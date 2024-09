Pronostic PSG Rennes - Ligue 1 27/09/2024 : Les Parisiens gagnent et Kolo Muani buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Rennes, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic PSG Rennes : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Rennes

Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.60 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 58,8% que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. PSG gagne et plus de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de @1.80 sur Vbet, indiquant une probabilité de 55,6% que les Parisiens l'emportent dans un match avec 3 buts ou plus.

que les Parisiens l'emportent dans un match avec 3 buts ou plus. Randal Kolo Muani buteur ⭐ avec des cotes de @2.10 sur Vbet, indiquant une probabilité de 47,62% que l'international français marque.

Nous pronostiquons une victoire du PSG 3-1 contre Rennes.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG accueille Rennes au Parc des Princes ce vendredi soir. La rencontre est programmée un vendredi, ce qui laisse à l'équipe hôte plus de temps pour se reposer avant leur confrontation en Ligue des Champions contre Arsenal la semaine prochaine. Le PSG est actuellement en tête de la Ligue 1, mais à égalité de points avec Marseille et Monaco après un match nul contre Reims lors de la dernière journée.

L'équipe de Luis Enrique ne montre aucun signe de souffrance en l'absence de Kylian Mbappé. Ils ont inscrit 17 buts lors de leurs cinq premiers matchs de championnat, et ils sont largement favoris pour s'imposer face à Rennes vendredi.

Rennes, quant à eux, comptent sept points après leur nul contre Lens le week-end dernier. Ils ont un bon bilan récent contre le PSG et espèrent que les Parisiens seront distraits par leur prochain match de Ligue des Champions. Déjà à six points du top 3, Rennes sera désespéré de rester dans la course. Heureusement pour l'équipe de Julien Stephan, Lens, Lille, Lyon, Nice et Nantes ont tous perdu des points à plusieurs reprises jusqu'à présent.

Les effectifs probables pour PSG Rennes

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Skriniar, Beraldo, Mendes ; Kang-In, Ruiz, Neves ; Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

La composition probable de Rennes :

Mandanda ; Hateboer, Wooh, Seidu ; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert ; Blas, Kalimuendo, Gronbaek.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Rennes

Pronostic PSG vs Rennes 1 : Les deux équipes marquent @ 1.70 sur Vbet

Rennes a marqué dans chacun de ses cinq matchs de Ligue 1 cette saison. Le PSG a vu le pari "les deux équipes marquent" se réaliser lors de ses trois derniers matchs de championnat, et quatre fois sur cinq en Ligue 1.

Les deux équipes ont marqué lors de deux des trois rencontres la saison dernière. La Coupe de France en avril de cette année est la première fois que Rennes n'a pas réussi à marquer contre le PSG depuis une victoire 1-0 en janvier 2023.

Les scores auxquels ces deux équipes ont participé cette saison indiquent que le pari "les deux équipes marquent" est un excellent choix, même avec des cotes relativement basses chez Betway et Vbet.

Pronostic PSG vs Rennes 2 : PSG gagne et plus de 2,5 buts au total @ 1.80 sur Vbet

Ces équipes ont vu plus de 2,5 buts marqués dans huit de leurs 10 matchs combinés en championnat. Toutes les victoires du PSG ont généré plus de 2,5 buts au total. En fait, leurs quatre victoires ont vu un minimum de quatre buts marqués.

L'équipe à domicile a dépassé ce seuil de buts à elle seule dans chacune de ses quatre victoires. Il y a de fortes chances qu'ils le fassent à nouveau ici face à une défense rennaise qui a concédé trois buts à Strasbourg et deux à Reims.

Étant donné les cotes très basses pour une victoire simple du PSG, ce pari est un choix évident à ce prix.

Pronostic PSG vs Rennes 3 : Randal Kolo Muani buteur @ 2.10 sur Vbet

En 223 minutes de championnat, Randal Kolo Muani est le leader du PSG en termes de buts attendus par 90 minutes. Après être entré en tant que remplaçant en Ligue des Champions, Kolo Muani a tenté cinq tirs lors de la victoire contre Girona.

Luis Enrique a titularisé Kolo Muani contre Reims le week-end dernier. S'il souhaite protéger Bradley Barcola, Marco Asensio et Ousmane Dembélé pour le match contre Arsenal en Ligue des Champions, Kolo Muani a de bonnes chances de débuter à nouveau vendredi soir.

Sebastian Nanasi de Strasbourg est le seul joueur de Ligue 1 à générer plus de buts attendus par 90 minutes. Avec ses deux buts en championnat inscrits en tant que remplaçant, nous apprécions la valeur de ce pari, même si l'international français est laissé sur le banc en début de match.

