Pronostic PSG Atlético Madrid - Ligue des Champions 06/11/2024 : Match nul avec des Colchoneros qui ouvrent le score

Paris Saint-Germain vs Atlético Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Atlético Madrid, comptant pour la 4e journée de LDC, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Atlético Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Atlético Madrid

Match nul ⭐ @3,75 avec Unibet, représentant une probabilité de 26,32 % de voir le match se terminer par une égalité.

de voir le match se terminer par une égalité. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @1,83 avec Unibet, représentant une probabilité de 51,28 % pour un match avec deux buts ou moins.

pour un match avec deux buts ou moins. Première équipe à marquer (Atlético Madrid) ⭐ @2,58 avec Unibet, représentant une probabilité de 38,46 % que l'Atlético ouvre le score.

Nous anticipons un match serré, avec un partage des points entre PSG et l'Atlético dans un nul 1-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG et l'Atlético Madrid risquent de sortir du top 8, compromettant leur qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2024/25. Avec la pression qui pèse sur les deux équipes, les pronostics PSG vs Atlético Madrid suscitent beaucoup d'intérêt parmi les fans et les analystes.

Le PSG compte quatre points lors de ses deux premiers matchs à domicile en Ligue des champions, avec une défaite face à Arsenal entre-temps.

L’équipe de Luis Enrique est invaincue en Ligue 1, marquée par leur récente victoire contre Marseille. Pourtant, leur performance en Ligue des champions reste moins convaincante.

C’est un scénario similaire pour l'Atlético Madrid, qui n’a perdu qu’un de ses 12 premiers matchs de La Liga et occupe la troisième place, à seulement un point du Real.

Après un bon début de campagne en Ligue des champions avec une victoire à domicile contre le RB Leipzig, l'équipe de Diego Simeone doit maintenant mettre fin à sa série de défaites dans la capitale française cette semaine.

Les effectifs probables pour PSG Atlético Madrid

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Donnarumma ; Hakimi, Mendes, Pacho, Marquinhos, Ruiz, Zaire-Emery, Neves, Dembele, Barcola, Lee.

La composition probable de l'Atlético Madrid en 4-3-3 :

Oblak ; Molina, Galan, Gimenez, Witsel, De Paul, Gallagher, Koke, Griezmann, Alvarez, Sorloth.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Atlético

Pari PSG vs Atlético Madrid 1 : Match nul @3,75 avec Unibet

En regardant le classement de la Ligue des champions après trois matchs, les deux équipes n’ont pas encore affirmé leur domination dans cette compétition. Chacune a connu la victoire et la défaite, mais l’Atlético n’a pas encore fait de match nul. Cependant, nous pensons que leur première égalité arrivera ce mercredi soir, alors que Diego Simeone cherche à inverser leur série de défaites.

Deux défaites consécutives ont écarté l'Atlético des places de qualification. Avec des matchs plus accessibles à venir contre le Sparta Prague et le Slovan Bratislava, Simeone serait certainement satisfait d'un point au Parc des Princes.

L'impressionnante forme de l'Atletico en La Liga ne doit pas être négligée, étant à un point seulement du Real, deuxième. Quant au PSG, leur performance à domicile reste modérée : une victoire étriquée 1-0 contre Girona, suivie d’un nul 1-1 face au PSV. Si les visiteurs parviennent à neutraliser efficacement les attaquants du PSG, un match nul peu prolifique semble un pronostic raisonnable ici.

Pari PSG vs Atlético Madrid 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @1,83 avec Unibet

Le rendement offensif des deux équipes en Ligue des champions cette saison reste mitigé. Le PSG a une moyenne de 0,67 but marqué par match sur ses trois matchs, tandis que l'Atlético atteint seulement un but par match en moyenne.

Cependant, l'Atlético a encaissé quatre buts contre Benfica, puis trois à domicile contre Lille. Diego Simeone exigera de ses joueurs une concentration sur la défense avant l'attaque au Parc des Princes.

En La Liga, l'Atlético n’a concédé que sept buts en 12 matchs cette saison. Nous nous attendons à ce que leur solide défense reprenne ses marques et tienne le PSG en échec pendant une bonne partie de la rencontre.

Pari PSG vs Atlético Madrid 3 : L'Atlético Madrid ouvre le score @2,58 avec Unibet

Il y a beaucoup à apprécier dans le caractère clinique de l’équipe de Diego Simeone. Bien qu’ils n'effectuent en moyenne que 8,90 tirs par match – presque moitié moins que le PSG (15) – leur taux de conversion des tirs en buts est supérieur, avec 13 % contre 12 %.

Deux des trois buts marqués par les visiteurs en Ligue des champions cette saison ont été inscrits dans la première demi-heure. Leur temps moyen de but est à la 42e minute, contre 72e minute pour le PSG. Tout cela suggère que l'Atlético pourrait être un bon pari pour prendre l'avantage et tenter de maintenir un mince avantage.

En tenant compte de ces facteurs, les pronostics PSG vs Atlético Madrid penchent vers une ouverture du score par l'Atlético.

