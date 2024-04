Pronostic PSG Clermont 06/04/2024 : Le PSG gagne par deux buts d'écarts et Vitinha buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour PSG Clermont, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic PSG Clermont : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour PSG vs Clermont avant leur affrontement en Ligue 1 le 6 avril.

Les meilleurs pronostics pour PSG Clermont

Victoire pour le PSG ⭐ avec des cotes de 1,15 sur Betsson, soit une chance de 87% que le club parisien remporte le match.

que le club parisien remporte le match. Handicap PSG -2 ⭐ avec des cotes de 2,22 sur Betsson, soit une chance de 45% que l'équipe à domicile l'emporte par trois buts ou plus.

que l'équipe à domicile l'emporte par trois buts ou plus. Vitinha buteur ⭐ avec des cotes de 4,25 sur Betclic, soit une chance de 24% que le milieu de terrain marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG a pratiquement assuré un autre titre de Ligue 1. Leur objectif sera de maintenir leur bonne forme alors qu'ils visent à terminer la saison sur une note positive et à aller plus loin en Ligue des champions. Clermont a besoin d'un petit miracle pour éviter la relégation.

Luis Enrique a pris les rênes d'un PSG en transition. Messi et Neymar ont quitté le club à l'été après que le club n'ait pas réussi à progresser en Ligue des champions. Le coach espagnol a mis en place un style de jeu clair et un optimisme prudent entoure le club alors qu'ils visent à atteindre de nouveaux sommets dans un avenir proche. Le PSG a une avance confortable en tête de la Ligue 1. Ils poursuivent également leur quête de succès en Coupe de France. Les hommes d'Enrique affrontent Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions et ce match définira véritablement leur saison.

Clermont a obtenu un match nul contre le PSG plus tôt dans la saison. Ce match sera considéré comme un bonus par leurs supporters, mais les points doivent arriver rapidement s'ils veulent éviter la relégation cette saison.

Les compos probables pour PSG Clermont

La composition probable du PSG :

Donnarumma; Nuns, Hernandez, Pereira, Hakimi; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele; Mbappe, Kolo Muani.

La composition probable de Clermont :

Ndiaye; Matsima, Pelmard, Cuafriez; Zeffane, Magnin, Saracevic, Armougom; Boutobba, Virginus, Allevinah

Pronostic 1 : Victoire pour le PSG @ 1,15 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour PSG vs Clermont est une victoire du PSG en 1x2. Il est difficile de ne pas choisir les Parisiens ici et ils devraient enregistrer une victoire décisive. Ils n'ont subi qu'une seule défaite au Parc des Princes lors de leurs 20 derniers matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Ils affrontent une équipe de Clermont Foot qui n'a remporté que deux victoires à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Ils sont parvenus à surprendre le PSG sur ce terrain la saison dernière, mais ne vous attendez pas à ce que la foudre frappe deux fois au même endroit samedi. Clermont est à sept points du maintien et devra être à son meilleur pour éviter l'humiliation ce week-end.

Pronostic 2 : Handicap PSG -2 @ 2,22 avec Betsson

Étant donné que celui-ci semble être un match complet, nous soutenons le PSG pour gagner avec au moins trois buts d'écart pour notre deuxième pronostic. L'équipe de Luis Enrique n'a pu obtenir qu'un match nul 0-0 lorsqu'elle a affronté Clermont plus tôt dans la saison. Cependant, ils ont gaspillé plusieurs bonnes occasions et ont terminé le match avec un xG de 3,06. Sans surprise, le PSG est la meilleure attaque de la Ligue 1 et on s'attend à ce qu'ils mettent les derniers du championnat en difficulté.

Clermont Foot a marqué le moins de buts cette saison en Ligue 1 avec une moyenne de 0,74 but par match. Ils seront privés de possession ce week-end et il est difficile de les voir causer trop de problèmes aux hôtes.

Pronostic 3 : Vitinha buteur @ 4,25 avec Betsson

Alors que l'avenir de Mbappé peut être source de spéculation intense, il reste le point focal de l'attaque du PSG. Malheureusement, il est bien trop court pour marquer un but ici, nous parions donc sur Vitinha pour marquer à tout moment dans le match. Le milieu de terrain portugais a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors des deux derniers matchs de championnat de l'équipe.

Vitinha est très impliqué dans le jeu offensif et les statistiques sous-jacentes dessinent un joli tableau. Sa moyenne de xG hors penalty de 0,27 par 90 minutes de jeu le place dans le 97e percentile par rapport aux milieux de terrain des cinq meilleures ligues européennes.

