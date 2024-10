Pronostic PSG PSV Eindhoven - Ligue des Champions 22/10/2024 : Les Parisiens gagnent avec Dembélé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG PSV Eindhoven, comptant pour la 3e journée de Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic PSG PSV Eindhoven : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG PSV Eindhoven : probabilités et cotes

PSG gagne et les deux équipes marquent avec une cote de @2.22 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 45 % que les Parisiens l'emportent mais que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les Parisiens l'emportent mais que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Plus de 2,5 buts en seconde mi-temps avec une cote de @ 2,34 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 42,7 % qu'il y ait au moins 3 buts ou plus durant les 45 dernières minutes.

qu'il y ait au moins 3 buts ou plus durant les 45 dernières minutes. Ousmane Dembélé buteur avec une cote de @ 2,60 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 38,4 % que l'international français marque durant la rencontre.

Le PSG est pronostiqué pour battre le PSV Eindhoven 3-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG accueille le PSV Eindhoven dans la capitale française mardi soir pour un match palpitant en Ligue des Champions.

Après avoir battu Strasbourg le week-end dernier, le PSG vise sa deuxième victoire de la campagne de Ligue des Champions après avoir subi une défaite face à Arsenal lors du dernier match. L’équipe de Luis Enrique a connu quelques faux pas ces dernières semaines.

Enrique devrait aligner une équipe complète après avoir fait tourner contre Strasbourg, avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes probablement titulaires.

La défaite contre la Juventus et le match nul contre le Sporting placent le PSV Eindhoven dans une position précaire en Ligue des Champions. La plupart des pronostics pour PSG vs PSV Eindhoven vont favoriser une victoire à domicile, mais il serait imprudent d’écarter les visiteurs.

Le PSV affiche une forme spectaculaire sur le plan national. Cette équipe a certainement le talent pour créer la surprise.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour PSG PSV Eindhoven

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes ; Vitinha, Zaire-Emery, Neves ; Dembélé, Asensio, Barcola.

La composition probable du PSV :

Benitez ; Junior, Flamingo, Boscagli, Dams ; Schouten, Til, Saibari ; Lang, de Jong, Tillman.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG PSV

PSG vs PSV Eindhoven Pari 1 : PSG gagne et les deux équipes marquent @ 2.22 avec Unibet

Le PSV Eindhoven a marqué lors de chaque match cette saison. Le PSG n'a gardé qu'une seule fois sa cage inviolée depuis août, et c'était contre Gérone lors de la première journée de la Ligue des Champions.

Ces deux équipes marquent beaucoup en championnat. Le PSG continue à laisser des occasions tout en se créant de nombreuses opportunités. Avec un talent supérieur, les hôtes devraient s'assurer des trois points.

Cependant, le PSV a la capacité de trouver le chemin des filets, comme ils l'ont fait contre le Sporting à domicile et la Juventus à Turin.

⭐ Gagnez 244€ en pariant que le PSG l'emporte mais que les deux clubs marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

PSG vs PSV Eindhoven Pari 2 : Plus de 2,5 buts en seconde mi-temps @ 2,34 avec Unibet

Lors de la rencontre du week-end entre le PSG et Strasbourg, cinq des six buts ont été inscrits en seconde mi-temps. Les matchs de Ligue 1 du PSG ont vu 11 buts marqués en première mi-temps et 22 en seconde mi-temps.

Les matchs du PSV en championnat ont également généré plus de buts en seconde mi-temps, bien que l'écart soit moins important que dans les rencontres du PSG. Ils ont concédé un égaliseur tardif contre le Sporting lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions et pourraient faire face à des problèmes de fatigue contre ce PSG.

Nous pensons qu’il y a une réelle valeur à saisir à 2,34 sur ce marché.

⭐ Gagnez 257€ en pariant que le match compte au moins 3 buts ou plus après la pause avec le bonus de bienvenue de 110€ !

PSG vs PSV Eindhoven Pari 3 : Ousmane Dembélé buteur @ 2.62 avec Unibet

Ousmane Dembélé mène l’équipe avec une moyenne de 3,4 tirs par match. Son nombre de buts attendus par 90 minutes en Ligue 1 est juste légèrement inférieur à celui de Bradley Barcola, mais parier sur un but de Dembélé offre des rendements bien plus élevés.

Dembélé a marqué quatre buts en championnat cette saison et a tiré huit fois lors de son unique apparition en Ligue des Champions.

Après son accrochage avec Luis Enrique et avoir été laissé sur le banc le week-end dernier, nous prévoyons que Dembélé retrouvera sa place dans le onze de départ pour ce match. Il est le meilleur pari pour marquer à tout moment, de chaque côté.

Les pronostics PSG vs PSV Eindhoven pointent vers un affrontement excitant, avec une victoire probable du PSG et les deux équipes marquant, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Miser sur plus de 2,5 buts en seconde mi-temps et sur un but de Dembélé à tout moment pourrait offrir de bons rendements, compte tenu de la forte forme offensive des deux équipes en championnat.

⭐ Gagnez 288€ en pariant sur Ousmane Dembélé buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !