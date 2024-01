Pronostic Real Madrid Majorque : Victoire madrilène et Jude Bellingham buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Real Madrid Majorque lors de la 20e journée de Liga, ce mercredi.

Les meilleurs paris pour Real Madrid - Majorque

Victoire du Real Madrid à 1,18 sur PMU Sport, soit 84% de chances que les Madrilènes remportent le match.

que les Madrilènes remportent le match. Jude Bellingham marque à 2,10 sur PMU Sport, soit 47% de chances que la pépite anglaise soit de nouveau buteur.

que la pépite anglaise soit de nouveau buteur. Le Real Madrid n’encaisse pas de but à 1,65 sur PMU Sport, soit 60% de chances que la cage du Real reste inviolée.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid tentera de démarrer l'année 2024 par une victoire en accueillant Majorque au Santiago Bernabéu, mercredi, dans le cadre de la Liga. Nos experts football voient en effet une victoire du Real Madrid pour lancer leur année 2024.

Les Blancos sont en tête du classement avec la surprenante équipe de Gérone, tandis que Majorque entame l’année à la 14e place. Malgré un certain nombre de blessures, le Real Madrid vise un 36e titre en Liga après avoir remporté 14 victoires, fait 3 nuls et n'avoir perdu qu'un seul de ses 18 matches de championnat cette saison. Ces résultats, ainsi que leur parcours parfait en phase de groupes de Ligue des champions, ont valu à Carlo Ancelotti une prolongation de contrat, qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2026, et taira les rumeurs qui l'associent au poste de sélectionneur du Brésil. Lors du dernier match du Real Madrid en 2023 contre Alaves, Ancelotti a vu son équipe faire preuve d'un grand caractère pour faire face au carton rouge de Nacho et arracher les trois points grâce à une tête de Lucas Vazquez dans les arrêts de jeu.

Ce succès étriqué a permis à l'équipe de prolonger sa série d'invincibilité à 17 matches toutes compétitions confondues (14V, 3D), mais aussi de réaliser son neuvième clean sheet de la saison en Liga, soit un de plus que n'importe quelle autre équipe de la division. Après avoir négocié un déplacement délicat avant la pause, les Blancos entament la nouvelle année à Santiago Bernabeu, où ils ont remporté 10 de leurs 11 matches de compétition cette saison, y compris leurs cinq dernières sorties à domicile.

Les compos probables pour Real Madrid - Majorque

La composition probable du Real en 4-3-1-2 :

Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Garcia - Valverde, Modric, Kroos - Bellingham, Diaz, Rodrygo.

La composition probable de Majorque en 4-4-1 :

Rajkovic - Nastasic, Raillo, Gonzalez - Lato, Maffeo - Rodriguez, Darder, Samu, Sanchez - Larin.

Quelques chiffres à retenir

Le Real a remporté 4 des 5 dernières confrontations directes, et reste même sur 7 victoires consécutives à domicile contre Majorque, dont la dernière (4-1). Les Madrilènes possèdent le meilleur artificier actuel de la Liga avec Bellingham (13 buts).

Pari 1. Victoire du Real Madrid à 1,18 avec PMU Sport

Seule la différence de buts sépare Madrid de Gérone et les outsiders n'ont pas été découragés dans leur quête de leur premier titre en Liga. Les Madrilènes sont invaincus lors de leurs 12 derniers matches de championnat et leur résistance en défense est à la base de leurs espoirs de titre. Les hommes d'Ancelotti n'ont encaissé que 11 buts en 18 matches de Liga et ont réalisé leur neuvième sans-faute de la saison lors de la victoire contre Alaves.

Pari 2. Jude Bellingham marque à 2,10 avec PMU Sport

L’Anglais compte 17 buts TTC cette saison. Bellingham s'est imposé comme l'une des stars les plus en vue en Europe cette saison. Le joueur de 20 ans a une moyenne de 2,3 tirs par match en Liga en 16 apparitions, mais la défense d'Alaves a réussi à étouffer le milieu de terrain dans le dernier tiers. Bien reposé, on devrait retrouver le Bellingham qui a explosé en début de saison.

Pari 3. Le Real Madrid n’encaisse pas de but à 1,65 avec PMU Sport

Les Madrilènes, ils affrontent un Majorque qui n'a pas marqué en déplacement lors de ses quatre derniers matchs à l'extérieur. La dernière fois que Majorque a trouvé le chemin des filets à l'extérieur, c'était en septembre. Les Madrilènes ont également des problèmes de blessure, puisque Vedat Muriqi devrait manquer à l'appel.

