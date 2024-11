Pronostic PSG Nantes - Ligue 1 30/11/2024 : Les Parisiens l'emportent dans un match avec au moins 3 buts !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Nantes, comptant pour la 13e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic PSG Nantes : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Nantes

Le PSG marque plus de 1,5 buts en seconde mi-temps ⭐ avec une cote de @1,84 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 50 % que les Parisiens marquent au moins 2 buts après la pause.

que les Parisiens marquent au moins 2 buts après la pause. Le PSG gagne et plus de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de @1,43 sur Unibet, indiquant une probabilité de 64,5 % que le club francilien l'emporte dans un match avec au moins 3 buts.

que le club francilien l'emporte dans un match avec au moins 3 buts. Randal Kolo Muani marque le dernier but du match ⭐ avec une cote de @5,40 sur Unibet, représentant une probabilité de 18,5 % que l'attaquant français inscrive le dernier but du match.

Le PSG est pronostiqué pour battre Nantes sur un score de 3-0 ce samedi.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après un autre résultat décevant en Ligue des champions mardi soir, le PSG accueille Nantes en Ligue 1 ce samedi.

Le PSG a construit une avance de six points en tête du championnat, grâce à cinq victoires consécutives. Les Parisiens ont marqué neuf buts de plus que n’importe quelle autre équipe.

Luis Enrique est cependant sous pression : les Parisiens risquent l’élimination en Ligue des champions malgré le nouveau format. Gagner 10 des 12 matchs de Ligue 1 ne suffit pas aux yeux des attentes européennes.

De son côté, Nantes a perdu quatre matchs de championnat consécutifs et occupe actuellement la place de barragiste. Les Canaris ont également perdu leurs cinq dernières confrontations face au PSG.

Bien que Nantes puisse se consoler avec des chiffres sous-jacents solides, ils restent des outsiders évidents ici. Très peu de pronostics PSG vs Nantes envisagent autre chose qu’une victoire routinière pour les hôtes.

Les effectifs probables pour PSG Nantes

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Vitinha, Neves, Ruiz ; Dembélé, Asensio, Barcola.

La composition probable de Nantes :

Lafont ; Duverne, Castelletto, Zeze, Cozza ; Chirivella, Augusto ; Mollet, Lepenant, Simon ; Abline.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Nantes

Pronostic PSG vs Nantes 1 : PSG marque plus de 1,5 but en seconde mi-temps @1,84 sur Unibet

Nantes a concédé 11 de ses 19 buts en seconde mi-temps. L’équipe visiteuse a perdu la deuxième période à sept reprises cette saison.

Le PSG, quant à lui, marque légèrement plus en seconde période avec une moyenne de 1,58 but en seconde mi-temps par match de Ligue 1.

Les Parisiens ont inscrit deux buts ou plus en seconde période lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres contre Nantes, y compris les deux buts de leur victoire 2-0 en février dernier.

Pronostic PSG vs Nantes 2 : PSG gagne et plus de 2,5 buts au total @1,43 sur Unibet

Neuf des 10 victoires du PSG en Ligue 1 ont produit plus de 2,5 buts au total. Avant leur défaite 2-0 contre Le Havre, Nantes avait vu cette statistique validée lors de trois matchs consécutifs.

Ainsi, une victoire du PSG et plus de 2,5 buts au total représente une excellente option de pari dans ce pronostic PSG vs Nantes. Le prix peut sembler faible, mais il est bien plus intéressant que de parier sur une simple victoire nette du PSG en tant que favori.

Même après leur défaite à l’extérieur contre le Bayern mardi, le PSG devrait l’emporter facilement contre une équipe de Nantes dont les chiffres sous-jacents sont médiocres. Leur forme récente indique que les plus de 2,5 buts sont quasiment garantis lorsqu’ils gagnent en Ligue 1.

Pronostic PSG vs Nantes 3 : Randal Kolo Muani marque le dernier but du match @5,40 sur Vbet

Randal Kolo Muani est entré en jeu 11 fois pour le PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison. Malgré un temps de jeu limité, il a tenté au moins un tir dans huit de ses neuf apparitions en Ligue 1.

Avec 1,08 expected goals par 90 minutes, il est de loin le meilleur joueur parisien dans cette statistique. Il profite souvent des défenses fatiguées lorsqu’il entre en jeu.

Bien qu’il n’ait pas marqué en club depuis le 1er septembre, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il convertisse les opportunités qu’il obtient devant le but. Probablement titulaire en fin de match, la valeur de parier sur le Français pour inscrire le dernier but du match est indéniable.

