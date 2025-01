Pronostic PSG Reims - Ligue 1 25/01/2025 : Les Parisiens l'emportent dans un match avec 3 buts max !

Paris Saint-Germain vs Reims

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Reims, pour la 19e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h05.

Pronostic PSG Reims : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Reims

Victoire du PSG et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,33 sur Unibet, soit une probabilité de 42,92 % que le PSG gagne avec les deux équipes inscrivant un but.

que le PSG gagne avec les deux équipes inscrivant un but. Moins de 3,5 buts, avec une cote de 1,81 sur Unibet ⭐ correspondant à une probabilité de 55,25 % de voir moins de quatre buts dans le match.

de voir moins de quatre buts dans le match. Moins de 1,5 but en première mi-temps ⭐ avec une cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56,50 % de voir moins de deux buts dans les 45 premières minutes.

Nous prévoyons une victoire du PSG 2-1 contre Reims.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG a été quasiment irréprochable en Ligue 1 lors de la saison 2024/2025, ne concédant que huit points en 18 matchs. Avec une avance de neuf points sur Marseille (2e) et 14 points sur Lille (3e), les Parisiens dominent largement le championnat. De leur côté, Reims a glissé dans la seconde moitié du classement après une série de sept matchs sans victoire.

Le PSG a remporté 89 % de ses matchs à domicile en Ligue 1 et reste invaincu au Parc des Princes. Les Parisiens ont marqué lors de chaque match à domicile, ouvrant le score dans 89 % de ces rencontres. Leur improbable remontée contre Manchester City en Ligue des Champions (victoire 4-2) a sans doute boosté leur confiance. De plus, le retour d’Ousmane Dembélé, remis d’un virus, renforcera les options offensives contre Reims.

Reims, après un bon début de saison (14 points en sept matchs), n’a remporté qu’un seul match depuis le 6 octobre. Plus récemment, ils ont été tenus en échec 1-1 à domicile contre Le Havre, avant-dernier du classement. Désormais, Reims n’a que quatre points d’avance sur la zone de relégation. Leur seul point positif : une moyenne de 1,38 point par match à l’extérieur, meilleure que celle à domicile (1,00).

Les effectifs probables pour PSG Reims

La composition probable du PSG en 3-4-3 :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Beraldo, Hernandez, Pacho

Milieux : Zaire-Emery, Mendes, Ruiz, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Lee, Barcola

La composition probable de Reims en 4-2-3-1 :

Gardien : Diouf

Défenseurs : Buta, Sangui, Okumu, Kipre

Milieux : Munetsi, Atangana ; Ito, Diakhon, Teuma

Attaquant : Nakamura

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Reims

Pronostic PSG vs Reims 1 : Victoire du PSG et les deux équipes marquent @ 2,33 sur Unibet

Nos pronostics pour PSG vs Reims montrent qu’il est difficile d’imaginer Reims troubler l’équipe de Luis Enrique samedi soir. Reims n’a gagné que trois de ses 21 dernières confrontations officielles contre le PSG. De plus, ils traversent une série de sept matchs sans victoire en Ligue 1, les plaçant au 13e rang.

Quant au PSG, ils dominent largement la Ligue 1, avec une avance de neuf points sur Marseille et un autre titre quasiment acquis. Ils n’ont perdu que deux points au Parc des Princes cette saison.

Cependant, il est intéressant de noter que Reims marque en moyenne 1,5 but par match à l’extérieur cette saison. Ils ont trouvé le chemin des filets à Marseille plus tôt dans la saison et avaient même tenu le PSG en échec 1-1 à domicile en septembre. C’est pourquoi nous pensons que le meilleur pari est de combiner une victoire parisienne avec les deux équipes qui marquent.

Pronostic PSG vs Reims 2 : Moins de 3,5 buts dans le match @ 1,81 sur Unibet

La victoire incroyable du PSG contre Manchester City cette semaine en Ligue des Champions (4-2) montre leur potentiel européen cette saison. Cependant, avec seulement trois jours de récupération, certains joueurs clés pourraient être légèrement fatigués ou en manque de fraîcheur mentale et physique.

Le PSG a marqué en moyenne 2,89 buts par match à domicile cette saison et n’en a concédé que 0,78. Bien que nous prévoyions une légère baisse de performance ce week-end, les Parisiens devraient tout de même avoir assez d’énergie pour empocher les trois points.

Pronostic PSG vs Reims 3 : Moins de 1,5 but en première mi-temps @ 1,77 sur Unibet

En suivant le second de nos pronostics PSG vs Reims, nous pensons que la performance en deuxième mi-temps contre Manchester City pourrait légèrement impacter l’équipe de Luis Enrique.

Le PSG marque en moyenne son premier but à la 14e minute à domicile. En revanche, Reims encaisse son premier but en moyenne à la 38e minute, soit bien au-dessus de la moyenne de Ligue 1 (29 minutes).

Reims pourrait adopter une approche défensive pour frustrer le PSG dans les 45 premières minutes. Si Luis Enrique décide de faire tourner son effectif, cela pourrait également entraîner un jeu légèrement désordonné. Sinon, un onze similaire à celui qui a affronté City pourrait souffrir de fatigue.

