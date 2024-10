Pronostic PSG Strasbourg - Ligue 1 19/10/2024 : Nul à la pause et le PSG l'emporte au final

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Strasbourg, comptant pour la 8e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic PSG Strasbourg : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Strasbourg

Match nul à la mi-temps / Victoire du PSG ⭐ avec des cotes de @3,45 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 29 % que le PSG fasse match nul à la mi-temps et gagne ensuite le match.

que le PSG fasse match nul à la mi-temps et gagne ensuite le match. Bradley Barcola buteur ⭐ avec des cotes de @2,06 sur Unibet, indiquant une probabilité de 48 % que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1,57 sur Unibet, représentant une probabilité de 63 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Le PSG est attendu pour une victoire contre Strasbourg avec un score de 3-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG cherche à poursuivre son parcours sans faute à domicile en affrontant Strasbourg ce week-end.

Cependant, après sept journées, les champions ne sont pas en tête du classement. Ils sont actuellement deux points derrière Monaco, mais trois points devant Marseille, qui occupe la troisième place.

Bien que leur forme à l'extérieur ait été quelque peu irrégulière, trois victoires consécutives à domicile ont impressionné, marquant 12 buts depuis le départ de Kylian Mbappé.

Leurs adversaires, Strasbourg, ont vécu une situation similaire jusqu'ici. Très performants à domicile, mais sans victoire à l'extérieur, l'équipe de Liam Rosenior est agréable à regarder pour les amateurs de football neutres.

Malgré deux nuls et une défaite en déplacement, ils ont marqué sept buts et en ont concédé huit. Ce match s'annonce comme l'une des affiches les plus intrigantes de ce week-end en Ligue 1, rendant ce pronostic PSG vs Strasbourg encore plus intéressant.

Les effectifs probables pour PSG Strasbourg

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Neves, Zaire-Emery, Barcola, Kolo Muani, Dembélé.

La composition probable de Strasbourg :

Petrovic ; Moreira, Sylla, Sow, Doué, Doukouré, Santos, Bakwa, Diarra, Nanasi, Emegha.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Strasbourg

Pronostic PSG vs Strasbourg 1 : Match nul à la mi-temps / Victoire du PSG @3,45 sur Unibet

Le PSG a remporté ses trois matchs à domicile en Ligue 1 cette saison, mais notre pronostic PSG vs Strasbourg suggère qu'ils devront travailler dur pour obtenir les trois points ce week-end.

Strasbourg n'a peut-être pas encore gagné à l'extérieur cette saison, mais ils ont réussi à tenir en échec Montpellier, Lyon et Lille à la mi-temps. Leur dernier match, un nul 3-3 contre Lille, les a vus rentrer au vestiaire sur un score de 2-2 malgré deux buts encaissés dans les 27 premières minutes.

Si Strasbourg prend du retard, ils ne baissent généralement pas les bras, et le PSG n’est pas différent. Les champions ont renversé Brest pour s'imposer 3-1 lors de la quatrième journée, avant de balayer Rennes sur le même score lors du match suivant.

Pronostic PSG vs Strasbourg 2 : Bradley Barcola buteur @2,06 sur Unibet

Beaucoup se demandaient comment le PSG se comporterait sans Mbappé, mais jusqu'à présent, ils s'en sont bien sortis, en grande partie grâce aux efforts de Bradley Barcola, 22 ans. Avec six buts en sept apparitions en Ligue 1, il est actuellement en tête du classement des buteurs en ce début de saison.

Bien qu'il n'ait pas marqué depuis son but contre Rennes le mois dernier, le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets avec l'équipe de France contre Israël pendant la trêve internationale.

Il reviendra sans aucun doute à Paris avec confiance, et Barcola a l'occasion de marquer son sixième but à domicile, où il brille particulièrement.

Pronostic PSG vs Strasbourg 3 : Les deux équipes marquent @1,57 sur Unibet

Il ne faut pas sous-estimer les visiteurs, car ils ont prouvé qu'ils étaient capables de marquer en déplacement. Bien que ce soit probablement leur plus grand test à ce jour, Liam Rosenior a insufflé une grande confiance à son équipe, qui n'hésite pas à aller de l'avant.

Non seulement Strasbourg a marqué dans tous ses matchs de Ligue 1 cette saison, mais ils ont également inscrit huit buts impressionnants lors de leurs trois matchs à l'extérieur.

Ils devront resserrer leur défense, ce qui est peu probable contre le PSG, mais marquer trois buts contre Lille et Lyon est encourageant.

Les deux équipes ont marqué dans deux des trois matchs à domicile du PSG, et dans tous les matchs à l'extérieur de Strasbourg.

