Pronostic Real Madrid Atlético Madrid 04/02/2024 : Les Madrilènes gagne ou nul et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid Atletico Madrid, comptant pour la 23e journée de Liga, ce dimanche.

Duel de haut de tableau entre le Real Madrid (1er) et l’Atletico Madrid (3e), synonyme de match importantissime en vue du classement final. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Real Madrid - Atlético Madrid, avec une rencontre délirante au Santiago Bernabeu ?

Les meilleurs paris pour Real Madrid - Atlético :

Plus de 3,5 buts à 2,42 soit 41% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Le Real marque dans les deux mi-temps à 2,32 soit 43% de chances que les Madrilènes scorent dans chaque périodes.

que les Madrilènes scorent dans chaque périodes. Real gagne ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match à 2 soit 50% de chances que ce scénario se réalise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse du match : l'état de forme des deux équipes

Pour cette 4e rencontre de la saison, l’Atletico a l’avantage après s’être imposé deux fois (4-2 et 3-1). Mais attention au leader, le Real Madrid.

Quelle saison encore des Merengues. Déjà vainqueurs de la SuperCoupe d’Espagne où les joueurs de Carlos Ancelotti ont écrasé le Barça 4-1, les Madrilènes viennent de chiper la première place à Gérone, après leur victoire 0-2 à Getafe. Avec un seul buteur, l'infatigable Joselu, auteur de ses 6e et 7e buts de la saison en championnat. Avec une dernière défaite à Bernabeu datant du 8 avril 2023 (2-3 contre Villarreal), ce sera très compliqué d’aller chercher le Real sur sa pelouse…

Mais face à sa bête noire de la saison, ce ne sera pas simple. L’Atletico Madrid a déjà battu deux fois le Real cette saison. Une fois en championnat, 3-1, le 24 septembre 2023, la seule défaite madrilène cette saison, et une autre fois en Coupe du Roi 4-2, le 18 janvier dernier. Les Colchoneros restent sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues. Grâce notamment à un grand Memphis Depay. Le Néerlandais qui connaissait une saison compliquée, vient de marquer à trois reprises en trois rencontres, dont deux fois dans le dernier quart d’heure. Attention également à Antoine Griezmann. Le Français de 32 ans en est déjà à onze buts et six passes décisives cette saison. Son dernier but ? Le 18 janvier dernier, lors de la victoire 4-2 contre le Real Madrid…

Les compos probables de Real Madrid - Atlético :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy - Tchouameni, Camavinga, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

Atlético Madrid : Oblak - Llorente, Savic, Hermoso, Reinildo - De Paul, Koke, Riquelme - Griezmann - Morata, Depay

Pari 1. Plus de 3,5 buts à 2,42 sur Betsson

4-2, 5-3, 3-1… Les dernières rencontres entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont nombreuses au niveau des buts. Entre la deuxième meilleure attaque et la troisième meilleure attaque de Liga, la rencontre va sûrement être riche en buts également, avec la doublette en forme Jude Bellingham - Vinicius Junior du côté du Real, et Antoine Griezmann - Memphis Depay.

Pari 2. Le Real marque dans les deux mi-temps à 2,32 sur Betsson

Lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, le Real Madrid a marqué dans les deux mi-temps à quatre reprises (Atlético *2, Barcelone, Getafe). Pour cette rencontre contre l'Atlético en deux mois, l’attaque madrilène peut encore faire de gros dégâts dans la défense des Colchoneros.

Pari 3. Real gagne ou fait match nul et plus de 2,5 buts dans le match à 2,00 sur Betsson

Avec une seule défaite en championnat cette saison et une dernière défaite à Bernabeu datant du 8 avril 2023, le Real sera logiquement favori face à l'Atlético, même si ces derniers sont la bête noire du Real cette saison. Et vu le nombre de buts marqués lors des dernières rencontres entre les deux clubs, le spectacle devrait être de la partie.

