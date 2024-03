Pronostic PSG Reims 10/03/2024 : Le PSG vainqueur à la mi-temps et à la fin du match et Barcola buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Reims, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce dimanche à 13h.

Pronostics PSG - Reims : paris, contexte et compos

Leader de Ligue 1 avec 9 points d’avance sur Brest, le Paris SG reçoit Reims, 9e du championnat. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour PSG - Reims.

Les meilleur paris pour PSG - Reims

PSG devant à la mi-temps + PSG vainqueur ⭐ à 1,89 sur Betsson soit 52 % de chances que les Parisiens dominent entièrement le match.

que les Parisiens dominent entièrement le match. Bradley Barcola buteur ⭐ à 2,91 sur Betsson soit 34 % de chances que l'espoir français marque.

que l'espoir français marque. Exactement trois buts marqués ⭐ à 3,55 sur Betsson, soit 28 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Soulagés par leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, les Parisiens retrouvent le championnat et auront à cœur de s’imposer alors qu’ils restent sur deux matchs nuls face à Monaco et Rennes. Le PSG n’a pas perdu en Ligue 1 depuis le 15 septembre face à l'OGC Nice, mais ils auront fort à faire face au Stade de Reims de Will Still qui espère toujours se qualifier pour une compétition européenne. Pour cette rencontre, Marquinhos et Danilo ont quitté l’infirmerie parisienne, mais Marco Asensio souffre toujours d’une douleur tendineuse.

Les Rémois devront eux composer sans leur imposant défenseur central Joseph Okumu, blessé à l'aine, ce qui ne facilitera pas leur tâche. Le Stade de Reims est en petite forme en championnat, avec seulement une victoire (face au Havre) sur les 5 derniers matchs. Une qualification européenne est toujours possible, puisqu’ils ne comptent que 6 points de retard sur un OGC Nice en pleine perte de vitesse, mais cela passe par une série de résultats positifs qui pourrait commencer face au leader.

Les compos probables pour PSG Reims

La composition probable du PSG :

Donnaruma - Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Mbappé.

La composition probable de Reims :

Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Richardson, Teuma - Ito, Khadra, Daramy.

Pari 1. PSG devant à la mi-temps + PSG vainqueur à 1,89 avec Betsson

Les Parisiens étant largement favoris de cette rencontre, nous proposons un pari qui porte également sur le score à la mi-temps. Cela permet d’aboutir à une cote plus élevée qui semble intéressante, tant le club de la capitale devrait être motivé à l’idée de reprendre sa domination sur la Ligue 1.

Pari 2. Bradley Barcola buteur à 2,18 avec Betsson

Le jeune attaquant français natif de Lyon montre de belles choses dans le jeu, mais il peine pour l’instant à trouver le chemin des filets. Sachant que l’organisation offensive parisienne risque d’être totalement remise en cause avec le départ de Kylian Mbappé, il sait qu’il doit se montrer pour s’assurer une place dans l’effectif de l’année prochaine. Il n’a pas marqué en Ligue 1 depuis le 14 janvier face à Lens, mais nous le voyons inscrire son 3e but de la saison lors de match face à Reims.

Pari 3. Exactement trois buts marqués à 3,55 avec Betsson

Parier sur le score exact nous semble trop compliqué pour ce match, et nous optons donc pour le nombre de buts. Ce pari couvre notamment les victoires parisiennes 2-1 et 3-0, et nous pensons que ces scores sont les plus probables.

