Pronostic PSG vs Le Havre - Ligue 1 - 27/04/2024 : Plus de 2.5 buts, victoire du PSG sans encaisser de buts, victoire du PSG

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG-Le Havre, comptant pour la 31e journée de Ligue, ce samedi.

Meilleurs paris pour PSG contre Le Havre

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,63 chez Betsson, ce qui représente une probabilité de 61,35 % que le match comptabilise trois buts ou plus.

que le match comptabilise trois buts ou plus. Victoire à domicile sans encaisser de but à une cote de 2,35, ce qui donne une probabilité de 42,55 % pour que le PSG gagne et garde sa cage inviolée.

pour que le PSG gagne et garde sa cage inviolée. Victoire du PSG à une cote de 1,36, représentant une chance de 73,53 % pour que le PSG remporte le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : la forme des deux équipes

Au moment de cette rencontre, le PSG pourrait déjà être champion. Sinon, une victoire contre Le Havre suffirait pour décrocher le titre de Ligue 1. Quant à Le Havre, une seule victoire en 12 matchs les a plongés fermement dans la lutte pour le maintien.

Le PSG déborde de confiance en ce moment. Avec une seule défaite en 29 matchs de Ligue 1 et une impressionnante victoire en quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA contre Barcelone, le PSG est une force avec laquelle il faut compter sur tous les fronts.

Malgré les départs des stars Lionel Messi et Neymar, le PSG a dominé cette saison, marquant 69 buts en 29 matchs de Ligue 1 et en concédant seulement 25. Ils seront désireux de faire le spectacle pour leurs supporters à domicile pour célébrer un nouveau titre de Ligue 1.

Quant à Le Havre, six victoires en 30 matchs de Ligue 1 est une recette pour la relégation. Ils ont la défense la plus serrée parmi toutes les équipes du bas de tableau. Cependant, marquer des buts a été un gros problème.

Le Club Doyen a marqué seulement 27 buts, avec une moyenne de moins d'un but par match. Ils ont recruté André Ayew, un attaquant ghanéen expérimenté, en janvier. Cependant, même lui n'a pas pu stopper leur chute, marquant seulement trois buts en 12 matchs.

Compositions probables pour le PSG et Le Havre

Composition probable du PSG en 4-2-3-1

Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Pereira, Zaire-Emery, Vitinha, Barcola, Muani, Asensio, Mbappé

Composition probable de Le Havre en 4-2-3-1

Desmas; Sangante, El Hajjam, Salmier, Kinkoue, Targhalline, Kechta, Sabbi, Kuzyayev, Casimir, Bayo

Pronostic 1 - PSG contre Nice : Plus de 2,5 buts @ 1.63 avec Betsson

En regardant les matchs à domicile du PSG cette saison, 80 % se sont terminés avec plus de 2,5 buts. Combine cela avec la moyenne des matchs à l'extérieur de Le Havre et il y a une probabilité globale de 66 % que le jeu se termine avec trois buts ou plus.

Cela équivaut à des cotes réelles de 1,52. Plus de 2,5 buts peuvent actuellement être soutenus à 1,63 chez Betsson, offrant environ 5 % de valeur pour les parieurs.

Le Havre devra tenter de gagner. Un point est peu probable pour être suffisant pour renforcer leurs espoirs de survie, donc une prédiction de buts pour PSG contre Le Havre semble judicieuse.

Pronostic 2 - PSG contre Le Havre : Victoire à domicile à zéro @ 2.35 avec Betsson

Bien que Le Havre ait probablement besoin de buts, ils ne se débrouillent pas bien historiquement au Parc des Princes. C'est pourquoi de nombreuses prédictions de Ligue 1 ce week-end indiquent une victoire du PSG.

En fait, le PSG a remporté leurs huit dernières rencontres sur leur sol. Ils ont également gardé des feuilles propres lors de leurs quatre derniers matchs.

Comme Le Havre est le deuxième plus faible marqueur de la Ligue 1, il semble surprenant que le PSG soit actuellement à des cotes contre pour gagner à zéro. Bien que le PSG puisse déjà avoir le titre en poche, ils seront désireux de marquer leur autorité sur le match, quel que soit le cas.

Pronostic 3 - PSG contre Le Havre : Victoire du PSG @ 1.36 avec Betsson

Les données historiques soutiennent toutes une victoire à domicile du PSG. La dernière fois que Le Havre a gagné au Parc des Princes était en janvier 1998. C'était la dernière fois que Le Havre a gardé une feuille propre à l'extérieur face aux Rouges-et-Bleus.

Si le PSG prend le match à bras-le-corps dès la première mi-temps, Le Havre devra abandonner son approche prudente et jouer le tout pour le tout. Cela pourrait encore jouer en faveur de l'équipe de Luis Enrique.

Le seul risque pour ce pari est le facteur de motivation. Si le PSG est déjà couronné champion avant le coup d'envoi, ils pourraient ne pas être aussi désespérés pour la victoire, mais ils voudront sûrement mettre la touche finale sur une autre semaine historique.