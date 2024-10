Pronostic PSG Lens - Ligue 1 02/11/2024 : Les deux équipes marquent dans un match à 3 buts minimum

Paris Saint-Germain vs Lens

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Lens, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic PSG Lens : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Lens

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,79 sur Unibet, représentant une probabilité de 56 % que les deux équipes marquent et qu'au moins trois buts soient inscrits.

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,61 sur Vbet, indiquant une probabilité de 61 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Multi Buts : 3-5 ⭐ avec une cote de @1,62 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 58 % pour trois, quatre ou cinq buts soient marqués.

Le PSG devrait battre Lens sur un score de 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que le PSG vise un nouveau titre de champion, Lens cherche à marquer les esprits face aux champions en titre, espérant bouleverser la hiérarchie.

Les hommes de Luis Enrique abordent ce match en pleine confiance.

Invaincus lors de leurs neuf premiers matchs de championnat, les Parisiens trônent confortablement en tête de la Ligue 1, avec 28 buts inscrits contre seulement huit encaissés. Leur récente victoire 3-0 dans le prestigieux Classique contre l’Olympique de Marseille témoigne de leur domination.

RC Lens n’atteint peut-être pas le niveau de la saison 2022/2023, où ils avaient terminé seconds, à seulement un point du PSG, mais ils ont bien mieux débuté cette saison. Actuellement cinquièmes avec 14 points, les hommes de Will Still ont subi leur première défaite le week-end dernier lors du Derby du Nord contre Lille.

Les effectifs probables pour PSG Lens

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes ; Zaire-Emery, Vitinha, Neves ; Lee, Dembele, Barcola.

La composition probable de Lens :

Samba ; Gradit, Danso, Khusanov ; Frankowski, Diouf, El Aynaoui, Zaroury ; Thomasson ; Sotoca, Nzola.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Lens

PSG vs Lens Pari 1 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @1,79 sur Unibet

Bien qu’ils se soient séparés de Kylian Mbappé cet été, le PSG maintient un haut niveau de jeu, intégrant efficacement plusieurs nouveaux joueurs dans leur système.

Luis Enrique vise à continuer de construire sur ses succès passés tout en adoptant un style de jeu plus jeune et dynamique.

Le PSG est en pleine forme avec une série impressionnante d'invincibilité de 11 matchs toutes compétitions confondues, ayant inscrit plus de deux buts lors de chacun de leurs quatre derniers matchs de Ligue 1 au Parc des Princes.

Néanmoins, les résultats récents suggèrent qu’il reste encore beaucoup à prouver, notamment sur la scène européenne.

Le coach espagnol pourrait être tenté de faire une rotation dans son effectif, étant donné les prochains matchs difficiles de Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich.

Nos pronostics pour PSG vs Lens indiquent que les hôtes seront privés de Presnel Kimpembe (blessé) et Lucas Beraldo (suspendu), ce qui pourrait affecter leur solidité défensive.

PSG vs Lens Pari 2 : Les deux équipes marquent @1,61 sur Unibet

Quelle que soit la composition de départ, l’approche de Luis Enrique continuera de miser sur un rythme élevé et l’exploitation des ailes pour étirer la défense lensoise. La pleine utilisation des ailes est cruciale pour leur stratégie, avec un Barcola impressionnant et un Dembélé offrant des alternatives en attaque.

Le pressing offensif du PSG est une arme supplémentaire qui perturbe efficacement le rythme des adversaires.

Les champions en titre de la Ligue 1 marquent facilement ; le PSG a vu le nombre total de buts dépasser 2,5 dans 18 de ses 20 derniers matchs à domicile en championnat, dont 11 dépassant 3,5 buts.

Pendant ce temps, RC Lens adopte une stratégie défensive disciplinée. Lors de leurs 20 derniers matchs de championnat à l’extérieur, le total des buts est resté sous 3,5, reflétant leur stratégie pour limiter les opportunités de score.

Malgré cette solidité défensive, Lens reste prudent, sachant que le PSG les a battus lors de leurs trois dernières confrontations. Cependant, les visiteurs sont invaincus lors de leurs six derniers déplacements, une résilience qui pourrait se révéler cruciale.

PSG vs Lens Pari 3 : Multi Buts : 3-5 @1,62 sur Unibet

Avec une moyenne de deux buts par match lors de leurs dix derniers matchs, les hôtes, et une moyenne de seulement un pour les visiteurs, Les Sang et Or devront exploiter toute chance de perturber le rythme du PSG.

Un duel tactique se profile, le PSG ayant marqué en premier lors de six de leurs dix derniers matchs à domicile, tandis que l’équipe de Still a frappé le premier coup dans sept de ses dix dernières rencontres.

Dans notre pronostic PSG vs Lens, nous avons pris en compte que Lens affiche le pire différentiel xG (buts attendus) en Ligue 1, les données indiquant qu’ils auraient dû marquer au moins cinq fois de plus.

Pour les visiteurs, le jeune défenseur Abdukodir Khusanov joue un rôle central. À 20 ans, son évolution d’un jeune talent à un atout défensif clé souligne son importance. Sa capacité à rester serein sera cruciale pour contrer la ligne d’attaque du PSG qui a marqué lors de ses 19 derniers matchs.

Avec 12 victoires en 27 confrontations, l’historique est en faveur du PSG face à Lens. Cependant, avec sept victoires en rencontres passées, Lens puisera dans ses souvenirs pour s’inspirer.

