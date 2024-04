Pronostic PSG Barcelone Ligue des Champions 10/04/2024 : Le PSG vainqueur et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pou PSG Barcelone, comptant pour les 1/4 de finale aller de Ligue des Champions.

Pronostic PSG Barcelone : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour PSG vs Barcelone avant leur affrontement en Ligue des Champions le 10 avril.

Les meilleurs pronostics pour PSG Barcelone

Victoire pour le PSG ⭐ avec des cotes de 1,98 sur Betsson, soit une chance de 51% que le club parisien l'emporte.

que le club parisien l'emporte. Plus de 1,5 buts pour le PSG ⭐ avec des cotes de 2,79 sur Betsson, donnant une chance de 56% pour l'équipe à domicile de marquer au moins deux buts.

pour l'équipe à domicile de marquer au moins deux buts. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de 2,07 sur Betclic, soit une chance de 48% que l'attaquant français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Bien que ces équipes ne figuraient pas parmi les favorites pour remporter la Ligue des Champions cette saison, l'une d'elles atteindra les demi-finales. Le match aller au Parc des Princes promet d'être animé.

Le PSG a choisi de faire venir Luis Enrique pour ouvrir une nouvelle ère au club. Lionel Messi et Neymar sont partis à l'été, et l'équipe n'a pas réussi à se rapprocher de son objectif de remporter ce trophée. Une nouvelle équipe du PSG a réussi à prendre une avance confortable en Ligue 1, mais la Ligue des Champions est le facteur déterminant au sein du club. Les Parisiens n'ont pu obtenir qu'un match nul 1-1 contre Clermont Foot le week-end dernier, mais leurs objectifs sont fermement fixés sur cette date avec le FC Barcelone. Mbappé n'a pas participé à ce match nul et sera sans aucun doute prêt à jouer ici.

Des incertitudes subsistent quant à l'avenir de Xavi à Barcelone. Il a annoncé son intention de quitter le club à l'été plus tôt dans la saison, mais il n'est pas clair si c'est toujours le cas. Il a remporté ce trophée en tant que joueur et aimerait mettre fin à l'attente en le ramenant au Camp Nou. Barcelone est à huit points du Real Madrid en Liga. Ils sont les champions en titre en Espagne, mais ils n'ont pas été de sérieux prétendants cette saison. Il faudrait un effondrement monumental de l'équipe d'Ancelotti pour qu'ils remportent le championnat, donc la Ligue des Champions est leur meilleur espoir de trophée.

Les compos probables pour PSG Barcelone

La composition probable du PSG :

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes; Kang-in Lee, Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe

La composition probable de Barcelone :

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Fort; Lopez, Gundogan, Roberto; Raphinha, Lewandowski, Felix

Pronostic 1 : Victoire pour le PSG @ 1,98 avec Betsson

Le PSG s'est frayé un chemin à travers le groupe de la mort de la Ligue des Champions grâce à sa solidité à domicile. Ils ont récolté sept de leurs huit points au Parc des Princes, ce qui leur a permis de terminer devant l'AC Milan et Newcastle. L'équipe d'Enrique a battu la Real Sociedad 2-0 à Paris au tour précédent. Nous parions sur eux pour obtenir une autre victoire à domicile contre l'opposition espagnole ici.

Barcelone a perdu deux de ses quatre matchs à l'extérieur en Europe cette saison. Ils ont subi une défaite lors de leurs déplacements pour affronter le Royal Antwerp et le Shakhtar Donetsk. Les Catalans n'ont remporté qu'une seule de leurs cinq dernières visites à ce stade.

Pronostic 2 : Plus de 1,5 buts pour le PSG @ 1,79 avec Betsson

Le PSG est sur une série de 27 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Au cours de cette période, ils ont marqué en moyenne 2,48 buts par match. Par conséquent, le deuxième de nos pronostics pour PSG Barcelone est que l'équipe à domicile marquera 2 à 3 buts dans le match. Les Parisiens ont marqué deux buts dans les deux matchs du tour précédent.

Ils affrontent une équipe de Barcelone qui a connu quelques problèmes défensifs cette saison. L'équipe de Xavi est deuxième en Liga, mais sa moyenne de 1,13 but encaissé par match est plus élevée que celle de Valence, Las Palmas et la Real Sociedad. Ils n'ont gardé que deux clean sheets lors de leurs dix derniers matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues.

Pronostic 3 : Kylian Mbappé buteur à tout moment @ 2,07 avec Betclic

Le troisième de nos conseils pour PSG Barcelone est que Kylian Mbappé marquera. L'attaquant est très attendu pour rejoindre le Real Madrid cet été, donc cela pourrait être sa dernière occasion de remporter la Ligue des Champions avec un club français.

Mbappé a marqué six buts en huit matchs de Ligue des Champions cette saison. Son xG hors penalty de 0,64 par 90 minutes jouées le place dans le top 3% des attaquants des cinq grands championnats européens. Kylian est capable de dépasser régulièrement cette métrique grâce à sa capacité de finition extraordinaire. Il a marqué quatre buts sur les deux matchs lorsque le PSG a affronté Barcelone en phase à élimination directe de cette compétition en 2021.

