Pronostic Pays-Bas Turquie - Euro 2024 06/07/2024 : Victoire des Pays-Bas et van Dijk buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pays-Bas Turquie, comptant pour les 1/4 de finale de l'Euro 2024, ce samedi à 21h.

Pronostic Pays-Bas Turquie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas Turquie

Victoire des Pays-Bas ⭐ avec des cotes de @1.60 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 62,5 % pour les favoris de gagner.

pour les favoris de gagner. Virgil van Dijk buteur ⭐ avec des cotes de @8.75 sur Winamax, indiquant une probabilité de 11,4 % pour le défenseur de Liverpool de marquer.

pour le défenseur de Liverpool de marquer. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.79 sur Betclic, représentant une probabilité de 55,8 % qu'il y ait au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces deux nations se rencontrent en quart de finale, mais arrivent à Berlin après des victoires contrastées en huitièmes de finale. Les Pays-Bas ont tranquillement remporté une victoire 3-0 contre la Roumanie, tandis que la Turquie a produit une prestation héroïque en tenant bon pour leur avantage de 2-1 contre l'Autriche.

Cody Gakpo a conduit les Pays-Bas à leur victoire contre la Roumanie. Il a marqué un but qui le met en lice pour être le meilleur buteur de l'Euro 2024, et a également fourni une passe décisive.

Pendant ce temps, un joueur à l'autre bout du terrain a assuré la place de la Turquie en quart de finale. Mert Günok a laissé les fans stupéfaits après avoir réalisé un arrêt incroyable pour empêcher une égalisation de dernière minute de l'Autriche.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Pays-Bas Turquie

La composition probable des Pays-Bas en 4-2-3-1 :

Verbruggen ; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké ; Schouten, Reijnders ; Malen, Simons, Gakpo ; Depay.

La composition probable de la Turquie en 4-2-3-1 :

Günok ; Müldür, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu ; Yokuşlu, Ayhan ; Güler, Çalhanoğlu, Yıldız ; Yılmaz.

Les meilleurs paris à prendre pour Pays-Bas Turquie

Après une phase de groupes décevante qui les a vus terminer troisièmes derrière l'Autriche et la France, les Pays-Bas ont réalisé leur performance la plus impressionnante du tournoi avec une victoire 3-0 sur la Roumanie. Ils auraient pu gagner par une marge plus large s'ils avaient été plus cliniques avec leurs 24 tirs.

C'était la quatrième fois que Ronald Koeman voyait son équipe marquer au moins trois fois en huit matches internationaux cette année. À l'autre bout du terrain, ils ont gardé leur cage inviolée lors de huit de leurs onze derniers matches.

La mauvaise discipline de la Turquie pourrait enfin les rattraper ici. Ils manqueront quelques milieux de terrain clés et ont également déployé beaucoup d'efforts pour tenir bon contre l'Autriche.

⭐ Gagnez 160€ en pariant sur une victoire néerlandaise avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pays-Bas vs Turquie Pari 2 : Virgil van Dijk buteur @ 8.75 sur Winamax

Une équipe qui comprend Cody Gakpo, Memphis Depay et Xavi Simons attirera toujours l'attention en attaque. Steven Bergwijn a impressionné lors de ses premières minutes au tournoi, et son remplaçant à la mi-temps, Donyell Malen, a inscrit les deux buts des Pays-Bas en seconde période.

Ronald Koeman a tenu à souligner sa fierté pour une performance globale exceptionnelle et il dispose d'une unité défensive impressionnante. L'arrière latéral Denzel Dumfries est une menace constante dans le dernier tiers, et il y a beaucoup de danger sur les coups de pied arrêtés.

Les Oranje ont tiré 13 corners contre les Roumains et seront désireux d'exploiter une faiblesse potentielle chez leur adversaire. La Turquie a concédé un but sur un corner contre l'Autriche, le deuxième but qu'ils ont encaissé sur coup de pied arrêté dans ce tournoi.

En conséquence, Virgil van Dijk semble être un bon pari pour marquer ici. Le capitaine a poursuivi sa série d'au moins une tentative de but lors de chacune de ses quatre apparitions à l'Euro 2024 lorsqu'il a frappé un poteau de la tête contre la Roumanie. Avant cela, le défenseur de Liverpool a marqué lors des deux derniers matches de préparation de son équipe avant le tournoi.

⭐ Gagnez 875€ en pariant sur Virgil van Dijk buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pays-Bas vs Turquie Pari 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1.79 sur Betclic

Le match de huitième de finale de la Turquie contre l'Autriche a tenu toutes ses promesses et a été un spectacle chaotique et époustouflant dès la première minute. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue et ont été récompensés lorsque Merih Demiral a ouvert le score après seulement 57 secondes, le but le plus rapide de l'histoire des phases à élimination directe du Championnat d'Europe.

Les hommes de Vincenzo Montella ont joué leurs matchs dans une atmosphère frénétique en raison du grand nombre de Turcs vivant en Allemagne. Cela semble les inspirer à faire le spectacle et il n'est donc pas surprenant qu'ils soient les animateurs du tournoi.

Seuls l'Allemagne et l'Espagne ont marqué plus que leurs sept buts. Pendant ce temps, la Turquie n'a pas encore gardé sa cage inviolée avec ses quatre matchs couvrant plus de 2,5 buts. Ce match semble prêt à suivre la même tendance contre l'attaque puissante des Pays-Bas.

⭐ Gagnez 179€ en pariant sur le fait qu'il y ait au moins 3 buts dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !