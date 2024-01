Pronostic PSG - Lens 14/01/2024 : Kylian Mbappé double buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lens PSG, comptant pour la 17e journée de Ligue 1

Toujours leader de Ligue 1, le PSG se déplace à Lens, 7e, dans le cadre de la 18e journée. Les Parisiens vont-ils continuer sur leur lancée ?

Les meilleur paris pour Lens - PSG

Les cotes sont fournies par PMU au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme de deux équipes

La saison parisienne n’est pas forcément un long fleuve tranquille, puisque le club de la capitale n’est pas passé loin de l’élimination Ligue des Champions, mais il maîtrise pour l’instant son sujet en championnat.

Leaders avec 5 points d’avance sur l’OGC Nice, les Parisiens n’ont enregistré qu’une seule défaite en Ligue 1. En plus de Nuno Mendes, opéré de la cuisse fin septembre, de Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) et de Milan Skriniar (cheville gauche), Luis Enrique devra se passer de Achraf Hakimi qui prépare la CAN, tandis que Lucas Hernandez devrait retrouver le groupe pour ce match.

Après avoir tiré 29 fois au but et inscrit 9 buts en coupe de France face à l’US Revel, le PSG doit s’attendre à plus de résistance en retrouvant la Ligue 1 ce week-end.

Côté Lensois, Morgan Guilavogui, Nampalys Mendy et Salis Abdul Samed préparent la CAN, Abdukodir Khusanov va disputer la Coupe d'Asie et Oscar Cortès a été convoqué par la Colombie U23 pour le tournoi pré-olympique, qui se tiendra du 21 janvier au 11 février au Venezuela. En plus de ces cinq internationaux, le RC Lens sera aussi privé de trois joueurs blessés : Jimmy Cabot, Massadio Haïdara et Deiver Machado.

Après avoir terminé la saison dernière à une surprenante deuxième place, les hommes de Franck Haise chercheront à rester dans la course aux places européennes puisqu’ils ne comptent que deux points de retard sur le LOSC, cinquième de Ligue 1.

Pari 1. Kylian Mbappé double buteur à 5,60 sur PMU Sports

Le prodige français a toujours faim de buts, et il vient encore d’en faire la démonstration en coupe de France face aux amateurs de l’US Revel en inscrivant un triplé. Largement meilleur buteur de Ligue 1 avec une moyenne de 1,18 but par match, il cherchera à accroître son avance sur Wissam Ben Yedder en faisant une nouvelle fois trembler les filets face à Lens.

Pari 2. Lens ne marque pas à 3,10 sur PMU Sports

Les Lensois restent sur une défaite 2-0 face à Nice, et avec la CAN qui se profile, ils entament une période cruciale pour leur saison. Ils savent qu’ils ne doivent pas se laisser distancer au classement, mais avec huit absents et un effectif moins profond que celui du PSG, la mission s’avère délicate.

Pari 3. Un but marqué dans les deux mi-temps à 1,42 sur PMU Sports

L’attaque parisienne tourne à plein régime cette saison (42 buts inscrits en 17 matchs) et les Lensois ne sont pas non plus les plus maladroits dans cet exercice. Sachant cela, les deux équipes pourraient bien nous offrir du spectacle tout au long de ce match de la 18e journée de Ligue 1.