Pronostic RC Lens FC Séville : Séville marque le premier but mais Lens vainqueur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lens Séville, dernier match de poule de Ligue des Champions

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour RC Lens – FC Séville en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu le 12 décembre à 18h45.

Nos propositions de cotes pour la rencontre RC Lens – FC Séville

Lens vainqueur – à 1,95 en pariant sur PMU Sport

Séville marque le premier but – à 2,30 en pariant sur PMU Sport

Lens gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 - à 4,50 en pariant sur PMU Sport

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Dernière journée de la phase de groupe de Ligue des champions. Et dans ce groupe B, avec la qualification pour les huitièmes de finale d’ores et déjà acquise pour Arsenal et le PSV Eindhoven, il reste une place pour les barrages de la Ligue Europa. Et ce sont Lens et Séville qui se la disputeront mardi soir du côté du stade Bollaert.

Le RC Lens se présente en ballotage favorable pour cette rencontre. Avec 5 points, les Sang et Or n’auront besoin que d’un match nul pour continuer à se montrer sur la scène européenne. Et après la débâcle à l’Emirates Stadium contre Arsenal (défaite 6-0), les hommes de Franck Haise auront sans doute à cœur d’offrir une nouvelle soirée mémorable aux supporters lensois. Et avec une belle forme en championnat (aucune défaite depuis le 16 septembre), Lens peut espérer aller chercher un printemps européen.

Saison compliquée côté andalou, avec une 16e place en Liga, et toujours aucune victoire en Ligue des champions. À l’exception de deux rencontres en Coupe du Roi, les hommes de Diego Alonso n’ont plus connu la victoire depuis le 26 septembre. Mais les Sévillans sont spécialistes de la Ligue Europa : ils ont remporté la compétition à 7 reprises depuis 2006 et en sont les tenants du titre, et l’objectif d’y être reversés pourrait les galvaniser mardi soir. Mais cela sera-t-il suffisant en particulier avec l’absence de joueurs clés comme Érik Lamela, blessé, ou Lucas Ocampos, suspendu ?

Lens offre une belle soirée à ses supporters. Malgré deux derniers matches compliqués en Ligue des champions, les Lensois restent invaincus à domicile dans la compétition reine et surfent sur une belle forme en Ligue 1, avec une série de 10 matches sans défaite. Et la perspective de continuer l’aventure européenne devrait sans doute offrir un second souffle aux coéquipiers d’Elye Wahi, auteur de deux buts en Ligue des champions. Franck Haise a démontré ses qualités tactiques, et qu’il n’était pas du genre à prendre ces rencontres à la légère. Et quoi de mieux qu’une victoire face aux tenants du titre en Ligue Europa pour terminer ce chapitre en Ligue des champions, et en commencer un nouveau au printemps ?

Pari n° 2 : Séville marque le premier but : 2,30 avec PMU Sport

Les Andalous lancent les hostilités à Bollaert. Séville est dos au mur. Et avec une place en Ligue Europa à la clé, les Sévillans auront à cœur de tout faire pour y croire jusqu’au coup de sifflet final. En Ligue des champions, ils ont ouvert le score à 3 reprises lors des 5 rencontres, y compris lors du match aller au stade Sánchez Pizjuán. À l’inverse, les Lensois ont concédé le premier but lors de chaque match, faisant d’eux des spécialistes pour revenir dans les rencontres. Mardi soir, voir l’ouverture du score des coéquipiers de Youssef En-Nesyri et de Nemanja Gudelj, tous deux auteurs de 2 buts dans la compétition, paraît probable.

Un seul but pour les Sévillans. Cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, Séville marque en moyenne exactement 1 but par 90 minutes à l’extérieur. Et du côté des lensois, à l’exception du 6-0 contre Arsenal, c’est 1 but concédé par match toutes compétitions confondues. Un avantage au score en fin de match des Sang et Or et l’obligation pour Séville d’aller chercher le match nul pourraient donc offrir des espaces aux coéquipiers de Wesley Saïd pour aller chercher une victoire par 1, 2 ou 3 buts d’écarts.

