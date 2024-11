Pronostic Portugal Pologne - Ligue des Nations 15/11/2024 : Le Portugal gagne avec 2 buts d'écart !

Portugal vs Pologne

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Portugal Pologne, comptant pour la 5e journée de la Ligue des Nations, ce vendredi.

Pronostic Portugal Pologne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Portugal Pologne

Handicap Portugal -1 ⭐ avec une cote de @3,75 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 26 % que la sélection portugaise gagne par au moins deux buts d'écart.

que la sélection portugaise gagne par au moins deux buts d'écart. Plus de 2,5 buts pour le Portugal ⭐ avec une cote de @1,88 sur Unibet, indiquant une probabilité de 53 % que l'équipe de Martinez marque au moins trois buts durant la rencontre.

que l'équipe de Martinez marque au moins trois buts durant la rencontre. Moins de 0,5 but pour la Pologne ⭐ avec une cote de @1,69 sur Unibet, représentant une probabilité de 59 % que le Portugal garde sa cage inviolée.

Le Portugal pourrait s'imposer face à la Pologne sur un score de 3-0 lors de ce match de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Portugal affronte la Pologne dans leur cinquième match de la Ligue des Nations de l'UEFA, avec pour objectif de décrocher une place pour les demi-finales d'été. Pour ceux qui souhaitent parier, consultez nos pronostics pour des informations utiles.

Roberto Martinez n’a pas réussi à mener son équipe à la victoire lors de l’Euro 2024. Les Portugais étaient en excellente forme avant le tournoi mais ont été battus par la France en quart de finale lors des tirs au but.

Le Portugal a réagi en remportant trois de ses quatre matchs dans la Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo reste une pièce maîtresse de l’attaque, malgré son absence de but au Championnat d’Europe. Il devrait mener l’attaque lors du match de vendredi.

En revanche, la Pologne n'a pas obtenu de victoire à l'Euro 2024, son seul point ayant été obtenu contre la France avant une élimination en phase de groupes.

Michal Probierz, qui a succédé à Fernando Santos, l'ancien sélectionneur du Portugal, à la tête de la Pologne, a conduit son équipe au Championnat d'Europe en battant le Pays de Galles en barrages, mais il reste beaucoup à améliorer avant les qualifications pour la Coupe du monde.

Les effectifs probables pour Portugal Pologne

La composition probable du Portugal :

Costa ; Dalot, Araujo, Djalo, Cancelo ; Palhinha, J. Neves, Fernandes ; Felix, Leao, Ronaldo.

La composition probable de la Pologne :

Bulka ; Kiwior, Bednarek, Walukiewicz ; Frankowski, Szymanski, Oyedele, Zielinski, Zalewski ; Swiderski, Piatek.

Les meilleurs paris à prendre pour Portugal Pologne

Pronostic Portugal vs Pologne 1 : Handicap Portugal -1 @3,75 sur Unibet

Le Portugal a impressionné sous Roberto Martinez. L'ancien entraîneur de la Belgique a modifié la stratégie de l’équipe, autrefois orientée sur le contre-attaque sous Fernando Santos, vers une domination de ses adversaires.

Sous Martinez, le Portugal affiche une moyenne de 65 % de possession et n'a subi que trois défaites en 24 rencontres. Nous soutenons donc leur victoire par au moins deux buts d’écart dans ce match.

De plus, la Pologne reste sur une série de trois matchs sans victoire, y compris une défaite décevante 3-1 à domicile contre le Portugal. Les Polonais n’ont gagné aucune de leurs cinq dernières confrontations avec cet adversaire.

Pronostic Portugal vs Pologne 2 : Plus de 2,5 buts pour le Portugal @1,88 sur Unibet

Le second de nos pronostics Portugal vs Pologne prévoit que l’équipe locale marquera plus de 2,5 buts. Les buts s'enchaînent pour le Portugal sous Roberto Martinez, avec une moyenne de 2,95 buts par match en dehors des grandes compétitions. Ils affrontent ici une défense polonaise perméable.

L’équipe de Probierz a encaissé trois buts en première mi-temps lorsqu'elle a reçu la Croatie le mois dernier. Le Portugal a marqué trois buts et créé six occasions de but lorsqu'ils ont joué en Pologne lors du même cycle de matchs internationaux.

Pronostic Portugal vs Pologne 3 : Moins de 0,5 but pour la Pologne @1,69 sur Unibet

L’équipe de Roberto Martinez a montré un bilan défensif exceptionnel dans les premiers mois de son mandat. Bien qu’elle ait récemment concédé davantage de buts, elle a la capacité de retrouver sa solidité défensive pour ce match. En 24 rencontres sous Martinez, le Portugal encaisse en moyenne 0,67 but par match.

La Pologne sera privée de Robert Lewandowski pour ce match. L'attaquant de Barcelone, en grande forme, est absent en raison d'une blessure au dos, ce qui est un coup dur pour l’attaque polonaise.

L’équipe de Michal Probierz n’a pas non plus marqué lors de son dernier match à l'extérieur contre la Croatie, ce qui nous amène à penser que le Portugal gardera sa cage inviolée pour notre dernier pronostic de cette rencontre.

