Pronostic PSG Toulouse 12/05/2024 : Les Parisiens vainqueurs et Mbappé premier buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Toulouse, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, ce dimanche à 21h.

Pronostic PSG Toulouse : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour PSG Toulouse avant leur affrontement en Ligue 1 le 12 mai.

Les meilleurs paris pour PSG Toulouse

Victoire du PSG ⭐ avec une cote de 1.40 sur Betsson, soit une probabilité de 71 % que le club parisien gagne.

que le club parisien gagne. Kylian Mbappé premier buteur ⭐ avec une cote de 4.00 sur Betsson, soit une probabilité de 25 % que l'attaquant français marque le premier dans ce match.

que l'attaquant français marque le premier dans ce match. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de 2.40 sur Betsson, donnant une probabilité de 41 % qu'une équipe ne parvienne pas à marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG accueille Toulouse alors qu'il vise à mettre fermement une main sur le titre de Ligue 1. Actuellement avec neuf points d'avance sur Monaco à la deuxième place et un match en moins, il semble presque certain que le PSG va remporter le titre une fois de plus. Les hôtes marquent à volonté en ce moment sur la scène domestique, ayant inscrit 11 buts lors de leurs trois derniers matchs.

Ayant joué un match de moins, Toulouse affiche la deuxième meilleure performance à domicile du championnat, mais s'attend à une soirée difficile. Les visiteurs arrivent en bonne forme, mais ils ont perdu lors de leur dernier match contre Montpellier à domicile, ce qui a montré un certain niveau de vulnérabilité. Ayant perdu contre le PSG en finale de la Super Coupe en janvier, il leur sera difficile de renverser ce résultat.

Pari 1 : Victoire du PSG @ 1.40 avec Betsson

Avec sept matchs de ligue restants, ce n'est qu'une question de temps avant que le PSG n'obtienne un autre titre. Le PSG détient actuellement un avantage de neuf points sur Monaco, qui est deuxième, et a également un match en moins, ce qui renforce encore leur avance sur leurs rivaux. Le PSG a obtenu 33 points lors de 16 matchs à domicile et a marqué 41 buts en cours de route. Ils ont été la meilleure équipe de France cette année. Ces deux équipes se sont rencontrées en finale de la Super Coupe en janvier, où le PSG a remporté une victoire confortable 2-0. Un résultat similaire est très probable à domicile pour les favoris.

Pari 2 : Kylian Mbappé premier buteur @ 4.00 avec Betsson

Bien qu'il soit probable qu'il rejoigne le Real Madrid cet été, Kylian Mbappe semble prêt à remporter une fois de plus le Soulier d'Or. Ayant marqué 26 buts et fourni sept passes décisives, l'international français a actuellement neuf buts d'avance sur l'attaquant de Lille Jonathan David. Lors de son dernier départ en ligue, Mbappe a inscrit un doublé contre Lorient. Auparavant, il avait marqué deux buts contre Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Il est presque impossible d'arrêter Mbappe lorsqu'il est en forme. De retour à domicile, il peut ajouter son 27ème but en ligue et ouvrir le score pour le PSG.

Pari 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 2.40 avec Betsson

Nous pensons avoir repéré une valeur dans le marché où les deux équipes ne marquent pas, offrant une NG à une cote de 2.40. Cela se démarque dans un match avec beaucoup de cotes basses. Les visiteurs ont retrouvé la forme, ne perdant qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Le PSG a réussi à garder un clean sheet lors de trois de leurs cinq dernières confrontations tête à tête. Leur match nul 1-1 plus tôt dans la saison a vu Toulouse marquer sur penalty. Avec leur intention offensive probablement limitée, le PSG est plus que capable de garder à nouveau un clean sheet.

