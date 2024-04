Pronostic PSG Lyon 21/04/2024 : Les Parisiens vainqueurs et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Lyon, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, ce dimanche à 21h.

Pronostic PSG Lyon : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour PSG Lyon avant leur affrontement en Ligue 1 le 21 avril.

Les meilleurs paris pour PSG Lyon

Victoire pour le PSG ⭐ avec des cotes de 1,42 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 70% que le club parisien l'emporte.

que le club parisien l'emporte. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts ⭐ à des cotes de 1,82 sur Betsson, donnant une probabilité de 55% pour que les deux clubs marquent dans un match qui voit au moins trois buts.

pour que les deux clubs marquent dans un match qui voit au moins trois buts. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de 1,50 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 67% que l'attaquant français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lyon espère profiter de toute éventuelle fatigue lorsque ils affrontent le PSG au Parc des Princes ce week-end.

Le PSG a décidé d'abandonner sa politique de recrutement des plus grandes stars du football mondial cet été. L'approche n'a pas suffi à les emmener jusqu'au bout en Ligue des champions, Messi et Neymar ont donc quitté le club cet été. La saison n'a pas été sans accrocs pour le PSG, mais Luis Enrique a impressionné lors de sa première saison en tant que patron. Il a mis en place un style de jeu clair et le développement de l'équipe jeune semble être en avance sur le calendrier. Les Parisiens sont sur le point de devenir une fois de plus les champions de France et ont toujours une chance de réaliser leur objectif ultime : la gloire européenne.

La saison de Lyon est pleine de rebondissements. Leur début de saison catastrophique a laissé de nombreux supporters craindre le pire. Les Ultras étaient ouvertement en conflit avec les joueurs et les choses semblaient être hors de contrôle. Puis Pierre Sage est intervenu. Le coach intérimaire a revitalisé l'équipe depuis sa nomination. L'équipe a grimpé au classement, mais l'avenir du manager au club au-delà de cette saison est encore incertain.

Les compos probables pour PSG Lyon

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes ; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz ; Dembele, Mbappe, Barcola.

La composition probable de Lyon :

Lopes ; Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Henrique , Caqueret, Matic, Tolisso ; Fofana, Benrahma, Orban.

Pronostic 1 : Victoire pour le PSG @ 1,42 avec Betsson

Le PSG est la force dominante en Ligue 1 et cette saison de transition ne les a pas empêchés d'être l'équipe la plus forte de la division. Malgré un retard sur Nice en début de saison, ils comptent 10 points d'avance en tête du classement. Luis Enrique sera ravi des progrès réalisés et son équipe devrait sécuriser les trois points ici. Les Parisiens ont battu Lyon 4-1 plus tôt dans la saison. Ils sont maintenant sur une série de 11 matchs sans défaite au Parc des Princes en Ligue 1. Ils ont marqué en moyenne 1,64 but de plus par match que leurs adversaires pendant cette série.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @ 1,82 avec Betclic

Lyon a connu un début de saison désastreux. Il était même question de relégation alors qu'ils n'avaient remporté aucun de leurs dix premiers matchs de Ligue 1. Pierre Sage avait d'abord reçu le poste de manière intérimaire, mais dirige maintenant l'équipe vers une place européenne grâce à une série magnifique. En conséquence, nous parions sur les deux équipes marquent avec au moins trois buts dans le match ici. Lyon a marqué dans sept de ses huit matchs de championnat à l'extérieur sous Sage, avec une moyenne de 3,33 buts par match. Bien que le PSG n'ait pas marqué lors de son premier match à domicile de la saison, ils ont depuis marqué 13 buts. Ils ont marqué en moyenne 2,62 buts par match pendant cette série, alors attendez-vous à beaucoup d'action ici.

Pronostic 3 : Kylian Mbappé buteur @ 1,50 avec Betsson

Le doublé de Kylian Mbappé contre Barcelone a assuré que son parcours en Ligue des champions avec le club ne prendra pas fin, quel que soit le dénouement lors de la période de transfert estivale. Malgré l'incertitude, l'avant français reste la star du PSG. Il voudra finir la saison en beauté et poursuivre sa saison fabuleuse devant le but. Mbappé a marqué huit buts en dix matchs de Ligue des champions. Il compte également 24 buts en 26 apparitions en Ligue 1. Il a en moyenne 9,23 touches dans la surface adverse par match, ce qui le place dans le top 1% à cet égard par rapport aux attaquants des cinq grands championnats européens. Comme Kylian est toujours en position dangereuse, il marque en moyenne 0,81 buts hors penalty par 90 minutes jouées.

