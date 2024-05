Pronostic Olympiakos Fiorentina - Finale Ligue Europa Conference 29/05/2024 : Le club grec vainqueur et Nicolas Gonzalez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Olympiakos Fiorentina, la finale de la Ligue Europa Conference, ce mercredi à 21h.

Pronostic Olympiakos Fiorentina : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Olympiakos Fiorentina

Victoire pour l'Olympiakos ⭐ avec une cote de 3,10 sur Betsson, soit 32 % de chances que le club grec gagne.

que le club grec gagne. Nicolas Gonzalez buteur ⭐ avec une cote de 3,50 sur Betsson, soit 29 % de chances que l'ailier marque.

que l'ailier marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,90 sur Betsson, soit 53 % de chances que les deux clubs trouvent le filet.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Olympiakos joue sa première finale européenne mercredi soir en affrontant la Fiorentina à Athènes.

L'Olympiakos est sorti de l'Europa League après les phases de groupe et s'est retrouvé dans cette compétition. Ils ont vécu une saison difficile sur le plan national, donc gagner ce trophée est très important. José Luis Mendilibar a une expérience européenne et peut aider son équipe à devenir le premier club grec à remporter un trophée européen. Mendilibar a revitalisé l'équipe depuis son arrivée. L'équipe a terminé à seulement trois points derrière le PAOK, champion de la Super League grecque. L'Olympiakos a remporté 15 de ses 22 matchs avec le nouveau manager et espère en faire 16 ici.

La Fiorentina était pressentie pour réussir dans cette compétition dès le départ. Ils ont eu besoin de buts tardifs pour passer plusieurs tours à élimination directe et espèrent soulever le trophée après la déception de la saison dernière. L'équipe italienne a dû se contenter d'une 8e place en Serie A, donc gagner ce match est leur seul moyen de se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine. Ils ont remporté cinq de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les compos probables pour Olympiakos Fiorentina

La composition probable de l'Olympiakos :

Tzolakis ; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega ; Chiquinho, Iborra, Hezze ; Podence, El Kaabi, Fortounis.

La composition probable de la Fiorentina :

Terraciano ; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi ; Mandragora, Bonaventura ; Gonzalez, Beltran, Kouame ; Belotti.

Olympiakos vs Fiorentina Pronostic 1 : Victoire pour l'Olympiakos @ 3,10 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Olympiakos vs Fiorentina est pour le club grec de remporter le trophée en 90 minutes. La Fiorentina a été battue par West Ham en finale et doit faire un déplacement difficile en Grèce ici. Bien qu'ils aient battu Cagliari 3-2 lors de la dernière journée de la Serie A et aient un solide record défensif dans cette compétition, les buts ont été plus difficiles à obtenir. Ça a été une saison turbulente pour l'Olympiakos. Ils ont changé de manager à trois reprises et ont terminé à la 3e place de leur ligue nationale. José Luis Mendilibar, qui a connu le succès européen avec Séville, est maintenant aux commandes. Olympiacos a montré sa forme impressionnante en conquérant Aston Villa au tour précédent et a le potentiel de créer à nouveau la surprise.

Olympiakos vs Fiorentina Pronostic 2 : Nicolas Gonzalez buteur @ 3,50 avec Betsson

Nicolas Gonzalez est le meilleur buteur de la Fiorentina cette saison. Il est sorti du banc et a trouvé le filet lors de la victoire contre Cagliari et devrait débuter la finale. Il a marqué 11 buts en Serie A cette saison, mais ses statistiques par 90 minutes sont encore meilleures. L'attaquant a un xG non-penalty de 0,53 par 90 minutes jouées. Cela signifie qu'il se classe dans le top 3 % par rapport à tous les autres attaquants des cinq grands championnats européens. Sa moyenne de 6,29 touches dans la surface de réparation adverse par 90 minutes suggère également qu'il devrait se trouver dans les zones dangereuses ici.

Olympiakos vs Fiorentina Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1,90 avec Betsson

L'Olympiakos a une moyenne de deux buts par match dans cette compétition et leurs matchs ont vu une moyenne de 3,25 buts. Cette finale se déroule à quelques pas de l'endroit où l'Olympiakos joue ses matchs à domicile et ils devraient montrer beaucoup d'impulsion offensive. Ils ont marqué dans sept de leurs huit matchs européens sous Mendilibar et n'ont réussi qu'une seule feuille blanche lors des cinq derniers matchs. La Fiorentina a marqué lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,89 buts et les deux équipes ont marqué lors des huit derniers, donc parier sur des buts semble être une issue probable.

