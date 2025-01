Pronostic PSG Saint-Etienne - Ligue 1 12/01/2025 : Les Parisiens l'emportent avec les 2 équipes qui marquent !

Paris Saint-Germain vs Saint-Étienne

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Saint-Etienne, pour la 17e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic PSG Saint-Etienne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Saint-Etienne

Le PSG marque moins de 3,5 buts dans le match ⭐ cote de 1,76 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 56,8 % que les Parisiens marquent maximum 3 buts.

que les Parisiens marquent maximum 3 buts. Le PSG gagne et les deux équipes ne marquent pas ⭐ cote de 1,60 sur Unibet, indiquant une probabilité de 62,5 % que le PSG l'emporte avec une équipe qui ne marque pas.

que le PSG l'emporte avec une équipe qui ne marque pas. Ousmane Dembélé buteur ⭐ cote de 2,15 sur Unibet, représentant une probabilité de 46,5 % que l'attaquant international français marque.

Le PSG est pronostiqué pour battre Saint-Etienne sur le score de 3-0 dimanche.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG et Saint-Etienne s’affronteront au Parc des Princes dimanche soir.

Une victoire spectaculaire 4-2 contre Monaco lors de leur dernier match de championnat a permis au PSG de conforter son avance en tête du classement de la Ligue 1. Toujours invaincus et avec de loin la meilleure différence de buts attendue, les Parisiens sont favoris pour s’imposer facilement face à Saint-Etienne.

Luis Enrique pourra compter sur Gianluigi Donnarumma, désormais rétabli d’une blessure au visage survenue fin de l'année dernière.

Le PSG a battu Monaco 1-0 lors du Trophée des Champions grâce à un but d’Ousmane Dembélé dans le temps additionnel. Ils enchaînent désormais cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Saint-Etienne, de son côté, a obtenu une victoire cruciale 3-1 contre Reims lors de son dernier match. Ce résultat a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1 et a permis aux Stéphanois de sortir de la zone de relégation.

Cependant, les statistiques sous-jacentes des visiteurs restent médiocres, et ils n’ont évité la défaite face au PSG qu’une seule fois depuis 2018.

Les effectifs probables pour PSG Saint-Etienne

La composition probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Asensio, Barcola

La composition probable de Saint-Etienne :

Gardien : Larssoneur

Défenseurs : Appiah, Batubinsika, Nadé, Petrot

Milieux : Bouchouari, Ekwah, Mouton

Attaquants : Boakye, Stassin, Cafaro

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Sainté

Pronostic PSG vs Saint-Etienne 1 : Le PSG marque moins de 3,5 buts dans le match @ 1,76 sur Unibet

Le premier de nos pronostics PSG vs Saint-Etienne mise sur le moins de 3,5 buts marqués par le PSG. En effet, les Parisiens n’ont marqué quatre buts qu’une seule fois lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, et ils n’ont inscrit que deux buts lors de leurs deux dernières rencontres.

La défense de Saint-Etienne reste fragile, avec les pires statistiques de buts attendus concédés de la Ligue 1. Ils ont également subi de lourdes défaites contre Rennes et Marseille ces dernières semaines.

Malgré cela, le PSG devrait prendre rapidement l’avantage et gérer le reste du match sans trop d’efforts. L’équipe de Luis Enrique n’a aucune raison de se surmener.

Pronostic PSG vs Saint-Etienne 2 : Le PSG gagne et les deux équipes ne marquent pas @ 1,60 sur Unibet

Saint-Etienne a perdu trois de ses cinq derniers matchs sans marquer de but. De son côté, le PSG a gardé sa cage inviolée à six reprises sur ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, y compris lors de sa victoire 1-0 contre Monaco dimanche dernier.

Non seulement la défense de Saint-Etienne est perméable, mais leur attaque est également inefficace. Le Havre est la seule équipe avec un total de buts attendus inférieur cette saison.

Lors de trois des six derniers déplacements de Saint-Etienne au Parc des Princes, ils ont perdu sans marquer.

Pronostic PSG vs Saint-Etienne 3 : Ousmane Dembélé buteur @ 2,15 sur Unibet

Ousmane Dembélé est en grande forme, avec quatre buts lors de ses quatre derniers matchs. Le troisième et dernier de nos pronostics PSG vs Saint-Etienne parie sur un nouveau but de l’international français.

Classé à la 11ᵉ place des joueurs avec le plus d’expected goals par 90 minutes, Dembélé bénéficie de la liberté nécessaire pour se placer dans des positions favorables. Il a tenté plusieurs tirs lors de tous ses matchs de championnat cette saison, sauf un.

Avec Bradley Barcola en difficulté, n’ayant pas marqué lors de ses 11 dernières apparitions en club et en sélection, nous misons sur la forme actuelle de Dembélé.

