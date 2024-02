Pronostic PSG Rennes 25/02/2024 : Rennes vainqueur ou nul et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Rennes, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h05.

Pronostic PSG Rennes : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour PSG Rennes

Rennes vainqueur ou nul – ⭐ à 2,32 en pariant sur Betsson, soit 43 % de chances de ne pas voir les Bretons s’incliner au Parc des Princes.

de ne pas voir les Bretons s’incliner au Parc des Princes. Plus de 2,5 buts – ⭐ à 1,55 en pariant sur Betsson, soit 65 % de chances de voir des buts dimanche.

de voir des buts dimanche. Plus de buts en 2e mi-temps - ⭐ à 1,90 en pariant sur Betsson, soit 53 % de chances de voir la rencontre se débrider lors des 45 dernières minutes.

23e journée de Ligue 1 ce week-end, avec le leader, le Paris Saint-Germain, qui accueille dimanche l’équipe en forme du moment en championnat, le Stade Rennais. Une rencontre où les Bretons chercheront à créer la surprise pour poursuivre leur remontée au classement, face aux hommes de Luis Enrique qui voudront enchaîner pour continuer leur bonhomme de chemin en tête du classement.

Le PSG déroule cette saison. Le club de la capitale est premier avec 13 points d’avance sur son dauphin et se dirige tranquillement vers son 12e titre en Ligue 1, avec un bilan pour l’instant de 16 victoires, 5 matches nuls et une seule défaite, face à Nice au Parc des Princes. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont inscrit 53 buts et en ont encaissé 18 en 22 rencontres, et impressionnent depuis l’arrivée de Luis Enrique cet été.

Après un début de saison difficile, où le Stade Rennais n’a connu la victoire qu’à trois reprises en 16 rencontres, les coéquipiers de Martin Terrier ont retrouvé des couleurs en remportant leurs 6 derniers matches en championnat, pour un bilan de 9 victoires, 7 nuls et 6 défaites, et 34 buts inscrits pour 26 encaissés. Les hommes de Julien Stéphan sont 7es à 6 points de la deuxième place, mais une victoire dans la capitale enverrait un signal clair à leurs concurrents pour montrer que les Bretons ne sont pas là par hasard, surtout après s’être imposés cette semaine face à l’AC Milan.

Les compos probables pour PSG Rennes

La composition probable du Paris Saint-Germain en 4-3-3 :

Donnarumma - Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez - Lee, Ugarte, Vitinha - Dembelé, Mbappé, Barcola.

La composition probable du Stade Rennais en 4-3-3 :

Mandanda - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Blas - Gouiri, Kalimuendo, Terrier

PSG vs Rennes Pari 1 : Rennes vainqueur ou nul @ 2,32 avec Betsson

Les joueurs de Luis Enrique n’ont perdu qu’une seule rencontre cette saison en Ligue 1. Ils ont remporté 7 des 8 derniers matches qu’ils ont disputés à domicile en championnat, et semblent trouver leur rythme de croisière. Mais avec déjà 13 points d’avance sur le deuxième, et face un Stade Rennais qui reste sur 6 victoires lors des 6 derniers matches de Ligue 1, et qui sort d’une victoire de prestige sur le score de 3 buts à 2 face à un cador européen, l’AC Milan, les Parisiens pourraient se casser les dents. Surtout, ces derniers n’ont remporté que 2 des 6 dernières rencontres pour 3 victoires des Rennais. Il faut s’attendre à une surprise dimanche au Parc.

PSG vs Rennes Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 1,55 avec Betsson

Les Parisiens n’ont pas de difficultés offensives cette saison. Avec une moyenne de 2,41 buts inscrits par matches, une statistique qui monte à 2,73 au Parc des Princes, la ligne d’attaque parisienne se porte à merveille. Malgré son début de saison difficile, le Stade Rennais a trouvé le chemin des filets à 14 reprises lors des 6 dernières rencontres, et la mauvaise habitude du Paris Saint-Germain d’encaisser 1 but par 90 minutes à domicile pourrait donner des idées aux coéquipiers de Benjamin Bourigeaud. Surtout, il y a eu plus de 2,5 buts inscrits par les deux équipes à 4 reprises lors des 6 dernières rencontres des Rennais, et tout simplement lors des 10 dernières rencontres du PSG au Parc des Princes.

PSG vs Rennes Pari 3 : Plus de buts en 2e mi-temps @ 1,90 avec Betsson

Les hommes de Julien Stéphan ont une préférence pour les fins de rencontres. Ils inscrivent en moyenne 0,95 but en deuxième mi-temps cette saison, au même titre que le Paris Saint-Germain, qui trouve le chemin des filets en moyenne 1,45 fois lors des 45 dernières minutes à domicile. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont inscrit au moins un but en seconde mi-temps au Parc des Princes lors de 9 des 11 rencontres qu’ils ont disputées : il faudra donc s’attendre à du spectacle dimanche après-midi.

