Pronostic PSG Nice Coupe de France 13/03/2024 : Une des deux équipes ne marque pas et Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Nice, comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France, ce mercredi.

Pronostic PSG Nice : paris, contexte et compositions

Les meilleurs pronostics pour PSG Nice

Handicap asiatique PSG -1 ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, équivalant à une chance de 58% pour le club parisien de l'emporter.

pour le club parisien de l'emporter. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, indiquant une chance de 55,6% pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Les deux équipes ne marqueront pas ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, représentant une chance de 55,6% pour que les deux équipes ne trouvent pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG reçoit Nice mercredi soir en quarts de finale de la Coupe de France, avec le Stade Rennais attendant l'une ou l'autre équipe au prochain tour.

L'équipe à domicile bénéficie actuellement d'une série de 22 matchs sans défaite dans toutes les compétitions, remportant trois de leurs cinq derniers matchs à domicile. Leurs visiteurs, en revanche, n'ont pas réussi à remporter l'un de leurs cinq derniers matchs, en perdant quatre. Avec les hôtes en forme phénoménale, il semble qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur.

Les compos probables pour PSG Nice

La composition probable du PSG :

Navas; Hernandez, Beraldo, Pereira, Hakimi, Zaire-Emery, Ugarte, Soler, Barcola, Lee, Mbappé.

La composition probable de Nice :

Bulka; Dante, Todibo, Rosario, Bard, Thuram, Boudaoui, Lotomba, Laborde, Boga, Moffi.

Pronostic 1 pour PSG vs Nice : Handicap asiatique PSG -1 @ 1,70 avec Betsson

Après avoir perdu 3-2 contre Nice en Ligue 1, les hôtes seront revanchards pour rectifier le tir de cette défaite et poursuivre leur fantastique forme. Comme mentionné, le PSG n'a pas perdu en 22 matchs et semble imbattable pour le moment. Même lorsqu'ils font match nul, ils trouvent des moyens de sauver des points et de mettre la pression sur leurs adversaires.

Cependant, c'est la forme de leurs adversaires avant ce choc qui rend le Handicap asiatique attrayant. Des défaites contre Monaco, Lyon, Toulouse et Montpellier ont montré un visage différent de Nice en cette fin de saison.

Les cinq dernières victoires du PSG à domicile ont toutes été acquises par deux buts d'écart, et avec Nice ayant peu de temps pour travailler sur leurs problèmes, les hôtes pourraient bien enterrer leurs visiteurs, surtout à domicile.

Pronostic 2 pour PSG vs Nice : Kylian Mbappé Buteur @ 1,80 avec Betsson

Cela peut sembler être un pari plus évident, mais il est presque impossible de ne pas tenir compte des capacités de Kylian Mbappé.

Reposé lors du dernier match, ce serait un énorme choc si le joueur de 25 ans ne commençait pas le match. Ayant marqué un doublé à l'extérieur contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, ainsi qu'à domicile lors du match aller, il semble aussi dangereux que jamais.

Avec Nice encaissant huit buts lors de leurs cinq derniers matchs, leur défense doit maintenant faire face à l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial - et nous ne pensons pas qu'ils y parviendront. Mbappé a inscrit un doublé dans la défaite 3-2 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, et il a un bon prix pour trouver le chemin des filets contre elles une fois de plus.

Pronostic 3 pour PSG vs Nice : Les deux équipes ne marqueront pas @ 1,80 avec Betsson

Bien que le PSG n'ait gardé que deux fois sa cage inviolée lors de ses cinq derniers matchs, ils auront à cœur de prouver contre l'une des rares équipes qui les ont battus au cours des 12 derniers mois.

Nice, comme nous l'avons souligné, n'a pas réussi à marquer dans deux de ses cinq derniers matchs à l'extérieur. Il y a quatre jours, ils ont de nouveau perdu et ils n'ont pas le temps de rebondir et de chercher à rectifier les problèmes auxquels ils sont actuellement confrontés.

Lors de leurs cinq dernières rencontres directes, il y a eu trois occasions où ce pari a été gagnant et la forme des visiteurs ne donne confiance à personne.

