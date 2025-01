Pronostic Real Madrid Las Palmas - Liga 19/01/2025 : Les Merengues gagnent et les 2 équipes marquent !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Las Palmas, pour la 20e journée de Liga, ce dimanche à 16h15.

Pronostic Real Madrid Las Palmas : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Las Palmas

Victoire du Real Madrid et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,12 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 47 % pour que les hôtes remportent le match et que les deux équipes marquent.

pour que les hôtes remportent le match et que les deux équipes marquent. Las Palmas marque plus de 0,5 but dans le match ⭐ avec une cote de 1,84 sur Unibet, indiquant une probabilité de 54 % que les visiteurs trouvent le chemin des filets.

que les visiteurs trouvent le chemin des filets. Handicap +3 pour Las Palmas ⭐ avec une cote de 1,72 sur Unibet, représentant une probabilité de 58 % pour que Las Palmas gagne si on leur accorde une avance de trois buts au coup d'envoi.

Le Real Madrid devrait battre Las Palmas sur un score de 3-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les champions d'Espagne recevront Las Palmas dimanche, avec pour objectif de se remettre de leur humiliante défaite en Supercoupe et de rester au contact de leurs rivaux de l’Atlético Madrid.

Le Real Madrid accuse un retard d’un point sur les Colchoneros en Liga. Cependant, la défaite 5-2 de dimanche dernier a marqué un autre revers pour l’équipe de Carlo Ancelotti, qui a également subi une correction 4-0 contre les Catalans en championnat.

Las Palmas arrive dans la capitale espagnole avec une confiance renouvelée grâce à ses performances impressionnantes contre des équipes de premier plan cette saison, notamment une victoire contre Barcelone et une défaite honorable 2-0 à l’extérieur face à l’Atlético Madrid.

Alors que Madrid cherche à retrouver sa stabilité, Los Amarillos tenteront de profiter des difficultés des champions en titre pour marquer l’histoire.

Les effectifs probables pour Real Madrid Las Palmas

La composition probable du Real Madrid en 4-2-3-1 :

Gardien : Courtois

Défenseurs : Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy

Milieux : Valverde, Modric

Attaquants : Rodrygo, Bellingham, Vinicius

Avant-centre : Mbappé

La composition probable de Las Palmas en 4-4-1-1 :

Gardien : Cillessen

Défenseurs : Herzog, McKenna, Suarez, Marmol

Milieux : Essugo, Rodriguez, Moleiro, Sandro

Soutien offensif : Muñoz

Avant-centre : Silva

Les meilleurs paris à prendre pour Real Las Palmas

Pronostic Real Madrid vs Las Palmas 1 : Victoire du Real Madrid et les deux équipes marquent @ 2,12 sur Unibet

Ancelotti fait face au défi de rétablir l’équilibre dans une équipe du Real en manque de régularité.

Les blessures ont considérablement affaibli l’équipe. Par ailleurs, le départ à la retraite de Toni Kroos, au sommet de sa carrière, a également perturbé la capacité de l’équipe à contrôler les matchs.

Ancelotti a souvent utilisé un système en 4-3-3, passant occasionnellement au 4-2-3-1 pour intégrer ses stars offensives, telles que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo. Cependant, cette approche axée sur l’attaque expose l’équipe à des faiblesses défensives.

Cette saison, Los Blancos ont encaissé 35 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues, un record surpassé uniquement par Valladolid parmi les équipes de Liga.

Cela suggère qu’un pari sur une victoire à domicile avec les deux équipes qui marquent pourrait être une option avisée pour ces pronostics Real Madrid vs Las Palmas.

Pronostic Real Madrid vs Las Palmas 2 : Las Palmas marque plus de 0,5 but dans le match @ 1,84 sur Unibet

Le Real Madrid a souvent eu du mal à retrouver son rythme après la Supercoupe d’Espagne disputée en Arabie Saoudite.

Depuis 2020, ils n’ont remporté qu’un seul match avec plus d’un but d’écart lors de leurs rencontres post-Supercoupe. L’an dernier, ils ont été éliminés de la Copa del Rey par l’Atlético et ont eu besoin d’un but dans le temps additionnel pour s’imposer face à Almeria, qui a été relégué à la fin de la saison.

En début 2022, ils ont fait match nul lors de leurs deux affrontements contre Elche après leur périple à l’étranger.

Le match de dimanche contre Las Palmas pourrait être un autre affrontement riche en buts, avec une ligne anticipée de 3,5 buts fixée par les bookmakers. L’équipe de Gran Canaria a prouvé sa compétitivité contre les meilleures équipes cette saison. Par conséquent, parier sur leur capacité à marquer au Bernabéu semble être un choix intéressant.

Pronostic Real Madrid vs Las Palmas 3 : Handicap +3 pour Las Palmas @ 1,72 sur Unibet

Une récente défaite à domicile (2-1) contre Getafe ne suffit pas à ternir la bonne forme des visiteurs à l’extérieur.

L’équipe de Diego Martínez, qui dispute sa deuxième saison consécutive en Liga, a remporté trois victoires et fait un nul lors de ses cinq derniers matchs de championnat à l’extérieur. Toutefois, leur bilan au Bernabéu reste médiocre, avec un seul point pris lors de leurs six visites au XXIe siècle.

Le Real Madrid avait dû compter sur un penalty tardif de Vinicius pour arracher un match nul 1-1 lors du match aller.

Compte tenu des performances récentes, parier sur les visiteurs avec un handicap +3 pourrait être le choix le plus prudent parmi ces pronostics Real Madrid vs Las Palmas. Ce pari a été gagnant lors de quatre des cinq derniers matchs de championnat à domicile du Real, y compris l’affrontement correspondant la saison dernière.

