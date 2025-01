Pronostic PSG Manchester City - Ligue des Champions 22/01/2025 : Les Citizens l'emportent avec Haaland qui marque !

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Manchester City, pour la 7e journée de Ligue des Champions, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Manchester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Manchester City

Victoire de Manchester City, avec une cote de 2,60 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 38 % pour que l'équipe de Pep Guardiola décroche trois points.

pour que l'équipe de Pep Guardiola décroche trois points. Erling Haaland buteur, avec une cote de 2,08 sur Unibet, indiquant une probabilité de 48 % pour l'attaquant de trouver le chemin des filets.

pour l'attaquant de trouver le chemin des filets. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match, avec une cote de 1,75 sur Unibet, représentant une probabilité de 57 % que les deux trouvent le chemin des filets à au moins trois reprises.

Manchester City a l'avantage et devrait battre le PSG 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City se rend au Parc des Princes mercredi soir pour affronter le PSG lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupe de la plus prestigieuse compétition européenne.

L’équipe de Luis Enrique a enregistré une victoire étriquée à Lens ce week-end, prolongeant sa série d’invincibilité à 10 matchs toutes compétitions confondues. Bien que le PSG soit en position dominante en Ligue 1, sa situation en Ligue des champions est incertaine.

Les Parisiens, demi-finalistes de la compétition, risquent d’être éliminés dès la phase de groupes cette année. Actuellement 25e au classement général, ils doivent éviter une élimination précoce et espèrent se qualifier pour les huitièmes de finale.

De leur côté, Manchester City, favoris avant le début du tournoi, ont connu des difficultés cette saison. Une série de 13 matchs avec une seule victoire entre novembre et décembre a compromis leur défense du titre en Premier League.

Actuellement, l'équipe de Pep Guardiola occupe de justesse une place pour les playoffs, en 22e position, avec un point d'avance sur leurs adversaires de mercredi.

Les effectifs probables pour PSG Manchester City

La composition probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Ruiz, Zaire-Emery, Neves

Attaquants : Dembélé, Barcola, Ramos

La composition probable de Manchester City :

Gardien : Ederson

Défenseurs : Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol

Milieux : Kovacic, Silva, De Bruyne

Attaquants : Foden, Savinho, Haaland

Les meilleurs paris à prendre pour PSG City

Pronostic PSG vs Manchester City 1 : Victoire de Manchester City @ 2,60 sur Unibet

L’équipe de Pep Guardiola a retrouvé la forme ces dernières semaines, marquant une avalanche de buts. Le premier de nos pronostics PSG vs Manchester City est une victoire des visiteurs.

Les Citizens ont écrasé Ipswich 6-0 ce week-end, portant leur total à 22 buts en cinq matchs compétitifs. Le PSG représente un défi de qualité supérieure, mais City aborde cette rencontre au Parc des Princes avec confiance.

Le PSG a connu des difficultés dans cette compétition. Leurs deux seules victoires ont été contre Girona et Salzbourg, des équipes avec une seule victoire chacune. Les Parisiens ont été battus par le Bayern, l’Atlético et Arsenal, et ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs contre Manchester City.

Pronostic PSG vs Manchester City 2 : Erling Haaland buteur @ 2,08 sur Unibet

Erling Haaland a récemment signé un contrat longue durée avec Manchester City, et il est de retour parmi les buteurs, ayant inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matchs. Nous misons donc sur lui pour marquer dans ce PSG vs Manchester City.

Malgré des difficultés cette saison, Haaland a réussi à accumuler un grand nombre de buts. Avec 17 buts en Premier League, il est seulement devancé par Mohamed Salah.

Sa puissance physique et son sens du but lui permettront d’exploiter les espaces derrière la défense haute du PSG. L'attaquant de City figure dans le top 1 % des attaquants européens pour le xG non-penalty sur les 12 derniers mois.

Pronostic PSG vs Manchester City 3 : Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts dans le match @ 1,75 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics pour ce PSG vs Manchester City est que les deux équipes marquent et que le match voit au moins trois buts.

Même si Manchester City est légèrement favori, ils ont du mal à garder leur cage inviolée en Ligue des champions, avec neuf buts encaissés lors des trois derniers matchs.

Le PSG, bien qu’en excellente forme domestique, peine également à défendre efficacement, concédant en moyenne 1,14 but par match sur cette période. Face à une attaque aussi puissante que celle de City, leur défense sera mise à rude épreuve.

Avec l’enjeu élevé, ce match pourrait s’ouvrir rapidement, chaque équipe cherchant à s’emparer des trois points. Un but précoce de part et d’autre pourrait accélérer l’allure du jeu et offrir un spectacle palpitant.

