Pronostic RB Salzbourg PSG - Ligue des Champions 10/12/2024 : Les Parisiens l'emportent et les 2 équipes ne marquent pas !

Salzburg vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour RB Salzbourg PSG, comptant pour la 6e journée de Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic RB Salzbourg PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour RB Salzbourg PSG

Victoire du PSG et les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de 2,22 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 38,5 % que les Parisiens gagnent sans encaisser de but.

que les Parisiens gagnent sans encaisser de but. PSG/PSG (mi-temps/fin de match) ⭐ avec une cote de 1,57 sur Vbet, indiquant une probabilité de 53,5 % que le club parisien mène à la pause et remporte le match.

que le club parisien mène à la pause et remporte le match. Gonçalo Ramos buteur ⭐ avec une cote de 2,11 sur Unibet, représentant une probabilité de 50 % que l'avant-centre portugais marque.

Le PSG est attendu pour battre Salzbourg sur le score net de 4-0 mardi.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’Arena Red Bull de Salzbourg accueille le PSG pour une rencontre de la sixième journée de la Ligue des Champions ce mardi.

Salzbourg n’a collecté que trois points lors de ses cinq premiers matchs de Ligue des Champions. L’équipe autrichienne n’a pas réussi à marquer dans quatre de ces rencontres et a été écrasée 5-0 par le Bayer Leverkusen lors de leur dernière sortie.

Peu de pronostics pour RB Salzbourg vs PSG donnent une chance aux hôtes. Salzbourg semble surpassé dans cette compétition, seuls Slovan Bratislava et BSC Young Boys ayant concédé plus de buts.

Le PSG est également sous pression, avec seulement un point récolté sur les 12 derniers possibles en Ligue des Champions. L’équipe de Luis Enrique est actuellement hors du Top 24, risquant l’élimination dans cette version remaniée de la Ligue des Champions.

Les bookmakers considèrent toutefois le PSG comme largement favori face à une équipe de Salzbourg décimée. Luis Enrique peut-il relancer la campagne européenne de son équipe ?

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour RB Salzbourg PSG

La composition probable de Salzbourg :

Schlager ; Guindo, Piatkowski, Capaldo, Gadou ; Clark, Diambou, Bajcetic ; Yeo, Ratkov, Gloukh.

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Vitinha, Neves ; Lee, Asensio, Barcola ; Ramos.

Les meilleurs paris pour Salzbourg PSG

Pronostic RB Salzbourg vs PSG 1 : Victoire du PSG et les deux équipes ne marquent pas @2,22 sur Unibet

Salzbourg a perdu quatre de ses cinq matchs de Ligue des Champions sans marquer. De même, le pari "les deux équipes marquent" n’a été validé que deux fois dans les cinq rencontres du PSG dans la compétition.

Avec presque un onze complet blessé, y compris l’attaquant Karim Konaté, Salzbourg semble mal armé pour résister. Une domination à sens unique, comme lors de leur défaite écrasante face à Leverkusen, semble probable.

Le pari sur une victoire du PSG avec un clean sheet, à 2,70, offre une belle valeur, en faisant le premier de nos pronostics RB Salzbourg vs PSG.

⭐ Gagnez 244€ en pariant que les Parisiens l'emportent sans encaisser de buts avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic RB Salzbourg vs PSG 2 : PSG/PSG (mi-temps/fin de match) @1,57 sur Unibet

Salzbourg a été mené à la mi-temps dans trois de ses cinq matchs de Ligue des Champions.

Si le PSG n’a marqué qu’un seul but en première mi-temps dans la compétition jusqu’à présent, nous prévoyons qu’ils inversent cette tendance, constituant le deuxième de nos pronostics Salzbourg vs PSG.

Les Parisiens dominent régulièrement leurs adversaires en première mi-temps en Ligue 1, et un schéma similaire est attendu ici. Salzbourg a été surpassé dans les 45 premières minutes face à Sparta Prague et au Bayer Leverkusen.

⭐ Gagnez 172€ en pariant que le PSG mène à la pause puis remporte le match avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic RB Salzbourg vs PSG 3 : Gonçalo Ramos buteur @2,11 sur Unibet

De retour dans le onze de départ pour le match nul face au Havre, Gonçalo Ramos devrait débuter devant Randal Kolo Muani et Marco Asensio mardi soir. Asensio pourrait être repositionné en milieu offensif après avoir été utilisé comme faux neuf pendant une grande partie de la saison.

Ce match est crucial pour le PSG. En tant que meilleur finisseur de l’équipe, Ramos pourrait exploiter les faiblesses d’une équipe de Salzbourg en difficulté, qui a concédé 15 buts en cinq rencontres.

Classé dans le 99e percentile pour les expected goals hors penalty, Ramos devrait bénéficier de nombreuses opportunités. Salzbourg a concédé 29 tirs face au Bayer Leverkusen lors de la cinquième journée, dont 9 pour Florian Wirtz et Patrik Schick.

⭐ Gagnez 232€ en pariant sur Gonçalo Ramos buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !