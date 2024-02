Pronostic Porto Arsenal LDC 21/02/2024 : Match nul et Evanilson buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Porto Arsenal, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostics Porto - Arsenal : paris et formes des équipes

Les 8e de finale de Ligue des Champions continuent avec cet affrontement entre le FC Porto et Arsenal. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Porto - Arsenal.

Les meilleur paris pour Porto - Arsenal

Match nul ⭐ à 3,75 sur Betsson soit 26 % de chances de voir une égalité entre les deux formations.

de voir une égalité entre les deux formations. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,92 sur Betsson, soit 52 % de chances que les onze trouvent le chemin des filets pendant le match.

que les onze trouvent le chemin des filets pendant le match. Evanilson buteur ⭐ à 3.95 sur Betsson soit 25 % de chances de le voir marquer durant la rencontre.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Gunners réalisent une très belle saison en Premier League et ils sont en grande forme, mais ils n’ont pas atteint les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 2010. En phase de poules, les Londoniens ont su terminer en tête du groupe B devant le PSV Eindhoven et le RC Lens notamment et ils auront à cœur de se qualifier pour mettre fin à leur malédiction. Dans les rangs d’Arsenal, Jurriën Timber est d'ores et déjà forfait, et il faudra patienter pour savoir si Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey, Fabio Vieira et Gabriel Jesus seront présents pour cette affiche.

Le FC Porto, quant à lui, est à la traîne en championnat, 3e à 7 points déjà de Benfica et du Sporting. En phase de poules, les hommes de Sérgio Conceição ont terminé deuxième du groupe H derrière le Barça, avec 4 victoires et deux défaites. Pour ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Porto devra faire avec les absences d'Ivan Marcano et de Zaidu, ce qui complique encore la tâche des Portugais.

Les compositions probables pour Porto Arsenal

Porto : Costa – Mario, Pepe, Otavio, Sanchez – Pepe, Varela, Gonzalez, Galeno – Taremi, Evanilson.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Trossard, Martinelli.

Pari 1. Match nul à 3,75 avec Betsson

Arsenal est favori pour la qualification, mais les hommes de Mikel Arteta auront fort à faire lors de match aller disputé au Estádio do Dragão. Portés par leur public, les joueurs de Porto auront à cœur de bien faire pour entretenir l’espoir d’une qualification pour la suite de la compétition.

Pari 2. Les deux équipes marquent à 1,92 avec Betsson

L’attaque d’Arsenal est en grande réussite en ce moment, et elle a notamment inscrit 21 buts lors des cinq derniers matchs des Londoniens. En championnat du Portugal, les filets des adversaires du FC Porto ont également tremblé 12 fois en 5 matchs et on peut donc s’attendre à voir les deux équipes faire preuve d’efficacité lors de ce match aller.

Pari 3. Evanilson buteur à 3.95 avec Betsson

L’avant-centre brésilien de 24 ans est très efficace cette saison, avec 9 buts en 17 matchs de championnat, et surtout 4 buts en 5 rencontres de Ligue des Champions. N’ayant pas réussi à marquer en phase de poule face au FC Barcelone, il cherchera à se venger sur Arsenal pour mettre son équipe sur les rails d’une qualification pour les quarts de finale.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !