Real Sociedad Real Madrid - Liga 14/09/2024 : Les Merengues gagnent et Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Sociedad Real Madrid, comptant pour la 5e journée de Liga, ce samedi à 21h.

Pronostic Real Sociedad Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Sociedad Real Madrid : probabilités et cotes

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.73 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 57,8 % selon notre algorithme, pour les champions en titre de l'emporter.

selon notre algorithme, pour les champions en titre de l'emporter. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec une cote de 2.40 sur Vbet, indiquant une probabilité de 41,7 % notre modèle de prévision, pour que l'attaquant français trouve le chemin des filets.

notre modèle de prévision, pour que l'attaquant français trouve le chemin des filets. Moins de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de 1.85 sur Vbet, représentant une probabilité de 54,1 % selon nos experts, qu'il y ait moins de trois buts marqués.

Nous pronostiquons que le Real Madrid remportera un match serré contre la Real Sociedad sur un score de 0-2.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse pour vos pronostics : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid a été au cœur de la plus grande saga du mercato estival en recrutant finalement Kylian Mbappé. Après un début de saison jugé laborieux, les choses se sont accélérées avec deux buts contre le Betis lors du dernier match, et l'international français a même reçu des éloges de la part de la légende du club, Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid fait face à un déplacement potentiellement délicat à San Sebastián ce week-end, en affrontant la Real Sociedad en Liga. Les hôtes basques ont connu un début de saison mitigé avec une victoire, un nul et deux défaites lors de leurs quatre premiers matchs. La Real Sociedad a perdu ses deux matchs à domicile jusqu'à présent.

La Real Sociedad connaît donc un début de saison bien en deçà des attentes. Avec une seule victoire en quatre matchs, les Basques pointent à une inquiétante douzième place du classement. Les deux défaites à domicile face au Rayo Vallecano et au Deportivo Alavés sont particulièrement préoccupantes. Le match nul concédé à Getafe, avant la trêve internationale, n'a pas permis aux joueurs de Imanol Alguacil de retrouver le sourire. Il est urgent pour la Real Sociedad de redresser la barre et de retrouver son efficacité offensive.

Le Real Madrid, de son côté, est actuellement deuxième du classement avec deux victoires et deux nuls, mais ces deux victoires ont été obtenues au Bernabéu. Ce match représente une opportunité pour les Merengue de décrocher leur première victoire à l'extérieur cette saison contre une équipe de la Real Sociedad qui a du mal à domicile.

Le Real Madrid n'a pas donc non plus brillé par sa régularité en début de saison. Les deux matchs nuls concédés à Majorque et à Las Palmas ont laissé un goût d'inachevé. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, qui a déjà marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, l'équipe de Carlo Ancelotti peine à trouver sa vitesse de croisière. Les Madrilènes devront rapidement se montrer plus constants pour espérer conserver leur titre de champion.

Les effectifs probables pour Real Sociedad Real Madrid

La composition probable de la Real Sociedad en 4-4-1-1 :

Remiro ; Lopez, Pacheco, Zubeldia, Aramburu ; Gomez, Zubimendi, Turrientes, Becker ; Oskarsson ; Kubo.

Absents : Elustondo ; Odriozola ; Zakharyan ; Traoré ; Mendez.

La composition probable du Real Madrid en 4-2-3-1 :

Courtois ; Garcia, Rudiger, Carvajal, Vazquez ; Tchouaméni, Valverde ; Modric, Vinicius, Rodrygo ; Mbappé.

Absents : Alaba ; Ceballos ; Bellingham ; Camavinga.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Sociedad Real Madrid

Notre pronostic sécurité : Real Sociedad vs Real Madrid Pari 1 - Victoire du Real Madrid @1.73 sur Vbet

Le Real Madrid semble bien parti pour s’imposer dans cette rencontre et poursuivre une série qui les a vus remporter six de leurs dix derniers duels en Liga contre la Real Sociedad, avec une seule défaite. De plus, Madrid a gagné quatre de ses six dernières confrontations avec la Real Sociedad, dont trois victoires lors de leurs quatre dernières visites à l’Arena Reale.

Les hôtes devraient également être privés de joueurs clés comme Mikel Oyarzabal, Brais Méndez et Hamari Traoré, blessés. Le manque de profondeur de l’effectif pour pallier ces absences pourrait fortement affecter leur performance.

Malgré quelques soucis de blessures de leur côté, la profondeur et la qualité du Real Madrid devraient leur permettre de décrocher une victoire face à une équipe de la Real Sociedad en difficulté à domicile, avec deux défaites 2-1 contre le Rayo Vallecano et Alavés.

Notre pronostic buteur : Real Sociedad vs Real Madrid Pari 2 - Kylian Mbappé buteur @2.40 sur Vbet

Kylian Mbappé devrait à nouveau trouver le chemin des filets dans ce match, poursuivant sur sa lancée en tant que buteur pour le Real Madrid. La superstar française a ouvert son compte en Liga avec un doublé contre le Betis lors du dernier match, prouvant sa capacité à faire la différence.

Mbappé a inscrit 27 buts en 29 apparitions en Ligue 1 la saison dernière pour le PSG, en plus de ses huit buts en 12 matchs de Ligue des Champions. Il affiche une moyenne impressionnante d’un but toutes les 92,5 minutes toutes compétitions confondues, confirmant ainsi sa nature prolifique.

Fort de la confiance acquise après avoir débloqué son compteur en Liga, Mbappé reste une menace constante. De plus, le capitaine de l’équipe de France a été peu sollicité lors de la trêve internationale, ne jouant que 114 minutes au total contre l'Italie et la Belgique.

Notre pronostic clé : Real Sociedad vs Real Madrid Pari 3 - Moins de 2,5 buts au total @1.85 sur Vbet

Malgré la présence de buteurs comme Mbappé, ce match devrait voir moins de 2,5 buts inscrits. Les rencontres récentes entre ces deux équipes ont souvent été serrées, avec seulement cinq buts marqués lors des quatre derniers duels à San Sebastián.

De plus, la forme récente de la Real Sociedad suggère un match à faible score, avec seulement huit buts marqués et neuf concédés lors de leurs dix derniers matchs de Liga. Huit de ces dix matchs se sont soldés par moins de 2,5 buts, avec une moyenne de 1,7 but par match.

La solidité défensive du Real Madrid est aussi un facteur à prendre en compte. Ils n'ont concédé que deux buts lors de leurs sept derniers matchs compétitifs, avec une moyenne de 1,86 but par match. Six de ces sept matchs se sont également terminés avec moins de 2,5 buts, ce qui renforce l'idée d'un match fermé à venir.

Le fait que ce soit le premier match après la trêve internationale ajoute encore plus de poids à cet argument, la plupart des titulaires habituels revenant tardivement de leurs sélections.

