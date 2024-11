Pronostic Real Madrid Osasuna - Liga 09/11/2024 : Les Merengues gagnent dans un match avec au moins 4 buts minimum

Real Madrid vs Osasuna

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Osasuna, comptant pour la 13e journée de Liga, ce samedi à 14h.

Pronostic Real Madrid Osasuna : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Osasuna

Victoire de Real Madrid et plus de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48 % pour les hôtes de gagner avec plus de trois buts marqués.

pour les hôtes de gagner avec plus de trois buts marqués. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,95 sur Unibet, indiquant une probabilité de 51 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Jude Bellingham buteur ⭐ avec une cote de @4,30 sur Unibet, représentant une probabilité de 23 % que le milieu anglais marque.

Le Real Madrid devrait s'imposer contre Osasuna sur un score de 3-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En revenant au Bernabeu ce samedi, le Real Madrid affronte non seulement un Osasuna solide, mais aussi ses propres doutes après des défaites récentes.

Les vulnérabilités de Madrid ont été exposées ces deux dernières semaines avec des revers en compétition domestique et européenne. Leur défaite 3-1 contre l’AC Milan en Ligue des champions a intensifié les blessures infligées par leur récent 4-0 contre leurs rivaux de toujours, le FC Barcelone.

Osasuna, quant à lui, arrive dans la capitale sur une vague de succès, ayant perdu seulement un de ses huit derniers matchs et occupant confortablement la cinquième place en Liga.

Les effectifs probables pour Real Madrid Osasuna

La composition probable du Real Madrid :

Lunin ; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy ; Modric, Camavinga ; Rodrygo, Bellingham, Vinicius ; Mbappé.

La composition probable d’Osasuna :

Herrera ; Areso, Catena, Boyomo, Cruz ; Moncayola, Torro, Oroz ; Pena, Budimir, Zaragoza.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Osasuna

Pronostic Real Madrid vs Osasuna 1 : Victoire du Real Madrid et plus de 3,5 buts dans le match @2,05 sur Unibet

La pression monte pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, dont les décisions tactiques sont scrutées, en particulier la gestion de Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

L’arrivée tant attendue de Mbappé devait dynamiser l’attaque madrilène, mais celle-ci s’est montrée irrégulière, notamment par un manque de concrétisation face à l’AC Milan.

Mbappé et Vinicius Jr. devraient jouer ensemble, mais leur alchimie reste à développer. Pour le Real Madrid, cette rencontre est non seulement une question de points, mais aussi une tentative de regagner confiance et autorité dans un championnat qu’ils ont dominé la saison dernière.

Un échec contre Osasuna ne ferait qu’amplifier les spéculations autour de l’avenir d’Ancelotti et des ambitions de titre de Madrid.

Pronostic Real Madrid vs Osasuna 2 : Les deux équipes marquent @1,95 sur Unibet

La victoire éclatante d’Osasuna 4-2 contre Barcelone plus tôt cette saison est un bon présage, montrant leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe. Leur récent succès 5-0 contre Chiclana en Copa del Rey renforce leur bonne forme et leur force offensive, qui mettront à l’épreuve une défense madrilène sous pression.

Les faiblesses du Real Madrid sont claires - avec 18 buts encaissés en 15 matchs entre La Liga et la Ligue des champions. Les blessures de joueurs clés comme Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois, ainsi que l’absence d’un meneur de jeu tel que Toni Kroos, aggravent une situation déjà difficile. Cela fait du pari "Les deux équipes marquent - Oui" une option intéressante dans nos pronostics pour Real Madrid vs Osasuna.

Pronostic Real Madrid vs Osasuna 3 : Jude Bellingham buteur @4,30 sur Unibet

Le plan de jeu de Vincente Moreno pour les visiteurs repose sur la discipline et l’exploitation des contre-attaques.

Le jeu d’Ante Budimir en pointe vise à capitaliser sur les failles défensives du Real Madrid. Avec cinq buts en Liga cette saison, Budimir s’affiche comme un élément clé de la stratégie de Moreno.

La deuxième saison de Jude Bellingham en Espagne a été difficile. Après une première saison record, avec 23 buts inscrits, cette campagne a été marquée par l’incertitude. Déplacé de son poste de meneur en numéro 10, Bellingham peine à s’adapter à des positions plus reculées, contribuant à une disette de 12 matchs sans but.

Malgré les turbulences, les statistiques de Bellingham pour nos pronostics sur Real Madrid vs Osasuna offrent un espoir, notamment grâce à sa performance exceptionnelle contre Osasuna la saison dernière, où il a marqué deux fois au Bernabéu lors de la neuvième journée.

Son instinct pour briller dans les moments cruciaux, allié à la pression pour retrouver son influence sur le terrain, en fait un possible facteur décisif et un rappel de son talent dans des circonstances difficiles.

